Совет ЕС одобрил поддержку киевского режима на 3 млрд евро
© Фото : regionplus.az
© Фото : regionplus.az
Совет ЕС одобрил перевод властям Украины очередного транша финансовой поддержки в размере почти трех миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом 24 сентября сообщил Совет ЕС
"Украина вскоре получит почти три миллиарда евро после одобрения Советом восьмой регулярной выплаты в рамках программы ЕС Ukraine Facility", - сказано в публикации.
Там также отметили, что почти 800 миллионов евро из этой суммы впервые будут предоставлены в рамках согласованного Евросоюзом кредита киевскому режиму в размере 90 миллиардов евро.
С учётом нынешнего транша общий объем поддержки киевского режима по программе Ukraine Facility превысит 32 миллиарда евро.
Евросоюз выдел 90 млрд евро кредитной поддержки киевского режима. Из этой суммы 2/3 предназначены на военную помощь - закупку военной техники, боеприпасов и прочего для нужд ВСУ и других силовых структур Украины.
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