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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и заседании Совбеза по Украине: подробности

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и заседании Совбеза по Украине: подробности - 23.09.2026 Украина.ру

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и заседании Совбеза по Украине: подробности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, переговорах с госсекретарем США Марко Рубио и намеченном на 23 сентября заседании Совбеза ООН по Украине.

2026-09-23T09:28

2026-09-23T09:28

2026-09-23T09:35

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Видео с прибытием в Нью-Йорк российского спецборта с главой делегации РФ транслировали официальные российские каналы.Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в эфире радио Sputnik, что первым пунктом программы главы МИД РФ в Нью-Йорке являются переговоры на полях Генассамблеи ООН с госсекретарем США Марко Рубио. Ожидается, что, в числе прочих вопросов, Лавров уточнит у американского коллеги позицию США по украинскому урегулированию, в том числе по посредническим усилиям Вашингтона.В первый день визита Лавров также будет представлять Россию на запланированном на 11:00 (18:00 мск) заседании Совета Безопасности ООН по теме "поддержание мира и безопасности Украины". Отмечается, что нельзя исключать возможного участия в заседании некоторых глав государств и министров, в том числе и европейских, ввиду их присутствия в городе.По предварительной информации, встреч с представителями киевского режима на Генассамблее в рабочем графике главы МИД РФ нет.Выступление Лаврова с трибуны генассамблеи ООН состоится в субботу, 26 сентября. По словам Захаровой, в нём будут подробно освещены российские подходы к наиболее острым проблемам современности, даны оценки нынешней деятельности ООН, а также представлены предложения по восстановлению позиций организации и её авторитета.Кроме того, добавила представитель МИД, на предстоящих мероприятиях в ООН российская делегация в целом будет фокусироваться в том числе на вопросах укрепления основ многополярности, построения архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, противодействия колониализму во всех его формах и проявлениях. В российской повестке также темы справедливого реформирования глобальной финансовой архитектуры, консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом и усиления равноправного сотрудничества в области защиты прав человека.Напомним, что участие российской делегации в неделе высокого уровня ГА ООН было омрачено отказом США выдать визу замглавы МИД РФ Александру Алимову.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.Президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее 22 сентября. В своей речи он лишь два раза прямо упомянул конфликт на Украине. Позже Трамп фактически "монополизировал" разговор с журналистами во время открытой части встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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