Напоминание... и предупреждение: ФСБ раскрыла новые детали казней советских граждан японцами в 1945 году - 03.09.2026 Украина.ру
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Напоминание... и предупреждение: ФСБ раскрыла новые детали казней советских граждан японцами в 1945 году
Напоминание... и предупреждение: ФСБ раскрыла новые детали казней советских граждан японцами в 1945 году - 03.09.2026 Украина.ру
Напоминание... и предупреждение: ФСБ раскрыла новые детали казней советских граждан японцами в 1945 году
Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) обнародовала новые архивные документы, свидетельствующие о зверских казнях советских граждан японскими милитаристами в августе 1945 года, сразу после вступления СССР в войну с Японией
2026-09-03T02:04
2026-09-03T02:04
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военные преступления
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3 сентября в России отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.В начале августа 1945 года СССР в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями с Великобританией и США вступил в войну против милитаристской Японии. С 9 августа по 2 сентября 1945 года силами Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии, при участии армии Монгольской Народной Республики была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция.Именно разгром советскими войсками Квантунской армии вынудил императорскую Японию подписать акт о безоговорочной капитуляции.Советские спецслужбы тогда захватили архивы японских разведывательных и контрразведывательных органов в Маньчжурии, зафиксировали множество фактов зверств, на фоне которых блекнут изуверства немецких карателей. Значительная часть документов до сих пор не была обнародована.ФСБ в 2021 году опубликовала спецсообщение начальника Главного управления контрразведки (ГУКР) "Смерш" народного комиссариата обороны СССР Виктора Абакумова, направленное 16 сентября 1945 года на имя руководителя советского государства Иосифа Сталина с копией наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии. В документе сообщалось, что сотрудники управления "Смерш" Забайкальского фронта 29 августа 1945-го на территории специальной тюрьмы особого отдела японской губернской полиции и японской военной миссии маньчжурского города Хайлара обнаружили яму с закопанными в ней телами казненных, чьи головы были отсечены мечами.Сейчас российская спецслужба привела дополнительные подробности расследования того чудовищного преступления. Ознакомиться со страшными свидетельствами можно на сайте ведомства.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, фсб, ссср, япония, военные преступления, вторая мировая война
Украина.ру, Новости, Россия, ФСБ, СССР, Япония, Военные преступления, Вторая мировая война

Напоминание... и предупреждение: ФСБ раскрыла новые детали казней советских граждан японцами в 1945 году

02:04 03.09.2026
 
© РИА Новости . Евгений ХалдейЯпонские солдаты капитулирующей 16 августа 1945 года Квантунской армии сдают свое оружие советскому офицеру
Японские солдаты капитулирующей 16 августа 1945 года Квантунской армии сдают свое оружие советскому офицеру - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) обнародовала новые архивные документы, свидетельствующие о зверских казнях советских граждан японскими милитаристами в августе 1945 года, сразу после вступления СССР в войну с Японией
3 сентября в России отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
В начале августа 1945 года СССР в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями с Великобританией и США вступил в войну против милитаристской Японии. С 9 августа по 2 сентября 1945 года силами Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии, при участии армии Монгольской Народной Республики была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция.
Именно разгром советскими войсками Квантунской армии вынудил императорскую Японию подписать акт о безоговорочной капитуляции.
Советские спецслужбы тогда захватили архивы японских разведывательных и контрразведывательных органов в Маньчжурии, зафиксировали множество фактов зверств, на фоне которых блекнут изуверства немецких карателей. Значительная часть документов до сих пор не была обнародована.
ФСБ в 2021 году опубликовала спецсообщение начальника Главного управления контрразведки (ГУКР) "Смерш" народного комиссариата обороны СССР Виктора Абакумова, направленное 16 сентября 1945 года на имя руководителя советского государства Иосифа Сталина с копией наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии. В документе сообщалось, что сотрудники управления "Смерш" Забайкальского фронта 29 августа 1945-го на территории специальной тюрьмы особого отдела японской губернской полиции и японской военной миссии маньчжурского города Хайлара обнаружили яму с закопанными в ней телами казненных, чьи головы были отсечены мечами.
Сейчас российская спецслужба привела дополнительные подробности расследования того чудовищного преступления. Ознакомиться со страшными свидетельствами можно на сайте ведомства.
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