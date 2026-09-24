https://ukraina.ru/20260924/kreml-otsenil-priglashenie-ssha-putinu-prinyat-uchastie-v-sammite-g20---peskov-1083401873.html

Кремль оценил приглашение США Путину принять участие в саммите G20 - Песков

Кремль оценил приглашение США Путину принять участие в саммите G20 - Песков - 24.09.2026 Украина.ру

Кремль оценил приглашение США Путину принять участие в саммите G20 - Песков

В Москве проработают приглашение США на саммит G20, направленное президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает 24 сентября РИА Новости

2026-09-24T12:45

2026-09-24T12:45

2026-09-24T12:45

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"Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение", - сказал Песков журналистам.Российская Федерация последовательно и неизменно придерживается позиции о необходимости мирного урегулирования украинского кризиса, оставаясь открытой для переговорного процесса. Об этом РИА Новости заявлял директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Наша позиция по урегулированию украинского кризиса хорошо известна. Она основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года", — сказал дипломат.Как ранее разъяснял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, под "духом Анкориджа" российская сторона понимает ту атмосферу доверия, которая сложилась между президентами России и США. Эта атмосфера позволила на полях саммита на Аляске согласовать на высшем уровне базовые контуры возможного урегулирования вокруг Украины.Ключевым условием для начала реального мирного процесса Москва считает выполнение Киевом требований, озвученных Владимиром Путиным летом 2024 года. Речь идет о выводе украинских войск со всей территории новых регионов России, а также об отказе Украины от намерений вступать в Североатлантический альянс. Только при выполнении этих условий, как неоднократно подчеркивал Кремль, возможно достижение долгосрочного и устойчивого мира. Накануне, 23 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президенту России направлено официальное приглашение принять участие в декабрьском саммите "Большой двадцатки" в Майами. По его словам, это рассматривается, "как возможность для диалога России с другими странами, не только Соединёнными Штатами".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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