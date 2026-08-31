В Южном порту уничтожено судно с грузом для ВСУ: эксперт о перекрытии каналов снабжения - 31.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260831/v-yuzhnom-portu-unichtozheno-sudno-s-gruzom-dlya-vsu-ekspert-o-perekrytii-kanalov-snabzheniya-1082910246.html
В Южном порту уничтожено судно с грузом для ВСУ: эксперт о перекрытии каналов снабжения
В Южном порту уничтожено судно с грузом для ВСУ: эксперт о перекрытии каналов снабжения - 31.08.2026 Украина.ру
В Южном порту уничтожено судно с грузом для ВСУ: эксперт о перекрытии каналов снабжения
Каналы снабжения ВСУ перекрывают один за другим — Россия уничтожила в порту Южный судно с военным грузом, а удары по портовой инфраструктуре стали системными. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-08-31T05:15
2026-08-31T05:15
новости
россия
сумская область
славянск
геннадий алехин
сво
новости сво россия
вс рф
новости сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063154402_0:128:1072:731_1920x0_80_0_0_8f54fcb01615df79ddd04e92fe87a371.jpg
Рассказывая о системной работе по тылам противника, Алехин сообщил об ударах по портам и логистике.Обозреватель заявил, что российская армия продолжает наносить удары по украинским судам и портовой инфраструктуре. "В оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 25 августа целью атаки в порту Южный стало судно, прибывшее с грузом для ВСУ", — отметил обозреватель.По его данным, помимо судна, были поражены объекты портовой инфраструктуры. "Поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные при разгрузке поставок военного назначения", — добавил Алехин.Он подчеркнул, что удары по портам и транспортной инфраструктуре являются частью системной работы. В Минобороны подчеркнули, что удары по портам и транспортной инфраструктуре являются частью продолжающейся серии атак на объекты, связанные с обеспечением ВСУ, пояснил эксперт."Это часть системной работы по перекрытию каналов снабжения ВСУ", — подчеркнул автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса" на сайте Украина.ру.Российские войска сформировали в Сумской области три плацдарма: с севера Юнаковский, с северо-востока Миропольский, с юго-востока Краснопольский. Подробнее об этом — в материале "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.
россия
сумская область
славянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063154402_0:27:1072:831_1920x0_80_0_0_1298fffe4b3dfdc0c929ae86a0e1fbf6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сумская область, славянск, геннадий алехин, сво, новости сво россия, вс рф, новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, спецоперация, аналитика, украина аналитика, военнаяаналитика, война, война на украине, логистика, порт, транспорт
Новости, Россия, Сумская область, Славянск, Геннадий Алехин, СВО, новости СВО Россия, ВС РФ, новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, Аналитика, Украина аналитика, ВоеннаяАналитика, война, война на Украине, логистика, порт, транспорт

В Южном порту уничтожено судно с грузом для ВСУ: эксперт о перекрытии каналов снабжения

05:15 31.08.2026
 
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Каналы снабжения ВСУ перекрывают один за другим — Россия уничтожила в порту Южный судно с военным грузом, а удары по портовой инфраструктуре стали системными. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Рассказывая о системной работе по тылам противника, Алехин сообщил об ударах по портам и логистике.
Обозреватель заявил, что российская армия продолжает наносить удары по украинским судам и портовой инфраструктуре. "В оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 25 августа целью атаки в порту Южный стало судно, прибывшее с грузом для ВСУ", — отметил обозреватель.
По его данным, помимо судна, были поражены объекты портовой инфраструктуры. "Поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные при разгрузке поставок военного назначения", — добавил Алехин.
Он подчеркнул, что удары по портам и транспортной инфраструктуре являются частью системной работы. В Минобороны подчеркнули, что удары по портам и транспортной инфраструктуре являются частью продолжающейся серии атак на объекты, связанные с обеспечением ВСУ, пояснил эксперт.
"Это часть системной работы по перекрытию каналов снабжения ВСУ", — подчеркнул автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса" на сайте Украина.ру.
Российские войска сформировали в Сумской области три плацдарма: с севера Юнаковский, с северо-востока Миропольский, с юго-востока Краснопольский. Подробнее об этом — в материале "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСумская областьСлавянскГеннадий АлехинСВОновости СВО РоссияВС РФновости СВОпрогнозы СВОновости СВО сейчасСпецоперацияАналитикаУкраина аналитикаВоеннаяАналитикавойнавойна на Украинелогистикапорттранспорт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30"Такого позора даже во Вьетнаме не было" — подполковник ФСБ о проигрыше США на Ближнем Востоке
05:15В Южном порту уничтожено судно с грузом для ВСУ: эксперт о перекрытии каналов снабжения
05:00"Значит, собирался что-то забрать": Перенджиев о том, почему глава ЦРУ прилетел на военном самолете
04:45"Европа пойдёт по миру" — Колпашников о том, чем может закончится конфликт вокруг Ирана
04:30"Версия о страхе войны с Европой — гнилая и нелогичная": Перенджиев о визите Рэтклиффа в Москву
04:00Российский сухогруз, ранее атакованный ВСУ, сел на мель в пригороде Стамбула
03:23Ночная атака на Москву: отражены две волны вражеских БПЛА
02:55Готовится следующий большой обмен военнопленными между Россией и Украиной
02:24Планы НАТО и ответ России: Лавров рассказал о ситуации в Арктике
01:29Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:45В результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека, 16 получили ранения
00:11Силы ПВО за день сбили над Россией и Чёрным морем 54 украинских БПЛА
19:00"Пахнет Краматорском". На Украине с тревогой оценили ситуацию в Киеве
18:14Новый класс угроз: как "Герань-5" меняет баланс в воздушной войне — мнение эксперта
17:55"Орехову предрекают скорое падение": Алехин о крахе обороны ВСУ на Запорожском фронте
17:16"Киев пахнет Краматорском", Минобороны России назвало цели грядущих ударов. Итоги 30 августа
16:56Песков объяснил, зачем Европа придумала "большого и мощного" врага в виде России
16:31"Вижу, в стране уже решены все проблемы": Потап дерзко ответил украинским националистам
16:00Русский "Титаник". К 40-летию крушения парохода "Адмирал Нахимов"
15:59"Это не обсуждается": депутат Госдумы призвал не бояться тактического ядерного удара по Украине
Лента новостейМолния