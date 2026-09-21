https://ukraina.ru/20260921/informatsionnye-voyny-ne-zakonchatsya-feyki-budut-sovershenstvovatsya---peskov-1083321670.html
Информационные войны не закончатся, фейки будут совершенствоваться - Песков
Информационные войны не закончатся, фейки будут совершенствоваться - Песков - 21.09.2026 Украина.ру
Информационные войны не закончатся, фейки будут совершенствоваться - Песков
Потребуются усилия для преодоления проблем информационных войн, быстрого завершения которых ждать не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает 21 сентября РИА Новости
2026-09-21T11:19
2026-09-21T11:19
2026-09-21T11:19
новости
россия
дмитрий песков
информационная война
информационная безопасность
дезинформация
фейк
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070482607_0:33:1180:697_1920x0_80_0_0_57a53e2c245027f35d8b848235ee8645.jpg
Песков выступил на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). В своём выступлении он обратил внимание на последствия изменений в глобальной информационной сфере, отметив роль СМИ в условиях информационных войн и совершенствования дезинформации. "Все эти информационные войны, все эти фейки быстро не закончатся. Они будут так же совершенствоваться и развиваться, и поэтому это потребует влияния, огромных усилий от всех информационных агентств мира с тем, чтобы бороться, и с тем, чтобы на фоне этих таких грязных информационных потоков сохранять свой профессиональный подход и эталонный уровень правдивости информации", - сказал пресс-секретарь президента России.По его словам, международная характеризуется тем, что информационные войны идут в условиях межгосударственных отношений, экономических баталий и претерпевающей ломку системы экономических отношений.Также он отметил, что весь мир переживает трудный период. Он пояснил, что "это период трансформации и в мировой экономике, и в мировой политике, и в системе международных отношений, и, конечно же, в мировой информации"."Мировые информагентства сталкиваются с беспрецедентными вызовами", - констатировал руководитель пресс-службы Кремля. Они связаны с высокими темами технологического развития и с последствиями международной трансформации, уточнил Песков.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Торг за мир, успехи ВС РФ, народный бунт. Хроника событий на утро 21 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070482607_104:0:1077:730_1920x0_80_0_0_95add280babd9dacf0d010e59324e7fd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дмитрий песков, информационная война, информационная безопасность, дезинформация, фейк, сми
Информационные войны не закончатся, фейки будут совершенствоваться - Песков
Потребуются усилия для преодоления проблем информационных войн, быстрого завершения которых ждать не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает 21 сентября РИА Новости
Песков выступил на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). В своём выступлении он обратил внимание на последствия изменений в глобальной информационной сфере, отметив роль СМИ в условиях информационных войн и совершенствования дезинформации.
"Все эти информационные войны, все эти фейки быстро не закончатся. Они будут так же совершенствоваться и развиваться, и поэтому это потребует влияния, огромных усилий от всех информационных агентств мира с тем, чтобы бороться, и с тем, чтобы на фоне этих таких грязных информационных потоков сохранять свой профессиональный подход и эталонный уровень правдивости информации", - сказал пресс-секретарь президента России.
По его словам, международная характеризуется тем, что информационные войны идут в условиях межгосударственных отношений, экономических баталий и претерпевающей ломку системы экономических отношений.
Также он отметил, что весь мир переживает трудный период. Он пояснил, что "это период трансформации и в мировой экономике, и в мировой политике, и в системе международных отношений, и, конечно же, в мировой информации".
"Мировые информагентства сталкиваются с беспрецедентными вызовами", - констатировал руководитель пресс-службы Кремля.
Они связаны с высокими темами технологического развития и с последствиями международной трансформации, уточнил Песков.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
.