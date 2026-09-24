Армия России освободила Доброполье и Светлую Долину, контролирует Бузово и Хижняково - Минобороны РФ - 24.09.2026 Украина.ру
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Армия России освободила Доброполье и Светлую Долину, контролирует Бузово и Хижняково - Минобороны РФ
Армия России освободила Доброполье и Светлую Долину, контролирует Бузово и Хижняково - Минобороны РФ - 24.09.2026 Украина.ру
Армия России освободила Доброполье и Светлую Долину, контролирует Бузово и Хижняково - Минобороны РФ
Армия России освободила населенные пункты Светлая Долина в Запорожской области и Доброполье в ДНР, а также взяла под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково Харьковской области. Об этом 24 сентября сообщает Минобороны РФ
2026-09-24T12:57
2026-09-24T12:57
спецоперация
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доброполье
наступление вс рф
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Подразделения 51-й армии группировки "Центр" ВС РФ в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье (малое) Донецкой Народной Республики, констатировали в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Светлая Долина Запорожской области", - сказано в новой министерской сводке.Тем временем подразделения группировки войск "Север" продолжают бои за освобождение населенных пунктов Рубленое и Хрипуны Харьковской области."Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково Харьковской области", - отметили в Минобороны РФ.Там также сообщили, что продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленое и Хрипуны в Харьковской области.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, сводка сво, россия, харьковская область, доброполье, наступление вс рф, донбасс, новые регионы, потери всу, разгром всу
Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, сводка СВО, Россия, Харьковская область, Доброполье, наступление ВС РФ, Донбасс, Новые регионы, потери ВСУ, разгром ВСУ

Армия России освободила Доброполье и Светлую Долину, контролирует Бузово и Хижняково - Минобороны РФ

12:57 24.09.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Армия России освободила населенные пункты Светлая Долина в Запорожской области и Доброполье в ДНР, а также взяла под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково Харьковской области. Об этом 24 сентября сообщает Минобороны РФ
Подразделения 51-й армии группировки "Центр" ВС РФ в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье (малое) Донецкой Народной Республики, констатировали в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Светлая Долина Запорожской области", - сказано в новой министерской сводке.
Тем временем подразделения группировки войск "Север" продолжают бои за освобождение населенных пунктов Рубленое и Хрипуны Харьковской области.
"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково Харьковской области", - отметили в Минобороны РФ.
Там также сообщили, что продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленое и Хрипуны в Харьковской области.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентября
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