Информационные войны не закончатся, фейки будут совершенствоваться - Песков - 21.09.2026 Украина.ру
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Информационные войны не закончатся, фейки будут совершенствоваться - Песков
Информационные войны не закончатся, фейки будут совершенствоваться - Песков - 21.09.2026 Украина.ру
Информационные войны не закончатся, фейки будут совершенствоваться - Песков
Потребуются усилия для преодоления проблем информационных войн, быстрого завершения которых ждать не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает 21 сентября РИА Новости
2026-09-21T11:19
2026-09-21T11:19
новости
россия
дмитрий песков
информационная война
информационная безопасность
дезинформация
фейк
сми
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Песков выступил на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). В своём выступлении он обратил внимание на последствия изменений в глобальной информационной сфере, отметив роль СМИ в условиях информационных войн и совершенствования дезинформации. "Все эти информационные войны, все эти фейки быстро не закончатся. Они будут так же совершенствоваться и развиваться, и поэтому это потребует влияния, огромных усилий от всех информационных агентств мира с тем, чтобы бороться, и с тем, чтобы на фоне этих таких грязных информационных потоков сохранять свой профессиональный подход и эталонный уровень правдивости информации", - сказал пресс-секретарь президента России.По его словам, международная характеризуется тем, что информационные войны идут в условиях межгосударственных отношений, экономических баталий и претерпевающей ломку системы экономических отношений.Также он отметил, что весь мир переживает трудный период. Он пояснил, что "это период трансформации и в мировой экономике, и в мировой политике, и в системе международных отношений, и, конечно же, в мировой информации"."Мировые информагентства сталкиваются с беспрецедентными вызовами", - констатировал руководитель пресс-службы Кремля. Они связаны с высокими темами технологического развития и с последствиями международной трансформации, уточнил Песков.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Торг за мир, успехи ВС РФ, народный бунт. Хроника событий на утро 21 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дмитрий песков, информационная война, информационная безопасность, дезинформация, фейк, сми
Новости, Россия, Дмитрий Песков, информационная война, информационная безопасность, дезинформация, фейк, СМИ

Информационные войны не закончатся, фейки будут совершенствоваться - Песков

11:19 21.09.2026
 
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У Путина сегодня запланированы мероприятия по линии Генштаба ВС России, Кремль проинформирует о деталях, сообщил Песков - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
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Потребуются усилия для преодоления проблем информационных войн, быстрого завершения которых ждать не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает 21 сентября РИА Новости
Песков выступил на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). В своём выступлении он обратил внимание на последствия изменений в глобальной информационной сфере, отметив роль СМИ в условиях информационных войн и совершенствования дезинформации.
"Все эти информационные войны, все эти фейки быстро не закончатся. Они будут так же совершенствоваться и развиваться, и поэтому это потребует влияния, огромных усилий от всех информационных агентств мира с тем, чтобы бороться, и с тем, чтобы на фоне этих таких грязных информационных потоков сохранять свой профессиональный подход и эталонный уровень правдивости информации", - сказал пресс-секретарь президента России.
По его словам, международная характеризуется тем, что информационные войны идут в условиях межгосударственных отношений, экономических баталий и претерпевающей ломку системы экономических отношений.
Также он отметил, что весь мир переживает трудный период. Он пояснил, что "это период трансформации и в мировой экономике, и в мировой политике, и в системе международных отношений, и, конечно же, в мировой информации".
"Мировые информагентства сталкиваются с беспрецедентными вызовами", - констатировал руководитель пресс-службы Кремля.
Они связаны с высокими темами технологического развития и с последствиями международной трансформации, уточнил Песков.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Торг за мир, успехи ВС РФ, народный бунт. Хроника событий на утро 21 сентября
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