Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 21.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 21.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:45 мск 21 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-21T02:49
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 20 сентября и в ночь на 21 сентября объявлялась в Запорожской, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Белгородской, Брянской, Ростовской, Воронежской, Запорожской, Волгоградской, Курской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ульяновская, Самарской, Орловской, Херсонской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Липецкой областях, в Адыгее, Мордовии, в Ямало-Ненецком автономном округе.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 20 сентября и в ночь на 21 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (дополнительные, 18:07 мск), Сочи (19:10 и 23:11 мск), Краснодара (21:15 мск), Саратова (0:16 мск), Пензы (0:48 мск), Волгограда (2:03 мск), Ульяновска (2:32 мск), Саранска (2:38 мск).К этому часу также продолжают действовать ограничения на полёты, введённые до полудня в аэропорту Калуги. Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара сняты.Кроме того, подмосковные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО пресекли попытку киевского режима сорвать выборы в Госдуму РФ и местные законодательные органы власти — перехватили и уничтожили над регионами России около двух тысяч вражеских беспилотник и крылатых ракет большой дальности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

02:49 21.09.2026 (обновлено: 02:52 21.09.2026)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:45 мск 21 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 20 сентября и в ночь на 21 сентября объявлялась в Запорожской, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Белгородской, Брянской, Ростовской, Воронежской, Запорожской, Волгоградской, Курской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ульяновская, Самарской, Орловской, Херсонской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Липецкой областях, в Адыгее, Мордовии, в Ямало-Ненецком автономном округе.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 20 сентября и в ночь на 21 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (дополнительные, 18:07 мск), Сочи (19:10 и 23:11 мск), Краснодара (21:15 мск), Саратова (0:16 мск), Пензы (0:48 мск), Волгограда (2:03 мск), Ульяновска (2:32 мск), Саранска (2:38 мск).
К этому часу также продолжают действовать ограничения на полёты, введённые до полудня в аэропорту Калуги. Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара сняты.
Кроме того, подмосковные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО пресекли попытку киевского режима сорвать выборы в Госдуму РФ и местные законодательные органы власти — перехватили и уничтожили над регионами России около двух тысяч вражеских беспилотник и крылатых ракет большой дальности.
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