https://ukraina.ru/20260923/ekonomika-ukrainy-i-voyna-benzin-rekordno-podorozhal-kievlyane-vystupili-protiv-tepla-v-domakh-1083365824.html

Экономика Украины и война: бензин рекордно подорожал, киевляне выступили против тепла в домах

Экономика Украины и война: бензин рекордно подорожал, киевляне выступили против тепла в домах - 22.09.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: бензин рекордно подорожал, киевляне выступили против тепла в домах

Выжигание складов, обесточивание областей и воздушные тревоги стали новой рутиной. Но это не значит, что экономические новости этим и ограничиваются. Менеджеры "Метинвеста" жалуются на кончину украинской сталелитейной промышленности, молочники констатируют захват украинского рынка импортной продукцией, а глава МИД Сибига откровенно валяет дурака.

2026-09-23T09:40

2026-09-23T09:40

2026-09-22T21:43

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Подробности — в традиционном обзоре новостей украинской экономики по средам.НДС в посылкеДепутаты Рады всё же приняли очередную редакцию многострадального законопроекта о гармонизации правил налогообложения товаров с иностранных маркетплейсов, на чём настаивал Евросоюз — крупнейший спонсор Украины. Теперь трансграничные заказы с маркетплейсов стоимостью до 150 евро будут облагаться НДС, как в Европе. А вот частные некоммерческие отправления стоимостью до 45 евро от НДС освободят.Решение депутатов раскритиковал соучредитель «Новой почты» Владимир Поперешюк, спрогнозировавший резкий рост нагрузки на таможню, увеличение сроков доставки и финансовый удар по украинцам. Сомнительно, что кто-то в Кабмине всерьёз просчитывал последствия введения НДС на посылки, но принятие законопроекта не может не вызвать ряда вопросов.Вопрос первый: готова ли таможня к обслуживанию посылок? При введении налога или сбора важно просчитывать стоимость его администрирования, так как создание инфраструктуры и оплата дополнительной нагрузки могут обойтись дороже, чем то, что удастся собрать с плательщиков.Вопрос второй: можно ли трансформировать ретейл? Доля трансграничных заказов в онлайн-торговле России составляет коло 3%, тогда как на Украине она превышает 30%. Такая структура является следствием объективного отставания украинских маркетплейсов от их международных конкурентов. У украинских компаний и до СВО было меньше денег и складов, а теперь и подавно. Потребителям будет гораздо сложнее купить товары в офлайн-рознице.Вопрос третий: сильно ли выпадут доходы «Укрпочты» и «Новой почты»? Трансграничная торговля занимала значимую долю в структуре прибыли этих компаний. Сейчас состояние у них аховое. «Укрпочта» выживала за счёт посылок, а «Новая почта» каждую неделю теряет склады. И теперь они потеряют часть прибыли в условиях, когда она им крайне нужна.В общем, с точки зрения экономики и здравого смысла принимать законопроект об НДС на посылки было нельзя, но зависимость от внешнего финансирования такова, что деваться некуда.Молочные дисбалансыМолокопереработчики вновь жалуются. Уничтожение распредцентров ретейлеров привело к невыполнению плана продаж в сентябре, а также перебоям с распределением молочных продуктов по магазинам. Возить теперь приходится дольше и дальше, что увеличило транспортные расходы, которые сети перекладывают на поставщиков.Последние повышают отпускные цены, перекладывая бремя на потребителей.А сливки с рынка снимают импортёры и европейские производители. В августе украинский экспорт свежей молочной продукции вырос более чем на 20% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. А импорт за год с августа 2025 по август 2026 вырос почти в 2 раза.Как следствие, импорт свежей молочной продукции почти сравнялся с её экспортом.Киевляне против теплаВскармливаемые годами НКО, которые политики и застройщики использовали для борьбы с конкурентами, а также различные городские сумасшедшие срывают строительство теплотрассы, которая должна обеспечить теплом жителей жилмассивов Теремки-1 и Теремки-2.Теремки запитаны от ТЭЦ-5, но территориально находятся ближе к ТЭЦ-4, поэтому новая теплотрасса должна связать из с ТЭЦ-4 и по ней будет подано тепло в случае остановки ТЭЦ-5. Но для этого необходимо вырубить 10 деревьев, а еще некоторое количество — кронировать. Но защитники киевской флоры стройку срывают.Тем временем экономист Алексей Кущ заявил, что украинском бюджете с четвёртого квартала не будет денег, глава бюджетного комитета Пидласа сообщает о переносе на декабрь финансирования программ по подготовке Киева к отопительному сезону, а основатель крупнейшей строительной компании «Австострада» сообщает о полной остановке строек.В таких условиях киевляне должны стоять в очереди, чтобы помочь слесарям проложить трубопровод и кронировать деревья, а не мешать им.100 взяли, впереди 145Стоимость дизеля на украинских АЗС повсеместно превысила 100 гривен (около 188 рублей). Тем временем топливный эксперт Леушкин прогнозирует рост цен на ДТ до 115 гривен за литр, а на бензин — до 105 гривен.Причины прозаичны.Во-первых, нефти на мировом рынке становится меньше — сказывается фактор хуситов. Саудовская Аравия сократила поставки нефти в ЕС из-за повреждения нефтепровода в свой порт на Красном море.Во-вторых, доставка нефти дорожает. К 18 сентября стоимость фрахта супертанкера для транспортировки 2 миллионов баррелей нефти по маршруту Западная Африка — Китай достигла 23,59 долларов за баррель. А ещё в июле фрахт обходился в 6,5 долларов. Проще говоря, фрахт за месяц подорожал в 3,6 раза.В-третьих, скоро закончится кампания по изъятию нефти из нефтехранилищ, начатая в апреле. Также не сложно предсказать, что рекордный рост цен на ДТ в США — 6,5 доллара за галлон — рано или поздно приведёт к ограничениям на экспорт нефти и нефтепродуктов из США в ЕС, что ещё сильнее взвинтит цены на топливо в ЕС, откуда Украина закупает горючее.Кроме того, автомобилистам из своего кармана придётся оплачивать восстановление сгоревших АЗС, бензовозов, и защиту АЗС сетками. А зима — с учётом того, как нарывается украинская власть — станет сезоном высокого спроса на нефтепродукты, которыми придётся заправлять различные генераторы.Конец чёрной металлургииИз-за блокады морских портов Украина полностью прекратила экспорт чугуна, а за январь-август поставки сократились на 16,4% по сравнению с прошлым годом — до 1,03 миллиона тонн.Тем временем Financial Times со ссылкой на руководителя аппарата генерального директора холдинга «Метинвест» Александра Водовоза пишет, что у Украины больше нет сталелитейной промышленности. Водовоз сообщает, что поражено подавляющее большинство заводов, а предприятия «Метинвеста» и «Криворожсталь» стоят с разрушенными доменными печами, ремонт которых растянется на неопределённое время.А пока украинский рынок металла захватывает Турция, на что жалуется гендиректор «Метинвеста» Александр Мироненко. По его словам, Турция демпингует в сегменте труб, арматуры и рулонного проката, киевская власть слишком медленного принимает меры по защите внутреннего рынка, а ЕС демонстрирует двойные стандарты, закупая российские слябы и ограничивая при этом закупки металла из Украины квотами и трансграничным углеродным регулированием.Собственно, на наших глазах гибнет украинский чермет. Цветмет незаметно для самих украинцев умер примерно к середине «нулевых», потому что оказался лишним на мировом рынке и неинтересным для олигархии, которой было проще плавить чугун и вывозить слябы в Евросоюз.Простота хуже воровстваПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в стране не построят нефтехранилище для Украины, пока у власти партия «Тиса». Мадьяр утверждает, что компания MOL начала переговоры с «Нафтогазом» во время правления Орбана, не поставив в известность правительство. Однако MOL отвечает, что переговоры были на начальном этапе, который может длиться годами, поэтому и не привлекало к этому правительство.История разворачивается на фоне попыток Киева сколотить «Карпатскую восьмёрку» для усиления поддержки Украины, а глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина удивлена безосновательно конфронтационными заявлениями премьер-министра Венгрии Мадьяра.Заявление странное и свидетельствует либо об очень плохой памяти у Сибиги, либо о запредельной наглости, потому что ещё зимой-весной Украина блокировала транзит нефти в Венгрию, а теперь удивляется нежеланием Будапешта участвовать в политических инициативах и одобрять строительство нефтехранилища для Украины.

https://ukraina.ru/20260910/dlya-obespecheniya-nuzhd-vsu-parlament-ukrainy-vozvraschaetsya-k-nalogu-na-posylki-1083120809.html

https://ukraina.ru/20260831/bez-sveta-tepla-i-prava-na-protest-predstoyaschaya-zima-mozhet-stat-dlya-ukrainy-posledney-1082906261.html

https://ukraina.ru/20260814/ne-vyderzhali-2026-goda-na-ukraine-umiraet-metallurgiya-1082486219.html

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