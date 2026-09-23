Зеленскому нужно еще 40 дней, чтобы окончательно разгромить Россию, а Литва готовится бежать всей страной - 23.09.2026 Украина.ру
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Зеленскому нужно еще 40 дней, чтобы окончательно разгромить Россию, а Литва готовится бежать всей страной
Зеленскому нужно еще 40 дней, чтобы окончательно разгромить Россию, а Литва готовится бежать всей страной - 23.09.2026 Украина.ру
Зеленскому нужно еще 40 дней, чтобы окончательно разгромить Россию, а Литва готовится бежать всей страной
"Нам нужно ещё 40 дней, чтобы разгромить Россию!" — заявил Зеленский на саммите "карпатской восьмёрки" в Буковеле. Члены "восьмёрки", которых вообще-то было семь, ласково смотрели на Зеленского. Конечно, большинство поддержали "план разгрома", но только руками самих украинцев.
2026-09-23T08:36
2026-09-23T08:36
эксклюзив
украина
польша
россия
ярослав качиньский
владимир зеленский
сикорский
нато
reuters
the wall street journal
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А размышляли они, вероятнее всего,&nbsp;о другом: кому какой кусок Украины достанется после того, как авантюры Зеленского завершатся. Ведь это была встреча «заядлых друзей», половина из которых имеет к Украине территориальные претензии.Румыния, Польша, Венгрия — все смотрят в сторону Украины и видят свои собственные земли, которые после 1945 года стали частью УССР.В Польше «кресы всходни» (восточные территории) официально считаются частью польского государства. А это не только Львов: это Тернополь, Ивано-Франковск, Волынь и Полесье. И кстати, Вильнюс тоже. Литва прекрасно понимает, что&nbsp; «гиена Европы», не задумываясь, клацнет зубами и заберет себе «польский город Вильно».«Восточные территории» — это не просто часть бывших польских земель. Это часть национального мифа и политического самосознания нации.Считается даже, что «польскость» не существует без сказки о «потерянном рае» польских территорий, которые сегодня являются украинскими, белорусскими и литовскими. Любой политик, который их вернёт, станет навсегда польским национальным героем.Но воевать никто не хочет!«Одно государство!»Ярослав Качиньский, лидер польской партии «Право и справедливость» и брат погибшего президента Польши Леха Качиньского, сказал в интервью польскому изданию «Wydarzenia»:«Мне кажется, изначально у них (у Украины) была довольно странная концепция: втянуть нас в эту войну. Даже путём создания одного государства».Качиньский сознательно дистанцируется и посылает сигнал: Польша не хочет быть «втянутой в эту войну». И&nbsp;ещё один&nbsp;крайне воинственный,&nbsp;желающий «разгромить Россию» поляк ясно дал понять: Польша будет на дистанции.А вот министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался так:— Если бы Россия напала на нас, и мы сняли бы перчатки, я думаю, мы довольно быстро разгромили бы Россию. Мы внимательно следим за Калининградским эксклавом. Там практически нет войск.— Вы предлагаете НАТО напасть на Россию?— Нет, я предлагаю проводить учения агрессивно.При всей внешней агрессивности речи Сикорского акценты расставлены совершенно чётко: Польша будет в обороне, ограничится учениями. Кстати, Сикорский уже предложил создать «европейский корпус» из проживающих в Европе украинцев. Ну, не поляков же на войну посылать?И Румыния посматривает в сторону «своих» земель на Украине.И Венгрия, которая давно раздала венгерские паспорта украинским венграм — они даже голосуют на выборах президента страны. К ним приезжают венгерские политики, организуют встречи, помогают в жизненно важных вопросах.На месте Зеленского, если бы он хоть немного думал об Украине, нужно было бы защищаться от этих «друзей», укреплять западные границы страны. Но пока все изображают дружбу, любовь, «карпатский союз». Вынуждены демонстрировать взаимную лояльность. И с интересом наблюдать, как Зеленский собирается «разгромить Россию».Очередные 40 дней! А чем, кстати, закончились предыдущие 40 дней?40 дней, часть первая: итогиПредыдущие 40 дней «разгрома России», объявленные Зеленским в июле,&nbsp; привели к тому, что на Украине из 5 миллионов квадратных метров современных складских площадей осталось 3 миллиона. 2 миллиона&nbsp; уничтожены российскими ударами, пишет издание The Financial Times.Уничтожено 500 локомотивов. Украина просит локомотивы из Европы — хотя бы запчасти.Прекращена морская торговля. Черноморские порты Украины и порты на Дунае лишились производственных мощностей.Практически перестала существовать сталелитейная промышленность Украины. Три завода, которые обеспечивали 90% производства стали, больше не работают. Разрушены доменные печи.Страшно представить, что будет с Украиной, если «западные партнёры» обеспечат Зеленскому следующие «40 дней разгрома».«2 миллиона украинцев»Издание Reuters прямо задает вопрос: «2 миллиона украинцев убито. Есть ли у Зеленского повод праздновать?»Зеленский так радовался прибытию в Киев посланцев Трампа — Уиткоффа и Кушнера, улыбался и весело шутил, что это было уже просто неприлично.Знаменитый американский журналист Такер Карлсон тоже дал свою оценку происходящему на Украине:«Американские политики, по сути, устроили геноцид населения этой страны. Более миллиона погибших! Теперь людей отправляют на фронт в наручниках — на верную смерть. Очевидно, для того мы это и делаем. Если задуматься над происходящим, ситуация покажется реально мрачной. Сама же Украина никогда не смогла бы вести войну против России», − сказал журналист в эфире своего канала.Литва: «Бежим всем страной!»А вот Литва утвердила план массовой эвакуации населения на случай «нападения России». Бежать будут в Польшу, сообщает местное Гостелерадио.Поляки их&nbsp;гостеприимно примут — и попытаются отжать «польский город Вильно».Польша, кстати, довольно сильно нервничает из-за того, что рядом активно вооружается Германия. Ведь «Германия может вспомнить о территориальных претензиях», пишет издание The Wall Street Journal. Ведь существуют так называемые «возвращенные земли», которые получила Польша после 1945 года: часть Силезии, часть Западной Пруссии, Восточная Померания, Восточный Бранденбург и т.д.В итоге в Европе может возникнуть собственная внутренняя европейская война.Марш поляков… во ЛьвовеА тем временем на границе с Украиной уже размещены польские инженерные войска. Предлог — нужно защитить погранпереходы.21 депутат Сейма обратился к премьеру Туску с просьбой разрешить провести 11 ноября Марш независимости Польши... во Львове. Они хотят «поддержать проживающих во Львове поляков».Интересная инициатива. Похоже, поляки действительно готовятся потихоньку забирать Львов — пока «мягкой силой». А потом будут ждать окна возможностей, которое может открыться после очередной попытки Зеленского «разгромить Россию».
https://ukraina.ru/20260917/sosed-stal-opasen-zachem-polsha-sozdat-zagradotryady-na-granitse-s-ukrainoy-1083242414.html
https://ukraina.ru/20260807/sorok-dney-zelenskogo-suzdaltsev-o-provale-ukrainy-prinudit-rossiyu-k-peregovoram-1082262747.html
https://ukraina.ru/20260814/ukraina-postroit-v-litve-zavod-boepripasov-po-standartam-nato-1082500868.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, польша, россия, ярослав качиньский, владимир зеленский, сикорский, нато, reuters, the wall street journal
Эксклюзив, Украина, Польша, Россия, Ярослав Качиньский, Владимир Зеленский, Сикорский, НАТО, Reuters, The Wall Street Journal

Зеленскому нужно еще 40 дней, чтобы окончательно разгромить Россию, а Литва готовится бежать всей страной

08:36 23.09.2026
 
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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"Нам нужно ещё 40 дней, чтобы разгромить Россию!" — заявил Зеленский на саммите "карпатской восьмёрки" в Буковеле. Члены "восьмёрки", которых вообще-то было семь, ласково смотрели на Зеленского. Конечно, большинство поддержали "план разгрома", но только руками самих украинцев.
А размышляли они, вероятнее всего, о другом: кому какой кусок Украины достанется после того, как авантюры Зеленского завершатся. Ведь это была встреча «заядлых друзей», половина из которых имеет к Украине территориальные претензии.
Румыния, Польша, Венгрия — все смотрят в сторону Украины и видят свои собственные земли, которые после 1945 года стали частью УССР.
В Польше «кресы всходни» (восточные территории) официально считаются частью польского государства. А это не только Львов: это Тернополь, Ивано-Франковск, Волынь и Полесье. И кстати, Вильнюс тоже. Литва прекрасно понимает, что  «гиена Европы», не задумываясь, клацнет зубами и заберет себе «польский город Вильно».
«Восточные территории» — это не просто часть бывших польских земель. Это часть национального мифа и политического самосознания нации.
Считается даже, что «польскость» не существует без сказки о «потерянном рае» польских территорий, которые сегодня являются украинскими, белорусскими и литовскими. Любой политик, который их вернёт, станет навсегда польским национальным героем.
Но воевать никто не хочет!
«Одно государство!»
Ярослав Качиньский, лидер польской партии «Право и справедливость» и брат погибшего президента Польши Леха Качиньского, сказал в интервью польскому изданию «Wydarzenia»:
«Мне кажется, изначально у них (у Украины) была довольно странная концепция: втянуть нас в эту войну. Даже путём создания одного государства».
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
17 сентября, 08:03
Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с УкраинойМинистр обороны Польши сообщил, что армия развернёт оперативные подразделения для поддержки Погранслужбы на границе с Украиной. Военные также начали сооружать полевые укрепления возле ключевых пунктов пропуска через польско-украинскую границу.
Качиньский сознательно дистанцируется и посылает сигнал: Польша не хочет быть «втянутой в эту войну». И ещё один крайне воинственный, желающий «разгромить Россию» поляк ясно дал понять: Польша будет на дистанции.
А вот министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался так:
— Если бы Россия напала на нас, и мы сняли бы перчатки, я думаю, мы довольно быстро разгромили бы Россию. Мы внимательно следим за Калининградским эксклавом. Там практически нет войск.
— Вы предлагаете НАТО напасть на Россию?
— Нет, я предлагаю проводить учения агрессивно.
При всей внешней агрессивности речи Сикорского акценты расставлены совершенно чётко: Польша будет в обороне, ограничится учениями. Кстати, Сикорский уже предложил создать «европейский корпус» из проживающих в Европе украинцев. Ну, не поляков же на войну посылать?
И Румыния посматривает в сторону «своих» земель на Украине.
И Венгрия, которая давно раздала венгерские паспорта украинским венграм — они даже голосуют на выборах президента страны. К ним приезжают венгерские политики, организуют встречи, помогают в жизненно важных вопросах.
На месте Зеленского, если бы он хоть немного думал об Украине, нужно было бы защищаться от этих «друзей», укреплять западные границы страны. Но пока все изображают дружбу, любовь, «карпатский союз». Вынуждены демонстрировать взаимную лояльность. И с интересом наблюдать, как Зеленский собирается «разгромить Россию».
Очередные 40 дней! А чем, кстати, закончились предыдущие 40 дней?
40 дней, часть первая: итоги
Предыдущие 40 дней «разгрома России», объявленные Зеленским в июле,  привели к тому, что на Украине из 5 миллионов квадратных метров современных складских площадей осталось 3 миллиона. 2 миллиона  уничтожены российскими ударами, пишет издание The Financial Times.
Уничтожено 500 локомотивов. Украина просит локомотивы из Европы — хотя бы запчасти.
- РИА Новости, 1920, 07.08.2026
7 августа, 06:00
"Сорок дней" Зеленского: Суздальцев о провале Украины принудить Россию к переговорамКампания "40 дней" была попыткой Киева принудить Россию к переговорам на условиях Запада и демонстрацией западным спонсорам, что украинцы якобы знают внутренние проблемы России. Однако этот план провалился, и переговоры станут возможны только на условиях Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Прекращена морская торговля. Черноморские порты Украины и порты на Дунае лишились производственных мощностей.
Практически перестала существовать сталелитейная промышленность Украины. Три завода, которые обеспечивали 90% производства стали, больше не работают. Разрушены доменные печи.
Страшно представить, что будет с Украиной, если «западные партнёры» обеспечат Зеленскому следующие «40 дней разгрома».
«2 миллиона украинцев»
Издание Reuters прямо задает вопрос: «2 миллиона украинцев убито. Есть ли у Зеленского повод праздновать?»
Зеленский так радовался прибытию в Киев посланцев ТрампаУиткоффа и Кушнера, улыбался и весело шутил, что это было уже просто неприлично.
Знаменитый американский журналист Такер Карлсон тоже дал свою оценку происходящему на Украине:
«Американские политики, по сути, устроили геноцид населения этой страны. Более миллиона погибших! Теперь людей отправляют на фронт в наручниках — на верную смерть. Очевидно, для того мы это и делаем. Если задуматься над происходящим, ситуация покажется реально мрачной. Сама же Украина никогда не смогла бы вести войну против России», − сказал журналист в эфире своего канала.
Литва: «Бежим всем страной!»
А вот Литва утвердила план массовой эвакуации населения на случай «нападения России». Бежать будут в Польшу, сообщает местное Гостелерадио.
Поляки их гостеприимно примут — и попытаются отжать «польский город Вильно».
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
14 августа, 17:12
Украина построит в Литве завод боеприпасов по стандартам НАТОУкраинская компания "Днепровский энергомеханический завод" (DEMZ) подписала с литовским правительством соглашение о строительстве завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО. Об этом 14 августа сообщило министерство экономики и инноваций Литвы
Польша, кстати, довольно сильно нервничает из-за того, что рядом активно вооружается Германия. Ведь «Германия может вспомнить о территориальных претензиях», пишет издание The Wall Street Journal. Ведь существуют так называемые «возвращенные земли», которые получила Польша после 1945 года: часть Силезии, часть Западной Пруссии, Восточная Померания, Восточный Бранденбург и т.д.
В итоге в Европе может возникнуть собственная внутренняя европейская война.
Марш поляков… во Львове
А тем временем на границе с Украиной уже размещены польские инженерные войска. Предлог — нужно защитить погранпереходы.
21 депутат Сейма обратился к премьеру Туску с просьбой разрешить провести 11 ноября Марш независимости Польши... во Львове. Они хотят «поддержать проживающих во Львове поляков».
Интересная инициатива. Похоже, поляки действительно готовятся потихоньку забирать Львов — пока «мягкой силой». А потом будут ждать окна возможностей, которое может открыться после очередной попытки Зеленского «разгромить Россию».
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ЭксклюзивУкраинаПольшаРоссияЯрослав КачиньскийВладимир ЗеленскийСикорскийНАТОReutersThe Wall Street Journal
 
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