https://ukraina.ru/20260924/yuzhnaya-koreya-poluchila-ot-ukrainy-dvukh-severokoreyskikh-voennoplennykh-1083400241.html

Южная Корея получила от Украины двух северокорейских военнопленных

Южная Корея получила от Украины двух северокорейских военнопленных - 24.09.2026 Украина.ру

Южная Корея получила от Украины двух северокорейских военнопленных

Двух пленённых украинской армией в России военнослужащих КНДР доставили в Южную Корею. Об этом 23 сентября сообщило информагентство Reuters

2026-09-24T11:38

2026-09-24T11:38

2026-09-24T11:38

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"Недавно мы отправили в Республику Корея двух северокорейских военнопленных", — заявил Владимир Зеленский в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН.Зеленский не предоставил дополнительных подробностей о передаче Южной Корее пленённых в России военнослужащих Северной Кореи."Этих парней нелегко захватить живыми. Один из них, поняв, что его собираются взять в плен, попытался покончить с собой", - рассказал Зеленский.Информагентство напомнило, что украинские интервенты захватили военнослужащих КНДР в российской Курской области в январе прошлого года. Зеленский обещал предать военнопленных северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, если тот сможет содействовать их обмену на украинцев в российском плену."Однако правозащитные организации призвали его репатриировать их в Южную Корею, ссылаясь на риски наказаний, которым подвергались солдаты. Южнокорейские СМИ сообщили, что двое захваченных солдат выразили желание бежать в Южную Корею", - сказано в публикации Reuters.Южнокорейский депутат Ю Ён Вон заявил журналистам в четверг, что двое северокорейцев покинули Украину в минувшие выходные, проехали транзитом через третью страну и прибыли в Южную Корею три-четыре дня назад - его заявление распространило информационное агентство Yonhap."Хотя их точное местонахождение неизвестно, я считаю, что наши разведывательные службы обеспечивают им защиту", — заявил южнокорейский парламентарий.МИД Южной Кореи отказалось подтвердить эту информацию., сославшись на необходимость обеспечения безопасности солдат и их семей. Министерство объединения страны не сразу ответило на запрос о комментарии.Информагентство напомнило, что в июне Южная Корея заявила, что примет всех северокорейских военнопленных, воевавших на стороне России, выступив против их возвращения в Россию или Северную Корею. В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.В августе 2026 года глава Суджанского района Алексей Спиридонов заявил, что пропавшими без вести за период оккупации ВСУ числятся более 200 в Суджанском районе и 330 по всему приграничью.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Ранее в новостях: "Это большая проблема": Зеленский пожаловался японцам на солдат Северной КореиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, южная корея, владимир зеленский, ким чен ын, reuters, россия, кто, военнопленные, северная корея, курская область