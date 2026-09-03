Миллионы погибших требуют защитить правду: Володин напомнил, кто победил во Второй мировой войне - 03.09.2026 Украина.ру
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Миллионы погибших требуют защитить правду: Володин напомнил, кто победил во Второй мировой войне
Миллионы погибших требуют защитить правду: Володин напомнил, кто победил во Второй мировой войне - 03.09.2026 Украина.ру
Миллионы погибших требуют защитить правду: Володин напомнил, кто победил во Второй мировой войне
Правда о Второй мировой войне, о страшных жертвах ради Победы, о мужестве и стойкости тех, благодаря кому мы сегодня живём, должна быть защищена. Об этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ночь на 3 сентября заявил в канале на платформе "Макс"
2026-09-03T02:51
2026-09-03T02:52
украина.ру
новости
россия
госдума
вячеслав володин
ссср
япония
фсб
вторая мировая война
великая отечественная война
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3 сентября в России отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.В начале августа 1945 года СССР в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями с Великобританией и США вступил в войну против милитаристской Японии. С 9 августа по 2 сентября 1945 года силами Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии, при участии армии Монгольской Народной Республики была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция.Именно разгром советскими войсками Квантунской армии вынудил императорскую Японию подписать акт о безоговорочной капитуляции, освободил от кровавого насилия жителей Китая, Кореи, Вьетнама, ряда других территорий в Юго-Восточной Азии."Восемьдесят один год назад завершилась Вторая мировая война. Нацистская Германия и милитаристская Япония были разгромлены... Наш долг — сделать всё, чтобы защитить правду о подвиге тех, благодаря кому мы сегодня живём. Передавать память об их мужестве и стойкости из поколения в поколение", — написал Володин.Самая кровопролитная в истории человечества война унесла жизни десятков миллионов людей, при этом СССР и Китай в результате агрессии и военных преступлений Германии, Японии и их союзников в совокупности потеряли 62 миллиона человек."Наша страна заплатила огромную цену — 27 миллионов жизней. Потери США составили 413 тысяч человек. Великобритании — 450 тысяч человек. Китайский народ в войне сопротивления милитаристской Японии за 14 лет потерял 35 миллионов человек", — напомнил председатель Госдумы.Советские спецслужбы в ходе боевых действий захватили архивы японских разведывательных и контрразведывательных органов в Маньчжурии, зафиксировали множество фактов зверств, на фоне которых блекнут изуверства немецких карателей.Подробнее об этом - в публикации Напоминание... и предупреждение: ФСБ раскрыла новые детали казней советских граждан японцами в 1945 году.О стремлении к кровавому реваншу наследников тех, кого в 1945 году разгромила Красная Армия - в материале Владимира Скачко Цемент для "дранг нах остен". Европа хочет уничтожить Россию из жадности, страха и мести.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, госдума, вячеслав володин, ссср, япония, фсб, вторая мировая война, великая отечественная война, германия, китай, корея, вьетнам, победа, жертвы, военные преступления, память
Украина.ру, Новости, Россия, Госдума, Вячеслав Володин, СССР, Япония, ФСБ, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Германия, Китай, Корея, Вьетнам, победа, жертвы, Военные преступления, память

Миллионы погибших требуют защитить правду: Володин напомнил, кто победил во Второй мировой войне

02:51 03.09.2026 (обновлено: 02:52 03.09.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Правда о Второй мировой войне, о страшных жертвах ради Победы, о мужестве и стойкости тех, благодаря кому мы сегодня живём, должна быть защищена. Об этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ночь на 3 сентября заявил в канале на платформе "Макс"
3 сентября в России отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
В начале августа 1945 года СССР в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями с Великобританией и США вступил в войну против милитаристской Японии. С 9 августа по 2 сентября 1945 года силами Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии, при участии армии Монгольской Народной Республики была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция.
Именно разгром советскими войсками Квантунской армии вынудил императорскую Японию подписать акт о безоговорочной капитуляции, освободил от кровавого насилия жителей Китая, Кореи, Вьетнама, ряда других территорий в Юго-Восточной Азии.
"Восемьдесят один год назад завершилась Вторая мировая война. Нацистская Германия и милитаристская Япония были разгромлены... Наш долг — сделать всё, чтобы защитить правду о подвиге тех, благодаря кому мы сегодня живём. Передавать память об их мужестве и стойкости из поколения в поколение", — написал Володин.
Самая кровопролитная в истории человечества война унесла жизни десятков миллионов людей, при этом СССР и Китай в результате агрессии и военных преступлений Германии, Японии и их союзников в совокупности потеряли 62 миллиона человек.
"Наша страна заплатила огромную цену — 27 миллионов жизней. Потери США составили 413 тысяч человек. Великобритании — 450 тысяч человек. Китайский народ в войне сопротивления милитаристской Японии за 14 лет потерял 35 миллионов человек", — напомнил председатель Госдумы.
Советские спецслужбы в ходе боевых действий захватили архивы японских разведывательных и контрразведывательных органов в Маньчжурии, зафиксировали множество фактов зверств, на фоне которых блекнут изуверства немецких карателей.
Подробнее об этом - в публикации Напоминание... и предупреждение: ФСБ раскрыла новые детали казней советских граждан японцами в 1945 году.
О стремлении к кровавому реваншу наследников тех, кого в 1945 году разгромила Красная Армия - в материале Владимира Скачко Цемент для "дранг нах остен". Европа хочет уничтожить Россию из жадности, страха и мести.
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Украина.руНовостиРоссияГосдумаВячеслав ВолодинСССРЯпонияФСБВторая мировая войнаВеликая Отечественная войнаГерманияКитайКореяВьетнампобедажертвыВоенные преступленияпамять
 
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02:51Миллионы погибших требуют защитить правду: Володин напомнил, кто победил во Второй мировой войне
02:04Напоминание... и предупреждение: ФСБ раскрыла новые детали казней советских граждан японцами в 1945 году
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