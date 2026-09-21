Космическая дыра вместо бюджета оставит украинцев без копейки уже к октябрю — аналитик - 21.09.2026 Украина.ру
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Космическая дыра вместо бюджета оставит украинцев без копейки уже к октябрю — аналитик
Космическая дыра вместо бюджета оставит украинцев без копейки уже к октябрю — аналитик - 21.09.2026 Украина.ру
Космическая дыра вместо бюджета оставит украинцев без копейки уже к октябрю — аналитик
Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире телеканала "Новости.Live" заявил, что из-за провала налоговых сборов в четвертом квартале в бюджете страны полностью закончились деньги
2026-09-21T11:50
2026-09-21T12:12
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владимир зеленский
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По словам эксперта, если спроецировать текущее падение доходов на конец года и учесть объем обязательных платежей, то можно сделать однозначный вывод об отсутствии средств в казне. Сложившийся дефицит финансов ставит под большой вопрос способность государства выполнять свои базовые обязательства перед гражданами и выплачивать социальные пособия. Ситуацию усугубляет и то, что Киев уже несколько лет принимает главный финансовый документ с рекордными дырами, надеясь исключительно на западные вливания. Так, текущий бюджет Украины был утвержден с колоссальным дефицитом в 1,9 триллиона гривен (почти 3,6 триллиона рублей). Критическое положение дел на днях фактически признал и Владимир Зеленский, который охарактеризовал нехватку государственных средств как "космическую".Подробнее о проблемах Киева - в материале Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, украина.ру, владимир зеленский, алексей кущ
Новости, Киев, Украина, Украина.ру, Владимир Зеленский, Алексей Кущ

Космическая дыра вместо бюджета оставит украинцев без копейки уже к октябрю — аналитик

11:50 21.09.2026 (обновлено: 12:12 21.09.2026)
 
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Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире телеканала "Новости.Live" заявил, что из-за провала налоговых сборов в четвертом квартале в бюджете страны полностью закончились деньги
По словам эксперта, если спроецировать текущее падение доходов на конец года и учесть объем обязательных платежей, то можно сделать однозначный вывод об отсутствии средств в казне.
Сложившийся дефицит финансов ставит под большой вопрос способность государства выполнять свои базовые обязательства перед гражданами и выплачивать социальные пособия.
Ситуацию усугубляет и то, что Киев уже несколько лет принимает главный финансовый документ с рекордными дырами, надеясь исключительно на западные вливания. Так, текущий бюджет Украины был утвержден с колоссальным дефицитом в 1,9 триллиона гривен (почти 3,6 триллиона рублей).
Критическое положение дел на днях фактически признал и Владимир Зеленский, который охарактеризовал нехватку государственных средств как "космическую".
Подробнее о проблемах Киева - в материале Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги на сайте Украина.ру.
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