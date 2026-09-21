https://ukraina.ru/20260921/tantsy-vybory-i-drony-chem-segodnya-zhivet-dnr-1083319334.html

Танцы, выборы и дроны: чем сегодня живет ДНР

Танцы, выборы и дроны: чем сегодня живет ДНР - 21.09.2026 Украина.ру

Танцы, выборы и дроны: чем сегодня живет ДНР

Предвыборные недели в ДНР выдались контрастными и социально оживленными. С одной стороны, зашевелилась какая-никакая, но общественная жизнь, с другой же — дроны ВСУ летят в нашу сторону так активно, что пулеметы мобильных огневых групп не успевают остывать

2026-09-21T10:55

2026-09-21T10:55

2026-09-21T11:48

эксклюзив

донецкая народная республика

донецк

александр кофман

владимир путин

госдума

выборы

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У центрального входа нас встречает улыбчивая девушка. Голос у нее звонкий, а настроение приподнятое. И тем сложнее, честно говоря, ее слушать. Ну какие танцы, мастер-классы и дети, если дроны летят без конца, бензин даже за неразумные деньги не сыщешь, вода включается лишь по графику, а электричество всегда готово убежать из розеток? Ни к месту все это, ни ко времени."Да вы сами увидите сейчас", — резюмирует девушка и увлекает нас за собой. Внутри царит суета, какую можно наблюдать на утренниках или за кулисами школьных театральных постановок. Туда-сюда ходят детишки в танцевальных костюмах и с по-взрослому серьезными лицами, родители с телефонами и камерами мечутся от одного входа в актовый зал к другому. Цветы, шарики, местное телевидение. Ну, в общем, классика жанра.А в зале самый настоящий праздник юности и красоты. Присутствуют и уже без пяти минут взрослые ребята, и совсем еще карапузы. Танцуют в одиночку и парами, в разных стилях, под разные композиции. Концентрированное детское счастье, которое встряхивает тебя и кружит-кружит-кружит, покуда мысли скорбные не скатятся на задворки сознания.В последний раз ощущал нечто подобное, когда в Донецке стали наконец открываться школы. Это чувство невероятно трудно передать словами, но вот едешь утром в направлении фронта, а детки в школу идут. На секунду реальность будто завершает кувырок и встает на ноги. С непривычки в эйфорию впадаешь от нормальности бытия.Мероприятие проходит в рамках проекта "Кубок Героя имени Владимира Жоги". "У нас был показ документального фильма о Владимире, также была выставка с его личными вещами, образовательные лекции для танцоров, включая и лекцию Анастасии Микульчиной по актерскому мастерству. А сейчас проходит танцевальная практика. Все это в рамках подготовки к спортивному турниру по бальным танцам", — рассказывает та самая улыбчивая девушка, что встречала у входа. Зовут ее Любина Кузнецова. Руководитель проекта.По ее словам, в последний раз участие в турнире, который, к слову, проходит при поддержке Фонда президентских грантов, приняли 936 человек, а в этом году ожидается больше.— Раньше судьи, педагоги опасались участвовать, а сейчас уже рады приглашению. Думаю, что в дальнейшем будет проводиться отбор педагогов, профессионалов, чтобы участвовали только лучшие.— Если уж зашла речь о страхе, то как вы не побоялись что-то проводить с учетом обстановки?— Мы, конечно, не афишируем. Есть определенный круг приглашенных. Мы хотели провести турнир в Мариуполе, но, в связи с ситуацией, не можем это реализовать. Пришлось перенести в другой город. А вот мастер-классы и лекции постарались разнести по разным точкам, чтобы не собирать много людей в одном конкретном месте.Сроду я не был любителем танцев, но уходить отсюда не хочется. Еще бы на минуточку задержаться на этом "островке безопасности", но дела-дела-дела.Реальность нагоняет перед выездом на Донецкую кольцевую автодорогу, ездить по которой в сумерках — занятие, прямо скажем, не для слабонервных. Все гонят на предельно допустимой скорости, мобильные огневые группы стреляют, тут и там что-то горит. О прекрасном размышлять уже некогда. Приходится за небом следить.Следует отметить, что к выборам депутатов Госдумы противник явно готовился загодя. Тут тебе и дезинформация, и будоражащие население вбросы, и масштабные налеты ударных БПЛА. Причем с графиком подачи воды в республике неприятель знаком лучше, чем некоторые ответственные чиновники. Трудно не заметить, что нашу энергетическую систему на прочность он проверяет либо в "день воды", либо накануне, дабы сорвать эту самую "большую стирку".В политическую жизнь большой России Донбасс вливается постепенно. Пока мы лишь вникаем, слушаем заявления да мотаем на ус. Здесь, чтоб вы понимали, многие вообще не знают, что за "Яблоко" такое и как его представители относятся к ЛДНР. Восемь лет за места в главном законодательном органе здесь боролись другие партии, и сама борьба выглядела немножко иначе.— Решил, за кого будешь голосовать?— Не-а. На месте, наверное, сориентируюсь.— Как же так?— А так. Вот когда президента выбирали, я голосовал за Путина. Там все понятно. Кандидаты все на слуху, всех знаю уже много лет. С партиями сложнее. Будем держать семейный совет, наверное.К воскресенью ситуация обострилась настолько, что третий день голосования решили сократить. Прочитав соответствующую новость, звоню главе Общественной палаты ДНР Александру Кофману и прошу официальный комментарий."Согласно решению ЦИК ДНР, все избирательные участки были закрыты в 14.00. Это, в первую очередь, связано с серьезнейшей опасностью налета беспилотной авиации противника. Как тебе известно, в последние дни значительно участились налеты со стороны Украины, и все мы были свидетелями обесточивания республики позапрошлой ночью. Кроме того, большая часть жителей ДНР уже проголосовала. У нас было достаточно времени на предварительном этапе, начиная с 30 августа. Плюс — с 8 сентября мобильные группы от избирательных комиссий посещали даже самые отдаленные уголки нашей республики. Всего у нас работало 633 участка, и ни одного нарушения зафиксировано не было. Притом что на каждом участке присутствовали наблюдатели от Общественной палаты, общественных объединений и политических партий. Выборы состоялись. Сейчас начнется подсчет голосов", — объясняет Кофман.Конечно, это уже не первые выборы, в которых нам, как гражданам Российской Федерации, довелось участвовать, да и президентские интереса у здешнего обывателя вызывали поболе, однако ж новая надежда, как говорится, родилась. Так девушке кажется, что новая прическа круто изменит ее жизнь. Проблем в ДНР накопилось изрядно, и хочется верить, что после выборов они начнут хоть как-то решаться.

https://ukraina.ru/20260920/vyzhit-na-doroge-smerti-chto-na-samom-dele-proiskhodit-na-trassakh-novorossii-1083305842.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Игорь Гомольский

эксклюзив, донецкая народная республика, донецк, александр кофман, владимир путин, госдума, выборы