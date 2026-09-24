https://ukraina.ru/20260924/minoborony-rf-rasskazalo-o-znachenii-osvobozhdeniya-svetloy-doliny-1083402550.html

Минобороны РФ рассказало о значении освобождения Светлой Долины

Минобороны РФ рассказало о значении освобождения Светлой Долины - 24.09.2026 Украина.ру

Минобороны РФ рассказало о значении освобождения Светлой Долины

Подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ освободили населенный пункт Светлая Долина в Запорожской области, создав условия для дальнейшего ослабления обороноспособности ВСУ. Об этом 24 сентября заявили в Минобороны РФ

2026-09-24T13:45

2026-09-24T13:45

2026-09-24T13:45

спецоперация

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"В ходе продолжительных боев подразделения группировки "Восток" установили контроль над крупным участком обороны противника, включая сам населенный пункт. Штурмовые группы зачистили опорные пункты, огневые позиции и укрепленные участки ВСУ", - рассказали в министерстве.Там также отметили, что освобождение Светлой Долины позволило подразделениям группировки "Восток" расширить зону контроля и нарушить устойчивость обороны ВСУ. Отвоёванный штурмовиками 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии ВС РФ рубеж создает условия для дальнейшего продвижения группировки в западном направлении."Потери противника составили до роты живой силы. Уничтожены шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, 11 единиц мототехники, 19 наземных роботизированных комплексов и более 30 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга", - уточнили в сводке МО РФ.Новости на эту тему: Армия России освободила Доброполье и Светлую Долину, контролирует Бузово и Хижняково - Минобороны РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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