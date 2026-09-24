https://ukraina.ru/20260924/armiya-rossii-osvobodila-dobropole-i-svetluyu-dolinu-kontroliruet-buzovo-i-khizhnyakovo---minoborony-rf-1083402091.html

Армия России освободила Доброполье и Светлую Долину, контролирует Бузово и Хижняково - Минобороны РФ

Армия России освободила Доброполье и Светлую Долину, контролирует Бузово и Хижняково - Минобороны РФ - 24.09.2026 Украина.ру

Армия России освободила Доброполье и Светлую Долину, контролирует Бузово и Хижняково - Минобороны РФ

Армия России освободила населенные пункты Светлая Долина в Запорожской области и Доброполье в ДНР, а также взяла под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково Харьковской области. Об этом 24 сентября сообщает Минобороны РФ

2026-09-24T12:57

2026-09-24T12:57

2026-09-24T12:57

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Подразделения 51-й армии группировки "Центр" ВС РФ в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье (малое) Донецкой Народной Республики, констатировали в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Светлая Долина Запорожской области", - сказано в новой министерской сводке.Тем временем подразделения группировки войск "Север" продолжают бои за освобождение населенных пунктов Рубленое и Хрипуны Харьковской области."Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково Харьковской области", - отметили в Минобороны РФ.Там также сообщили, что продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленое и Хрипуны в Харьковской области.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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