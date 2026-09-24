https://ukraina.ru/20260924/yuzhnaya-koreya-poluchila-ot-ukrainy-dvukh-severokoreyskikh-voennoplennykh-1083400241.html
Южная Корея получила от Украины двух северокорейских военнопленных
Южная Корея получила от Украины двух северокорейских военнопленных - 24.09.2026 Украина.ру
Южная Корея получила от Украины двух северокорейских военнопленных
Двух пленённых украинской армией в России военнослужащих КНДР доставили в Южную Корею. Об этом 23 сентября сообщило информагентство Reuters
2026-09-24T11:38
2026-09-24T11:38
2026-09-24T11:38
новости
украина
южная корея
владимир зеленский
ким чен ын
reuters
россия
кто
военнопленные
северная корея
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"Недавно мы отправили в Республику Корея двух северокорейских военнопленных", — заявил Владимир Зеленский в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН.Зеленский не предоставил дополнительных подробностей о передаче Южной Корее пленённых в России военнослужащих Северной Кореи."Этих парней нелегко захватить живыми. Один из них, поняв, что его собираются взять в плен, попытался покончить с собой", - рассказал Зеленский.Информагентство напомнило, что украинские интервенты захватили военнослужащих КНДР в российской Курской области в январе прошлого года. Зеленский обещал предать военнопленных северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, если тот сможет содействовать их обмену на украинцев в российском плену."Однако правозащитные организации призвали его репатриировать их в Южную Корею, ссылаясь на риски наказаний, которым подвергались солдаты. Южнокорейские СМИ сообщили, что двое захваченных солдат выразили желание бежать в Южную Корею", - сказано в публикации Reuters.Южнокорейский депутат Ю Ён Вон заявил журналистам в четверг, что двое северокорейцев покинули Украину в минувшие выходные, проехали транзитом через третью страну и прибыли в Южную Корею три-четыре дня назад - его заявление распространило информационное агентство Yonhap."Хотя их точное местонахождение неизвестно, я считаю, что наши разведывательные службы обеспечивают им защиту", — заявил южнокорейский парламентарий.МИД Южной Кореи отказалось подтвердить эту информацию., сославшись на необходимость обеспечения безопасности солдат и их семей. Министерство объединения страны не сразу ответило на запрос о комментарии.Информагентство напомнило, что в июне Южная Корея заявила, что примет всех северокорейских военнопленных, воевавших на стороне России, выступив против их возвращения в Россию или Северную Корею. В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.В августе 2026 года глава Суджанского района Алексей Спиридонов заявил, что пропавшими без вести за период оккупации ВСУ числятся более 200 в Суджанском районе и 330 по всему приграничью.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Ранее в новостях: "Это большая проблема": Зеленский пожаловался японцам на солдат Северной КореиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, южная корея, владимир зеленский, ким чен ын, reuters, россия, кто, военнопленные, северная корея, курская область
Новости, Украина, Южная Корея, Владимир Зеленский, Ким Чен Ын, Reuters, Россия, КТО, военнопленные, Северная Корея, Курская область
Южная Корея получила от Украины двух северокорейских военнопленных
Двух пленённых украинской армией в России военнослужащих КНДР доставили в Южную Корею. Об этом 23 сентября сообщило информагентство Reuters
"Недавно мы отправили в Республику Корея двух северокорейских военнопленных", — заявил Владимир Зеленский в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН.
Зеленский не предоставил дополнительных подробностей о передаче Южной Корее пленённых в России военнослужащих Северной Кореи.
"Этих парней нелегко захватить живыми. Один из них, поняв, что его собираются взять в плен, попытался покончить с собой", - рассказал Зеленский.
Информагентство напомнило, что украинские интервенты захватили военнослужащих КНДР в российской Курской области в январе прошлого года.
Зеленский обещал предать военнопленных северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, если тот сможет содействовать их обмену на украинцев в российском плену.
"Однако правозащитные организации призвали его репатриировать их в Южную Корею, ссылаясь на риски наказаний, которым подвергались солдаты. Южнокорейские СМИ сообщили, что двое захваченных солдат выразили желание бежать в Южную Корею", - сказано в публикации Reuters.
Южнокорейский депутат Ю Ён Вон заявил журналистам в четверг, что двое северокорейцев покинули Украину в минувшие выходные, проехали транзитом через третью страну и прибыли в Южную Корею три-четыре дня назад - его заявление распространило информационное агентство Yonhap.
"Хотя их точное местонахождение неизвестно, я считаю, что наши разведывательные службы обеспечивают им защиту", — заявил южнокорейский парламентарий.
МИД Южной Кореи отказалось подтвердить эту информацию.
, сославшись на необходимость обеспечения безопасности солдат и их семей. Министерство объединения страны не сразу ответило на запрос о комментарии.
Информагентство напомнило, что в июне Южная Корея заявила, что примет всех северокорейских военнопленных, воевавших на стороне России, выступив против их возвращения в Россию или Северную Корею.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.
В августе 2026 года глава Суджанского района Алексей Спиридонов заявил, что пропавшими без вести за период оккупации ВСУ числятся более 200 в Суджанском районе и 330 по всему приграничью.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
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