Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и заседании Совбеза по Украине: подробности - 23.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260923/lavrov-pribyl-v-nyu-york-dlya-uchastiya-v-genassamblee-oon-i-zasedanii-sovbeza-po-ukraine-podrobnosti-1083372013.html
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и заседании Совбеза по Украине: подробности
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и заседании Совбеза по Украине: подробности - 23.09.2026 Украина.ру
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и заседании Совбеза по Украине: подробности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, переговорах с госсекретарем США Марко Рубио и намеченном на 23 сентября заседании Совбеза ООН по Украине.
2026-09-23T09:28
2026-09-23T09:35
украина.ру
россия
мид
мид рф
сергей лавров
сша
нью-йорк
оон
генассамблея оон
совбез оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/17/1083371792_0:0:1346:757_1920x0_80_0_0_dab43592a7d6868217399a0592b167b8.jpg
Видео с прибытием в Нью-Йорк российского спецборта с главой делегации РФ транслировали официальные российские каналы.Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в эфире радио Sputnik, что первым пунктом программы главы МИД РФ в Нью-Йорке являются переговоры на полях Генассамблеи ООН с госсекретарем США Марко Рубио. Ожидается, что, в числе прочих вопросов, Лавров уточнит у американского коллеги позицию США по украинскому урегулированию, в том числе по посредническим усилиям Вашингтона.В первый день визита Лавров также будет представлять Россию на запланированном на 11:00 (18:00 мск) заседании Совета Безопасности ООН по теме "поддержание мира и безопасности Украины". Отмечается, что нельзя исключать возможного участия в заседании некоторых глав государств и министров, в том числе и европейских, ввиду их присутствия в городе.По предварительной информации, встреч с представителями киевского режима на Генассамблее в рабочем графике главы МИД РФ нет.Выступление Лаврова с трибуны генассамблеи ООН состоится в субботу, 26 сентября. По словам Захаровой, в нём будут подробно освещены российские подходы к наиболее острым проблемам современности, даны оценки нынешней деятельности ООН, а также представлены предложения по восстановлению позиций организации и её авторитета.Кроме того, добавила представитель МИД, на предстоящих мероприятиях в ООН российская делегация в целом будет фокусироваться в том числе на вопросах укрепления основ многополярности, построения архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, противодействия колониализму во всех его формах и проявлениях. В российской повестке также темы справедливого реформирования глобальной финансовой архитектуры, консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом и усиления равноправного сотрудничества в области защиты прав человека.Напомним, что участие российской делегации в неделе высокого уровня ГА ООН было омрачено отказом США выдать визу замглавы МИД РФ Александру Алимову.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.Президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее 22 сентября. В своей речи он лишь два раза прямо упомянул конфликт на Украине. Позже Трамп фактически "монополизировал" разговор с журналистами во время открытой части встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сша
нью-йорк
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/17/1083371792_71:0:1271:900_1920x0_80_0_0_89fc7c8cb51d93be70b3a3bd63136c0a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, мид, мид рф, сергей лавров, сша, нью-йорк, оон, генассамблея оон, совбез оон, мария захарова, марко рубио, международные отношения, международная политика, чем закончится война на украине, война на украине, когда закончится война на украине, переговоры по украине 2026, переговоры, визит, мир без границ, новости
Украина.ру, Россия, МИД, МИД РФ, Сергей Лавров, США, Нью-Йорк, ООН, Генассамблея ООН, Совбез ООН, Мария Захарова, Марко Рубио, международные отношения, Международная политика, чем закончится война на Украине, война на Украине, когда закончится война на Украине, Переговоры по Украине 2026, переговоры, визит, Мир без границ, Новости

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и заседании Совбеза по Украине: подробности

09:28 23.09.2026 (обновлено: 09:35 23.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей ГунеевМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Читать в
ДзенTelegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, переговорах с госсекретарем США Марко Рубио и намеченном на 23 сентября заседании Совбеза ООН по Украине.
Видео с прибытием в Нью-Йорк российского спецборта с главой делегации РФ транслировали официальные российские каналы.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в эфире радио Sputnik, что первым пунктом программы главы МИД РФ в Нью-Йорке являются переговоры на полях Генассамблеи ООН с госсекретарем США Марко Рубио. Ожидается, что, в числе прочих вопросов, Лавров уточнит у американского коллеги позицию США по украинскому урегулированию, в том числе по посредническим усилиям Вашингтона.
В первый день визита Лавров также будет представлять Россию на запланированном на 11:00 (18:00 мск) заседании Совета Безопасности ООН по теме "поддержание мира и безопасности Украины". Отмечается, что нельзя исключать возможного участия в заседании некоторых глав государств и министров, в том числе и европейских, ввиду их присутствия в городе.
По предварительной информации, встреч с представителями киевского режима на Генассамблее в рабочем графике главы МИД РФ нет.
Выступление Лаврова с трибуны генассамблеи ООН состоится в субботу, 26 сентября. По словам Захаровой, в нём будут подробно освещены российские подходы к наиболее острым проблемам современности, даны оценки нынешней деятельности ООН, а также представлены предложения по восстановлению позиций организации и её авторитета.
Кроме того, добавила представитель МИД, на предстоящих мероприятиях в ООН российская делегация в целом будет фокусироваться в том числе на вопросах укрепления основ многополярности, построения архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, противодействия колониализму во всех его формах и проявлениях. В российской повестке также темы справедливого реформирования глобальной финансовой архитектуры, консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом и усиления равноправного сотрудничества в области защиты прав человека.
Напомним, что участие российской делегации в неделе высокого уровня ГА ООН было омрачено отказом США выдать визу замглавы МИД РФ Александру Алимову.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.
Президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее 22 сентября. В своей речи он лишь два раза прямо упомянул конфликт на Украине. Позже Трамп фактически "монополизировал" разговор с журналистами во время открытой части встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияМИДМИД РФСергей ЛавровСШАНью-ЙоркООНГенассамблея ООНСовбез ООНМария ЗахароваМарко Рубиомеждународные отношенияМеждународная политикачем закончится война на Украиневойна на Украинекогда закончится война на УкраинеПереговоры по Украине 2026переговорывизитМир без границНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:51По стопам Чичикова: экс-министр обороны Украины назвал мошенничество из "Мертвых душ" бизнес-моделью
10:26Урсула фон дер Ляйен выставила Зеленскому жесткие условия для получения денег - Bloomberg
09:56Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ
09:47Давно мечтали: Украина устроила себе собственный холокост
09:40Экономика Украины и война: бензин рекордно подорожал, киевляне выступили против тепла в домах
09:28Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и заседании Совбеза по Украине: подробности
09:13Перехват в море и взрывы на складах БПЛА: Минобороны отчиталось о разгроме военных объектов Украины
09:03"Ничтожества, а не символ эпохи!": на Украине обсуждают, что рассказал Фёдоров и чего боится Зеленский
09:00Готовность к переговорам, провалы ВСУ, национализм с детсада. Хроника событий на утро 23 сентября
08:36Западные эксперты: Россия наконец нащупала кощеево яйцо Зеленского – и теперь не отпустит ни за что
08:36Зеленскому нужно еще 40 дней, чтобы окончательно разгромить Россию, а Литва готовится бежать всей страной
08:16Ультиматум? Аракчи озвучил Уиткоффу условия по Ормузскому проливу
08:00Сентябрь 1941-го: Крещатик в огне
07:31"Я согласен завершить конфликт": Зеленский рассказал о встрече с Трампом
07:31У Зеленского не осталось выбора, Европе грозит война: западные СМИ об украинском конфликте
07:00Александр Камкин: Германия украинизирует свою политику и сделала первый шаг к принятию расовых законов
06:30Мутанты и зараза из крана: эта зима на Украине для многих станет последней
06:19"Величие или уничтожение": Трамп рассказал о переговорах США и Ирана на полях ГА ООН
06:06Михаил Делягин: Трамп "подложил свинью" Си Цзиньпину, когда одобрил санкции против России из-за Украины
05:22Путин, конфликт, дизель и Patriot: Трамп поговорил с журналистами на встрече с Зеленским
Лента новостейМолния