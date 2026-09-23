https://ukraina.ru/20260923/nichtozhestva-a-ne-simvol-epokhi-na-ukraine-obsuzhdayut-chto-rasskazal-fdorov-i-chego-boitsya-zelenskiy-1083366258.html

"Ничтожества, а не символ эпохи!": на Украине обсуждают, что рассказал Фёдоров и чего боится Зеленский

"Ничтожества, а не символ эпохи!": на Украине обсуждают, что рассказал Фёдоров и чего боится Зеленский - 23.09.2026 Украина.ру

"Ничтожества, а не символ эпохи!": на Украине обсуждают, что рассказал Фёдоров и чего боится Зеленский

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров дал большое интервью "Украинской правде"*, которая систематически критикует режим Зеленского. Очевидно, что эта публикация — заявка Фёдорова на возвращение в политику, имиджевая программа. Главный посыл Фёдорова — необходимость проведения выборов на Украине

2026-09-23T09:03

2026-09-23T09:03

2026-09-23T09:03

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россия

украина

европа

владимир зеленский

валерий залужный

набу

генштаб

снбо

михаил федоров

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Однако, отмечают аналитики, его призывы пока не вписываются в текущую ситуацию: Зеленский категорически отрицает возможность проведение голосования, а в его Офисе на инициативы бывшего министра обороны реагируют скептически: "Пусть разбирается с баллистикой".Главное откровение интервью — Зеленский был готов провести выборы еще в июне, но отказался от этой идеи из-за конкуренции в лице бывшего главкома Валерия Залужного. Кроме того, Фёдоров утверждает, что лично предложил Зеленскому провести президентские выборы (а затем и парламентские) ещё до окончания войны. По его словам, тот сначала согласился, но затем передумал. Фёдоров якобы убеждал Зеленого пойти на демократическую смену власти: "Нужно проводить выборы, потому что тогда вы перестанете о них думать, и будете думать о своем памятнике".Говоря о своей отставке, Фёдоров признался, что отказывался закупать оружие по заявкам Генштаба. Например, на просьбы закупить 122-мм и 152-мм снаряды он отвечал: "На складах лежит 800 тысяч, а они просят закупить ещё". Вместо тяжелой бронетехники предлагал закупать пикапы.Сегодня в команде Зеленского Фёдорова открыто называют "политическим оппонентом" и "несистемной оппозицией". В оппозиции его тоже видят конкурентом Залужного.В откровениях Фёдорва и причинах публикации этого интервью разбирались украинские эксперты.Украинский политолог Владимир ФесенкоВ этом тексте много интересных вещей. В частности, судя по публикации в "Украинской правде", в июне текущего года именно Михаил Фёдоров продвигал идею президентских выборов осенью. Тогда это делалось в интересах Владимира Зеленского. Но автором идеи, значит, был именно Михаил Альбертович. Это о многом говорит. И снова подтверждается (по этой публикации), что Зеленский не отважился на такие выборы, потому что Залужный и Буданов** не отказались от участия. У Зеленского был реальный риск проиграть выборы во втором туре.Всё же определенное чувство политической реальности Владимир Александрович сохраняет (хотя и не во всех ситуациях). А вот Михаилу Альбертовичу, при всех его талантах, этого ощущения пока не хватает.Политтехнолог Олег ПостернакФёдоров получил на УП текстовую презентацию своей биографии, стартовую статью по классике политтехнологии. Томаш Фиала (собственник УП) обеспечивает жирную медийную протекцию и конструирование мифа про "ботаника", цифровизатора-инноватора и принципиального защитника НАБУ-САП.Политик Дмитрий БыковПо откровению бывшего министра обороны, именно он помог Зеленскому подняться на вершину пищевой политической цепочки с помощью соцсетей. И вот именно Фёдоров может стать той фигурой, которая потопит своего ставленника.Помню, сколько же меня обвиняли в том, что я пишу о выборах. Хотя этих выборов хотел именно отскочивший Фёдоров и Зеленский, когда услышали об амбициях Залужного и Буданова*. Со временем Фёдорова уволили, Буданов втянут собственной волей в коррупционный скандал, а потому выбыл с дистанции. По сути из конкурентов остался только Залужный, потому что на Порошенко*** до сих пор наложены санкции СНБО.Вот почему Зеленский будет делать все, чтобы никаких выборов не было. Он понимает, что победить не сможет. Не будет и никакого правительства национального спасения, потому что нельзя будет контролировать потоки денег в собственную пользу. Не будет пока и уличных протестов. Но будут новые операции НАБУ и САП. И какая-то из них станет триггером для вывода людей на улицы против коррупционной власти во время войны.Общественный деятель Александр СкубченкоТак смешно смотреть, когда абсолютные ничтожества, которые без своих начальников на западе не весят в политике абсолютно ничего, рассуждают о себе в категории памятника — символа эпохи, знаковой личности. Кто-то вспомнит хотя бы пять фамилий времён УНР? А ведь они тоже все себя считали "памятниками".А где те памятники? Ни одного. Просто один эпизод гражданской войны, громыхавшей на территории России. Так и сегодняшние Шариковы останутся просто шутами, продавцами марафонов похудения и свадебными фотографами. Никто из них не войдёт в историю. Но некоторые из них в историю, безусловно, вляпаются, да. Как символ предательства, как объект презрения. Где-то в разделе истории о противостоянии Европы с Россией.*Издание заблокировано в РФ**Признан террористом и экстремистом в РФ***Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ukraina.ru/20260830/my-proigryvaem-voynu-ya-v-italiyu-na-ukraine-obsuzhdayut-begstvo-eks-ministra-fedorova-1082899740.html

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эксклюзив, россия, украина, европа, владимир зеленский, валерий залужный, набу, генштаб, снбо, михаил федоров