Минобороны РФ рассказало о значении освобождения Светлой Долины - 24.09.2026 Украина.ру
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Минобороны РФ рассказало о значении освобождения Светлой Долины
Минобороны РФ рассказало о значении освобождения Светлой Долины - 24.09.2026 Украина.ру
Минобороны РФ рассказало о значении освобождения Светлой Долины
Подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ освободили населенный пункт Светлая Долина в Запорожской области, создав условия для дальнейшего ослабления обороноспособности ВСУ. Об этом 24 сентября заявили в Минобороны РФ
2026-09-24T13:45
2026-09-24T13:45
спецоперация
сво
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наступление вс рф
минобороны рф
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"В ходе продолжительных боев подразделения группировки "Восток" установили контроль над крупным участком обороны противника, включая сам населенный пункт. Штурмовые группы зачистили опорные пункты, огневые позиции и укрепленные участки ВСУ", - рассказали в министерстве.Там также отметили, что освобождение Светлой Долины позволило подразделениям группировки "Восток" расширить зону контроля и нарушить устойчивость обороны ВСУ. Отвоёванный штурмовиками 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии ВС РФ рубеж создает условия для дальнейшего продвижения группировки в западном направлении."Потери противника составили до роты живой силы. Уничтожены шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, 11 единиц мототехники, 19 наземных роботизированных комплексов и более 30 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга", - уточнили в сводке МО РФ.Новости на эту тему: Армия России освободила Доброполье и Светлую Долину, контролирует Бузово и Хижняково - Минобороны РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, сводка сво, новости сво сейчас, запорожская область, потери всу, наступление вс рф, минобороны рф
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, новости СВО сейчас, Запорожская область, потери ВСУ, наступление ВС РФ, Минобороны РФ

Минобороны РФ рассказало о значении освобождения Светлой Долины

13:45 24.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМорские пехотинцы группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Морские пехотинцы группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ освободили населенный пункт Светлая Долина в Запорожской области, создав условия для дальнейшего ослабления обороноспособности ВСУ. Об этом 24 сентября заявили в Минобороны РФ
"В ходе продолжительных боев подразделения группировки "Восток" установили контроль над крупным участком обороны противника, включая сам населенный пункт. Штурмовые группы зачистили опорные пункты, огневые позиции и укрепленные участки ВСУ", - рассказали в министерстве.
Там также отметили, что освобождение Светлой Долины позволило подразделениям группировки "Восток" расширить зону контроля и нарушить устойчивость обороны ВСУ. Отвоёванный штурмовиками 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии ВС РФ рубеж создает условия для дальнейшего продвижения группировки в западном направлении.
"Потери противника составили до роты живой силы. Уничтожены шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, 11 единиц мототехники, 19 наземных роботизированных комплексов и более 30 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга", - уточнили в сводке МО РФ.
Новости на эту тему: Армия России освободила Доброполье и Светлую Долину, контролирует Бузово и Хижняково - Минобороны РФ
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