Танцы, выборы и дроны: чем сегодня живет ДНР
10:55 21.09.2026 (обновлено: 11:48 21.09.2026)
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Предвыборные недели в ДНР выдались контрастными и социально оживленными. С одной стороны, зашевелилась какая-никакая, но общественная жизнь, с другой же — дроны ВСУ летят в нашу сторону так активно, что пулеметы мобильных огневых групп не успевают остывать
У центрального входа нас встречает улыбчивая девушка. Голос у нее звонкий, а настроение приподнятое. И тем сложнее, честно говоря, ее слушать. Ну какие танцы, мастер-классы и дети, если дроны летят без конца, бензин даже за неразумные деньги не сыщешь, вода включается лишь по графику, а электричество всегда готово убежать из розеток? Ни к месту все это, ни ко времени.
"Да вы сами увидите сейчас", — резюмирует девушка и увлекает нас за собой.
Внутри царит суета, какую можно наблюдать на утренниках или за кулисами школьных театральных постановок. Туда-сюда ходят детишки в танцевальных костюмах и с по-взрослому серьезными лицами, родители с телефонами и камерами мечутся от одного входа в актовый зал к другому. Цветы, шарики, местное телевидение. Ну, в общем, классика жанра.
А в зале самый настоящий праздник юности и красоты. Присутствуют и уже без пяти минут взрослые ребята, и совсем еще карапузы. Танцуют в одиночку и парами, в разных стилях, под разные композиции. Концентрированное детское счастье, которое встряхивает тебя и кружит-кружит-кружит, покуда мысли скорбные не скатятся на задворки сознания.
© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
3 из 3
© Фото : Игорь Гомольский
В последний раз ощущал нечто подобное, когда в Донецке стали наконец открываться школы. Это чувство невероятно трудно передать словами, но вот едешь утром в направлении фронта, а детки в школу идут. На секунду реальность будто завершает кувырок и встает на ноги. С непривычки в эйфорию впадаешь от нормальности бытия.
Мероприятие проходит в рамках проекта "Кубок Героя имени Владимира Жоги".
"У нас был показ документального фильма о Владимире, также была выставка с его личными вещами, образовательные лекции для танцоров, включая и лекцию Анастасии Микульчиной по актерскому мастерству. А сейчас проходит танцевальная практика. Все это в рамках подготовки к спортивному турниру по бальным танцам", — рассказывает та самая улыбчивая девушка, что встречала у входа.
Зовут ее Любина Кузнецова. Руководитель проекта.
По ее словам, в последний раз участие в турнире, который, к слову, проходит при поддержке Фонда президентских грантов, приняли 936 человек, а в этом году ожидается больше.
— Раньше судьи, педагоги опасались участвовать, а сейчас уже рады приглашению. Думаю, что в дальнейшем будет проводиться отбор педагогов, профессионалов, чтобы участвовали только лучшие.
— Если уж зашла речь о страхе, то как вы не побоялись что-то проводить с учетом обстановки?
— Мы, конечно, не афишируем. Есть определенный круг приглашенных. Мы хотели провести турнир в Мариуполе, но, в связи с ситуацией, не можем это реализовать. Пришлось перенести в другой город. А вот мастер-классы и лекции постарались разнести по разным точкам, чтобы не собирать много людей в одном конкретном месте.
Сроду я не был любителем танцев, но уходить отсюда не хочется. Еще бы на минуточку задержаться на этом "островке безопасности", но дела-дела-дела.
Вчера, 15:48Выжить на "дороге смерти": что на самом деле происходит на трассах НовороссииТрасса "Новороссия" и другие ключевые дороги ДНР и ЛНР приходят в себя после 40-дневной летней кампании Зеленского – "принуждения России к миру". Изо дня в день их кошмарили бандеровские дроны на искусственном интеллекте, но сейчас ситуация практически нормализовалась.
Реальность нагоняет перед выездом на Донецкую кольцевую автодорогу, ездить по которой в сумерках — занятие, прямо скажем, не для слабонервных. Все гонят на предельно допустимой скорости, мобильные огневые группы стреляют, тут и там что-то горит. О прекрасном размышлять уже некогда. Приходится за небом следить.
Следует отметить, что к выборам депутатов Госдумы противник явно готовился загодя. Тут тебе и дезинформация, и будоражащие население вбросы, и масштабные налеты ударных БПЛА. Причем с графиком подачи воды в республике неприятель знаком лучше, чем некоторые ответственные чиновники. Трудно не заметить, что нашу энергетическую систему на прочность он проверяет либо в "день воды", либо накануне, дабы сорвать эту самую "большую стирку".
В политическую жизнь большой России Донбасс вливается постепенно. Пока мы лишь вникаем, слушаем заявления да мотаем на ус. Здесь, чтоб вы понимали, многие вообще не знают, что за "Яблоко" такое и как его представители относятся к ЛДНР. Восемь лет за места в главном законодательном органе здесь боролись другие партии, и сама борьба выглядела немножко иначе.
© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
— Решил, за кого будешь голосовать?
— Не-а. На месте, наверное, сориентируюсь.
— Как же так?
— А так. Вот когда президента выбирали, я голосовал за Путина. Там все понятно. Кандидаты все на слуху, всех знаю уже много лет. С партиями сложнее. Будем держать семейный совет, наверное.
К воскресенью ситуация обострилась настолько, что третий день голосования решили сократить. Прочитав соответствующую новость, звоню главе Общественной палаты ДНР Александру Кофману и прошу официальный комментарий.
"Согласно решению ЦИК ДНР, все избирательные участки были закрыты в 14.00. Это, в первую очередь, связано с серьезнейшей опасностью налета беспилотной авиации противника. Как тебе известно, в последние дни значительно участились налеты со стороны Украины, и все мы были свидетелями обесточивания республики позапрошлой ночью. Кроме того, большая часть жителей ДНР уже проголосовала. У нас было достаточно времени на предварительном этапе, начиная с 30 августа. Плюс — с 8 сентября мобильные группы от избирательных комиссий посещали даже самые отдаленные уголки нашей республики. Всего у нас работало 633 участка, и ни одного нарушения зафиксировано не было. Притом что на каждом участке присутствовали наблюдатели от Общественной палаты, общественных объединений и политических партий. Выборы состоялись. Сейчас начнется подсчет голосов", — объясняет Кофман.
Конечно, это уже не первые выборы, в которых нам, как гражданам Российской Федерации, довелось участвовать, да и президентские интереса у здешнего обывателя вызывали поболе, однако ж новая надежда, как говорится, родилась. Так девушке кажется, что новая прическа круто изменит ее жизнь. Проблем в ДНР накопилось изрядно, и хочется верить, что после выборов они начнут хоть как-то решаться.
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