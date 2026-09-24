https://ukraina.ru/20260924/sbezhavshiy-eks-genprokuror-ukrainy-razygral-shpionskuyu-kombinatsiyu-s-propiskoy-v-avstrii--1083403827.html
Сбежавший экс-генпрокурор Украины разыграл шпионскую комбинацию с пропиской в Австрии
Сбежавший экс-генпрокурор Украины разыграл шпионскую комбинацию с пропиской в Австрии - 24.09.2026 Украина.ру
Сбежавший экс-генпрокурор Украины разыграл шпионскую комбинацию с пропиской в Австрии
Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко после тайного выезда за границу зарегистрировался в Вене, пишет "Украинская правда"
2026-09-24T13:51
2026-09-24T13:51
2026-09-24T13:51
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Издание уточнило, что вместе с женой он оформил официальное место жительства в исторической части Вены, однако не в жилом доме, а по адресу расположения юридической компании, где числятся еще десятки сторонних фирм. Это может быть связано с попыткой скрыть реальные координаты нахождения в Австрии, которая традиционно не выдает Киеву подозреваемых граждан.Переезд экс-чиновника совпал с громким скандалом в самом ведомстве. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) вскрыли масштабную схему покровительства нелегальным колл-центрам. За невмешательство в работу мошенников топ-прокуроры получали крупные взятки, которые затем легализовывали, покупая дорогую недвижимость, ценные вещи и оформляя фиктивные доходы на близких родственников. В рамках этой операции правоохранители задержали замначальника департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергея Кропиву, а обвинения были предъявлены пяти участникам преступной группы.Кравченко покинул пределы Украины в сентябре под предлогом зарубежной командировки, из которой так и не вернулся. На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении, а 21 сентября Кравченко окончательно лишился статуса сотрудника органов прокуратурыПодробнее - в материале Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко на сайте Украина.ру.
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новости, украина, австрия, вена, кравченко, владимир зеленский, набу, украина.ру
Новости, Украина, Австрия, Вена, Кравченко, Владимир Зеленский, НАБУ, Украина.ру
Сбежавший экс-генпрокурор Украины разыграл шпионскую комбинацию с пропиской в Австрии
Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко после тайного выезда за границу зарегистрировался в Вене, пишет "Украинская правда"
Издание уточнило, что вместе с женой он оформил официальное место жительства в исторической части Вены, однако не в жилом доме, а по адресу расположения юридической компании, где числятся еще десятки сторонних фирм.
Это может быть связано с попыткой скрыть реальные координаты нахождения в Австрии, которая традиционно не выдает Киеву подозреваемых граждан.
Переезд экс-чиновника совпал с громким скандалом в самом ведомстве. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) вскрыли масштабную схему покровительства нелегальным колл-центрам. За невмешательство в работу мошенников топ-прокуроры получали крупные взятки, которые затем легализовывали, покупая дорогую недвижимость, ценные вещи и оформляя фиктивные доходы на близких родственников. В рамках этой операции правоохранители задержали замначальника департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергея Кропиву, а обвинения были предъявлены пяти участникам преступной группы.
Кравченко покинул пределы Украины в сентябре под предлогом зарубежной командировки, из которой так и не вернулся. На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении, а 21 сентября Кравченко окончательно лишился статуса сотрудника органов прокуратуры