https://ukraina.ru/20260923/perekhvat-v-more-i-vzryvy-na-skladakh-bpla-minoborony-otchitalos-o-razgrome-voennykh-obektov-ukrainy-1083371380.html
Перехват в море и взрывы на складах БПЛА: Минобороны отчиталось о разгроме военных объектов Украины
Перехват в море и взрывы на складах БПЛА: Минобороны отчиталось о разгроме военных объектов Украины - 23.09.2026 Украина.ру
Перехват в море и взрывы на складах БПЛА: Минобороны отчиталось о разгроме военных объектов Украины
Российские военные в ночь на среду нанесли серию групповых ударов с применением беспилотников по объектам военно-промышленного (ВПК) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, сообщили 23 сентября в Министерстве обороны РФ
2026-09-23T09:13
2026-09-23T09:13
2026-09-23T09:13
сво
спецоперация
украина
россия
одесская область
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_8997c53e5c6c9cc8d4b8204b0ce6ea37.jpg
По данным ведомства, целями атаки также стали крупные логистические центры и морские суда, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.В результате в Киеве и Киевской области были поражены склад (где хранились материалы для производства беспилотников), а также промышленное предприятие ООО "Туканс" в населенном пункте Вишневое, которое занималось выпуском комплектующих для БПЛА.Серьезный урон нанесен военной инфраструктуре в Одесской области. В самой Одессе под удар попали три крупных логистических центра, через которые шло хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения группировки ВСУ. Кроме того, в населенном пункте Мирное Одесской области уничтожен склад комплектующих для беспилотников.В Минобороны РФ также заявили о срыве морских поставок оружия для украинской армии. Во время перехода по морю был поражен сухогруз, шедший в порт Одессы с грузом военного назначения на борту.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
украина
россия
одесская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_138:0:775:478_1920x0_80_0_0_22d1852ce9da37d1427690ad8eeccfd6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, украина, россия, одесская область, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Перехват в море и взрывы на складах БПЛА: Минобороны отчиталось о разгроме военных объектов Украины
Российские военные в ночь на среду нанесли серию групповых ударов с применением беспилотников по объектам военно-промышленного (ВПК) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, сообщили 23 сентября в Министерстве обороны РФ
По данным ведомства, целями атаки также стали крупные логистические центры и морские суда, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.
В результате в Киеве и Киевской области были поражены склад (где хранились материалы для производства беспилотников), а также промышленное предприятие ООО "Туканс" в населенном пункте Вишневое, которое занималось выпуском комплектующих для БПЛА.
Серьезный урон нанесен военной инфраструктуре в Одесской области.
В самой Одессе под удар попали три крупных логистических центра, через которые шло хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения группировки ВСУ. Кроме того, в населенном пункте Мирное Одесской области уничтожен склад комплектующих для беспилотников.
В Минобороны РФ также заявили о срыве морских поставок оружия для украинской армии. Во время перехода по морю был поражен сухогруз, шедший в порт Одессы с грузом военного назначения на борту.