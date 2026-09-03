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Миллионы погибших требуют защитить правду: Володин напомнил, кто победил во Второй мировой войне

Миллионы погибших требуют защитить правду: Володин напомнил, кто победил во Второй мировой войне - 03.09.2026 Украина.ру

Миллионы погибших требуют защитить правду: Володин напомнил, кто победил во Второй мировой войне

Правда о Второй мировой войне, о страшных жертвах ради Победы, о мужестве и стойкости тех, благодаря кому мы сегодня живём, должна быть защищена. Об этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ночь на 3 сентября заявил в канале на платформе "Макс"

2026-09-03T02:51

2026-09-03T02:51

2026-09-03T02:52

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3 сентября в России отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.В начале августа 1945 года СССР в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями с Великобританией и США вступил в войну против милитаристской Японии. С 9 августа по 2 сентября 1945 года силами Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии, при участии армии Монгольской Народной Республики была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция.Именно разгром советскими войсками Квантунской армии вынудил императорскую Японию подписать акт о безоговорочной капитуляции, освободил от кровавого насилия жителей Китая, Кореи, Вьетнама, ряда других территорий в Юго-Восточной Азии."Восемьдесят один год назад завершилась Вторая мировая война. Нацистская Германия и милитаристская Япония были разгромлены... Наш долг — сделать всё, чтобы защитить правду о подвиге тех, благодаря кому мы сегодня живём. Передавать память об их мужестве и стойкости из поколения в поколение", — написал Володин.Самая кровопролитная в истории человечества война унесла жизни десятков миллионов людей, при этом СССР и Китай в результате агрессии и военных преступлений Германии, Японии и их союзников в совокупности потеряли 62 миллиона человек."Наша страна заплатила огромную цену — 27 миллионов жизней. Потери США составили 413 тысяч человек. Великобритании — 450 тысяч человек. Китайский народ в войне сопротивления милитаристской Японии за 14 лет потерял 35 миллионов человек", — напомнил председатель Госдумы.Советские спецслужбы в ходе боевых действий захватили архивы японских разведывательных и контрразведывательных органов в Маньчжурии, зафиксировали множество фактов зверств, на фоне которых блекнут изуверства немецких карателей.Подробнее об этом - в публикации Напоминание... и предупреждение: ФСБ раскрыла новые детали казней советских граждан японцами в 1945 году.О стремлении к кровавому реваншу наследников тех, кого в 1945 году разгромила Красная Армия - в материале Владимира Скачко Цемент для "дранг нах остен". Европа хочет уничтожить Россию из жадности, страха и мести.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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