https://ukraina.ru/20260921/panika-iz-za-priblizheniya-khudshey-v-istorii-zimy-tolkaet-ukraintsev-k-emigratsii---bloomberg-1083321359.html
Паника из-за приближения худшей в истории зимы толкает украинцев к эмиграции - Bloomberg
Паника из-за приближения худшей в истории зимы толкает украинцев к эмиграции - Bloomberg - 21.09.2026 Украина.ру
Паника из-за приближения худшей в истории зимы толкает украинцев к эмиграции - Bloomberg
Население Украины всерьез рассматривает варианты переезда за границу из-за опасений не пережить предстоящие рекордные холода, пишет Bloomberg
2026-09-21T10:50
2026-09-21T10:50
2026-09-21T10:50
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По информации издания, грядущий сезон станет самым суровым за все время боевых действий, поскольку противовоздушная оборона Украины осталась без снарядов и не может прикрыть ключевые теплоэлектростанции. В этих условиях население разделилось: пока часть людей запасается твердым топливом, теплой одеждой и автономным оборудованием, остальные прорабатывают маршруты эвакуации.При этом европейские государства принимают приезжих все холоднее. Коренных жителей ЕС возмущает привилегированный статус мигрантов и повсеместное засилье украинского языка, что заставляет правительства урезать социальные программы.Представитель МИД РФ Мария Захарова летом отмечала, что в Европе нарастает усталость от переселенцев, которых планируют депортировать для пополнения рядов ВСУ. Данный тренд недавно подтвердила и Служба внешней разведки России, зафиксировавшая требования Еврокомиссии создать правовую базу для принудительной отправки беженцев обратно.Об украинских беженцах - в материале "Украинометр" и демографический коллапс: Потап осадил Скрипку за травлю "неправильных" беженцев на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, европа, мария захарова, потап, олег скрипка, ес, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Европа, Мария Захарова, Потап, Олег Скрипка, ЕС, Вооруженные силы Украины
Паника из-за приближения худшей в истории зимы толкает украинцев к эмиграции - Bloomberg
Население Украины всерьез рассматривает варианты переезда за границу из-за опасений не пережить предстоящие рекордные холода, пишет Bloomberg
По информации издания, грядущий сезон станет самым суровым за все время боевых действий, поскольку противовоздушная оборона Украины осталась без снарядов и не может прикрыть ключевые теплоэлектростанции.
В этих условиях население разделилось: пока часть людей запасается твердым топливом, теплой одеждой и автономным оборудованием, остальные прорабатывают маршруты эвакуации.
При этом европейские государства принимают приезжих все холоднее. Коренных жителей ЕС возмущает привилегированный статус мигрантов и повсеместное засилье украинского языка, что заставляет правительства урезать социальные программы.
Представитель МИД РФ Мария Захарова летом отмечала, что в Европе нарастает усталость от переселенцев, которых планируют депортировать для пополнения рядов ВСУ.
Данный тренд недавно подтвердила и Служба внешней разведки России, зафиксировавшая требования Еврокомиссии создать правовую базу для принудительной отправки беженцев обратно.