https://ukraina.ru/20260924/sbezhavshiy-eks-genprokuror-ukrainy-razygral-shpionskuyu-kombinatsiyu-s-propiskoy-v-avstrii--1083403827.html

Сбежавший экс-генпрокурор Украины разыграл шпионскую комбинацию с пропиской в Австрии

Сбежавший экс-генпрокурор Украины разыграл шпионскую комбинацию с пропиской в Австрии - 24.09.2026 Украина.ру

Сбежавший экс-генпрокурор Украины разыграл шпионскую комбинацию с пропиской в Австрии

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко после тайного выезда за границу зарегистрировался в Вене, пишет "Украинская правда"

2026-09-24T13:51

2026-09-24T13:51

2026-09-24T13:51

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Издание уточнило, что вместе с женой он оформил официальное место жительства в исторической части Вены, однако не в жилом доме, а по адресу расположения юридической компании, где числятся еще десятки сторонних фирм. Это может быть связано с попыткой скрыть реальные координаты нахождения в Австрии, которая традиционно не выдает Киеву подозреваемых граждан.Переезд экс-чиновника совпал с громким скандалом в самом ведомстве. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) вскрыли масштабную схему покровительства нелегальным колл-центрам. За невмешательство в работу мошенников топ-прокуроры получали крупные взятки, которые затем легализовывали, покупая дорогую недвижимость, ценные вещи и оформляя фиктивные доходы на близких родственников. В рамках этой операции правоохранители задержали замначальника департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергея Кропиву, а обвинения были предъявлены пяти участникам преступной группы.Кравченко покинул пределы Украины в сентябре под предлогом зарубежной командировки, из которой так и не вернулся. На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении, а 21 сентября Кравченко окончательно лишился статуса сотрудника органов прокуратурыПодробнее - в материале Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко на сайте Украина.ру.

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новости, украина, австрия, вена, кравченко, владимир зеленский, набу, украина.ру