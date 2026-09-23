Перехват в море и взрывы на складах БПЛА: Минобороны отчиталось о разгроме военных объектов Украины - 23.09.2026 Украина.ру
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Перехват в море и взрывы на складах БПЛА: Минобороны отчиталось о разгроме военных объектов Украины
Перехват в море и взрывы на складах БПЛА: Минобороны отчиталось о разгроме военных объектов Украины - 23.09.2026 Украина.ру
Перехват в море и взрывы на складах БПЛА: Минобороны отчиталось о разгроме военных объектов Украины
Российские военные в ночь на среду нанесли серию групповых ударов с применением беспилотников по объектам военно-промышленного (ВПК) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, сообщили 23 сентября в Министерстве обороны РФ
2026-09-23T09:13
2026-09-23T09:13
сво
спецоперация
украина
россия
одесская область
вооруженные силы украины
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По данным ведомства, целями атаки также стали крупные логистические центры и морские суда, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.В результате в Киеве и Киевской области были поражены склад (где хранились материалы для производства беспилотников), а также промышленное предприятие ООО "Туканс" в населенном пункте Вишневое, которое занималось выпуском комплектующих для БПЛА.Серьезный урон нанесен военной инфраструктуре в Одесской области. В самой Одессе под удар попали три крупных логистических центра, через которые шло хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения группировки ВСУ. Кроме того, в населенном пункте Мирное Одесской области уничтожен склад комплектующих для беспилотников.В Минобороны РФ также заявили о срыве морских поставок оружия для украинской армии. Во время перехода по морю был поражен сухогруз, шедший в порт Одессы с грузом военного назначения на борту.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, украина, россия, одесская область, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Перехват в море и взрывы на складах БПЛА: Минобороны отчиталось о разгроме военных объектов Украины

09:13 23.09.2026
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© Фото : osnmedia.ru
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Российские военные в ночь на среду нанесли серию групповых ударов с применением беспилотников по объектам военно-промышленного (ВПК) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, сообщили 23 сентября в Министерстве обороны РФ
По данным ведомства, целями атаки также стали крупные логистические центры и морские суда, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.
В результате в Киеве и Киевской области были поражены склад (где хранились материалы для производства беспилотников), а также промышленное предприятие ООО "Туканс" в населенном пункте Вишневое, которое занималось выпуском комплектующих для БПЛА.
Серьезный урон нанесен военной инфраструктуре в Одесской области.
В самой Одессе под удар попали три крупных логистических центра, через которые шло хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения группировки ВСУ. Кроме того, в населенном пункте Мирное Одесской области уничтожен склад комплектующих для беспилотников.
В Минобороны РФ также заявили о срыве морских поставок оружия для украинской армии. Во время перехода по морю был поражен сухогруз, шедший в порт Одессы с грузом военного назначения на борту.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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