https://ukraina.ru/20260921/kosmicheskaya-dyra-vmesto-byudzheta-ostavit-ukraintsev-bez-kopeyki-uzhe-k-oktyabryu--analitik-1083325431.html
Космическая дыра вместо бюджета оставит украинцев без копейки уже к октябрю — аналитик
Космическая дыра вместо бюджета оставит украинцев без копейки уже к октябрю — аналитик - 21.09.2026 Украина.ру
Космическая дыра вместо бюджета оставит украинцев без копейки уже к октябрю — аналитик
Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире телеканала "Новости.Live" заявил, что из-за провала налоговых сборов в четвертом квартале в бюджете страны полностью закончились деньги
2026-09-21T11:50
2026-09-21T11:50
2026-09-21T12:12
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По словам эксперта, если спроецировать текущее падение доходов на конец года и учесть объем обязательных платежей, то можно сделать однозначный вывод об отсутствии средств в казне. Сложившийся дефицит финансов ставит под большой вопрос способность государства выполнять свои базовые обязательства перед гражданами и выплачивать социальные пособия. Ситуацию усугубляет и то, что Киев уже несколько лет принимает главный финансовый документ с рекордными дырами, надеясь исключительно на западные вливания. Так, текущий бюджет Украины был утвержден с колоссальным дефицитом в 1,9 триллиона гривен (почти 3,6 триллиона рублей). Критическое положение дел на днях фактически признал и Владимир Зеленский, который охарактеризовал нехватку государственных средств как "космическую".Подробнее о проблемах Киева - в материале Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Украина, Украина.ру, Владимир Зеленский, Алексей Кущ
Космическая дыра вместо бюджета оставит украинцев без копейки уже к октябрю — аналитик
11:50 21.09.2026 (обновлено: 12:12 21.09.2026)
Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире телеканала "Новости.Live" заявил, что из-за провала налоговых сборов в четвертом квартале в бюджете страны полностью закончились деньги
По словам эксперта, если спроецировать текущее падение доходов на конец года и учесть объем обязательных платежей, то можно сделать однозначный вывод об отсутствии средств в казне.
Сложившийся дефицит финансов ставит под большой вопрос способность государства выполнять свои базовые обязательства перед гражданами и выплачивать социальные пособия.
Ситуацию усугубляет и то, что Киев уже несколько лет принимает главный финансовый документ с рекордными дырами, надеясь исключительно на западные вливания. Так, текущий бюджет Украины был утвержден с колоссальным дефицитом в 1,9 триллиона гривен (почти 3,6 триллиона рублей).
Критическое положение дел на днях фактически признал и Владимир Зеленский, который охарактеризовал нехватку государственных средств как "космическую".