https://ukraina.ru/20260831/v-yuzhnom-portu-unichtozheno-sudno-s-gruzom-dlya-vsu-ekspert-o-perekrytii-kanalov-snabzheniya-1082910246.html

В Южном порту уничтожено судно с грузом для ВСУ: эксперт о перекрытии каналов снабжения

В Южном порту уничтожено судно с грузом для ВСУ: эксперт о перекрытии каналов снабжения - 31.08.2026 Украина.ру

В Южном порту уничтожено судно с грузом для ВСУ: эксперт о перекрытии каналов снабжения

Каналы снабжения ВСУ перекрывают один за другим — Россия уничтожила в порту Южный судно с военным грузом, а удары по портовой инфраструктуре стали системными. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-08-31T05:15

2026-08-31T05:15

2026-08-31T05:15

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Рассказывая о системной работе по тылам противника, Алехин сообщил об ударах по портам и логистике.Обозреватель заявил, что российская армия продолжает наносить удары по украинским судам и портовой инфраструктуре. "В оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 25 августа целью атаки в порту Южный стало судно, прибывшее с грузом для ВСУ", — отметил обозреватель.По его данным, помимо судна, были поражены объекты портовой инфраструктуры. "Поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные при разгрузке поставок военного назначения", — добавил Алехин.Он подчеркнул, что удары по портам и транспортной инфраструктуре являются частью системной работы. В Минобороны подчеркнули, что удары по портам и транспортной инфраструктуре являются частью продолжающейся серии атак на объекты, связанные с обеспечением ВСУ, пояснил эксперт."Это часть системной работы по перекрытию каналов снабжения ВСУ", — подчеркнул автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса" на сайте Украина.ру.Российские войска сформировали в Сумской области три плацдарма: с севера Юнаковский, с северо-востока Миропольский, с юго-востока Краснопольский. Подробнее об этом — в материале "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.

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