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Совет ЕС одобрил поддержку киевского режима на 3 млрд евро

Совет ЕС одобрил поддержку киевского режима на 3 млрд евро - 24.09.2026 Украина.ру

Совет ЕС одобрил поддержку киевского режима на 3 млрд евро

Совет ЕС одобрил перевод властям Украины очередного транша финансовой поддержки в размере почти трех миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом 24 сентября сообщил Совет ЕС

2026-09-24T13:22

2026-09-24T13:22

2026-09-24T13:22

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"Украина вскоре получит почти три миллиарда евро после одобрения Советом восьмой регулярной выплаты в рамках программы ЕС Ukraine Facility", - сказано в публикации.Там также отметили, что почти 800 миллионов евро из этой суммы впервые будут предоставлены в рамках согласованного Евросоюзом кредита киевскому режиму в размере 90 миллиардов евро.С учётом нынешнего транша общий объем поддержки киевского режима по программе Ukraine Facility превысит 32 миллиарда евро. Евросоюз выдел 90 млрд евро кредитной поддержки киевского режима. Из этой суммы 2/3 предназначены на военную помощь - закупку военной техники, боеприпасов и прочего для нужд ВСУ и других силовых структур Украины. Актуальное интервью: Дмитрий Евстафьев: США и Британия делают все, чтобы Германия не стала лидером войны с Россией на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ес, финансовая помощь, кредит, госдолг