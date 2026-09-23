https://ukraina.ru/20260923/gotovnost-k-peregovoram-provaly-vsu-natsionalizm-s-detsada-khronika-sobytiy-na-utro-23-sentyabrya-1083369542.html

Готовность к переговорам, провалы ВСУ, национализм с детсада. Хроника событий на утро 23 сентября

Готовность к переговорам, провалы ВСУ, национализм с детсада. Хроника событий на утро 23 сентября - 23.09.2026 Украина.ру

Готовность к переговорам, провалы ВСУ, национализм с детсада. Хроника событий на утро 23 сентября

Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ. Российские войска уничтожают технику и живую силу противника. Идеи национализма на Украине насаждают с детских садов

2026-09-23T09:00

2026-09-23T09:00

2026-09-23T09:00

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На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Их открытое общение с прессой длилось чуть меньше десяти минут. За это время Трамп полностью взял инициативу в свои руки и не дал Зеленскому ответить ни на один вопрос журналистов — тот лишь улыбался и кивал. Зеленский успел только поблагодарить американскую сторону и сказать, что надеется завершить конфликт до зимы при поддержке США. Трамп же выразил уверенность, что решение будет найдено, и добавил, что активно работает над этим урегулированием. Также журналисты спросили Трампа, сможет ли он предотвратить неизбежный прямой конфликт между Лондоном и Москвой, о котором говорят в Европе. Трамп ответил, что все будет в порядке и поводов для беспокойства он не видит.После политики провели закрытую часть встречи, эти переговоры закончились спустя всего 40 минут.По итогам встречи Офис Зеленского вел официальную трансляцию его общения с прессой на YouTube. Этот эфир вызвал крайне низкий интерес: к концу трансляции заявления Зеленского смотрели менее 200 человек. В ходе этого выступления Зеленский несколько раз подчеркнул, что готов к трехсторонней встрече и переговорам с РФ. Особое внимание Зеленский уделил обсуждению с Трампом так называемого "энергетического" перемирия. Он подробно объяснил суть этой инициативы: Киев предлагает формат взаимного отказа от ударов по критической инфраструктуре. Зеленский отметил, что если Россия хочет прекращения атак на свои нефтеперерабатывающие мощности, она должна перестать наносить удары по украинской энергосистеме и водоснабжению. Он подчеркнул, что Киев готов к любому формату такого соглашения, а американская сторона пообещала передать это конкретное предложение Москве. При этом Зеленский оговорился, что пока не может раскрывать все детали переговорного процесса.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Киеву нужно принимать решение и начинать договариваться, так как из-за успешного наступления ВС РФ свобода выбора у украинских властей сокращается. При этом в Москве заявляли о готовности возобновить трехсторонние переговоры России, США и Украины, а новый раунд сейчас обсуждается на октябрь (предыдущий прошел в феврале в Женеве). Однако российское руководство не раз подчеркивало, что Москва заинтересована в полном устранении первопричин конфликта и прочном мире, а не во временных перемириях, которые ВСУ используют для передышки, перевооружения и подготовки новых атак.Провалы ВСУВ ночь на среду и утром российские военные нанесли серию ударов по объектам на подконтрольных Киеву территориях. Взрывы гремели в украинской столице, Киевской области, Одессе, Кировограде, оккупированном Запорожье и Изюме.Цели в Киеве и области атаковали беспилотники "Герань". Мэр Виталий Кличко подтвердил, что в Оболонском районе города загорелся резервуар с топливом. В Голосеевском районе, по данным местной администрации, в результате атаки было повреждено складское помещение. Местные каналы также сообщили, что в Киеве загорелись склады и территория транспортного предприятия, обломки упали между жилыми домами, а один из беспилотников попал в автозаправочную станцию. В Изюме под удар попали объекты, на которых после прилетов авиабомб начались пожары, а в районах попаданий полностью отключилось электроснабжение.Позже Министерство обороны РФ раскрыло официальные подробности ночной атаки. По данным ведомства, российские военные нанесли групповые удары беспилотниками по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, логистическим центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.В Киеве и Киевской области целями стали склад, где хранились материалы для производства беспилотников, и промышленное предприятие ООО "Туканс" в населенном пункте Вишневое, которое выпускало комплектующие для дронов. В Одессе под удар попали три логистических центра, занимавшихся хранением и распределением военных грузов и товаров двойного назначения для обеспечения ВСУ, а в районе поселка Мирное Одесской области был поражен склад запчастей для БПЛА. Кроме того, прямо во время перехода по морю был поражен сухогруз, который доставлял военные грузы в порт Одессы.Параллельно развиваются события на линии боевого соприкосновения. На Сумском направлении расчеты БПЛА 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" за неделю ликвидировали более 50 солдат ВСУ. Как сообщил командир роты с позывным Грот, воздушная разведка зафиксировала перемещения противника в лесах и на автодорогах Сумской области, после чего по ним оперативно отработали FPV-дроны.На этом фоне ВСУ вынуждены перебрасывать подкрепления. По данным российских силовых структур, украинское командование перебросило из Черниговской области в Сумскую подразделения охраны, ремонтников и другие тыловые части, чтобы укрепить оборону Сум. При этом само Черниговское направление украинская сторона сейчас пытается прикрыть в основном за счет минирования и создания инженерных сооружений.Тяжелая ситуация для противника складывается и в Харьковской области. В районе населенного пункта Черное две боевые группы 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ попытались в пешем порядке выйти из окружения. Российская разведка заблаговременно вскрыла их выдвижение, и в результате комплексного огневого поражения попытка прорыва была сорвана. Накануне в Минобороны России подтвердили, что бойцы группировки "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять зону контроля. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красный Яр, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипуны, Варваровка и Грачовка.Национализм с детсада На Украине радикальные идеи нацизма и национализма теперь насаждают с самого раннего возраста — буквально с двух лет. Как рассказали РИА Новости в российских силовых структурах, если раньше пропаганда была нацелена в основном на подростков, то теперь фокус полностью сместился на дошкольников и начальные классы. В украинских городах массово открывают детские кружки, маскируя их под обычные развивающие игры. На этих занятиях малышам внушают ненависть к русскому миру, навязывая мысль, что украинцы — это отдельная нация, обязанная бороться с Россией. Эти требования официально закреплены даже в методических указаниях украинского министерства образования для детских садов.К этой работе подключилась и скандальная скаутская организация "Пласт", которая раньше обрабатывала только подростков, а теперь переключилась на младшеклассников. Силовики привели в пример случай с матерью одного из воспитанников курсов дошкольной подготовки. Женщина была шокирована, узнав, что детей без ведома родителей учили политике: тайно показывали российскую государственную символику, называли ее вражеской и внушали, что нужно отбирать территории.Идеологическая обработка продолжается и в начальной школе через систему игровых викторин с творческими заданиями. Ярким примером служит военно-патриотическая игра "Джура". Ее сценарий напрямую направлен на популяризацию современных нацбатальонов и радикальных движений прошлого. Детские команды называют в честь экстремистских формирований. Одно из обязательных заданий для школьников — маршировать под нацистские марши.Эта проблема уже давно вышла за рамки одного государства. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что нацистская идеология сегодня поднимает голову по всему миру, а не только на Украине. Именно поэтому Москва регулярно вносит в Генассамблею ООН резолюцию о запрете героизации нацизма. Несмотря на яростное сопротивление Киева и его союзников, принятие этого документа остается важнейшим сигналом для планеты. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что после начала СВО европейские страны начали солидарно голосовать против российской резолюции. Наибольшую тревогу вызывает, что против борьбы с нацизмом теперь выступают бывшие государства "Оси" времен Второй мировой войны — Германия, Италия и Япония.Подробнее о русофобии - в материале Украина без украинцев: кто русский, а кто украинец. Поможет ли ставка на национализм вернуть людей на сайте Украина.ру.

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