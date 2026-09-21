https://ukraina.ru/20260921/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083314620.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 21.09.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:45 мск 21 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-21T02:49

2026-09-21T02:49

2026-09-21T02:52

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 20 сентября и в ночь на 21 сентября объявлялась в Запорожской, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Белгородской, Брянской, Ростовской, Воронежской, Запорожской, Волгоградской, Курской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ульяновская, Самарской, Орловской, Херсонской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Липецкой областях, в Адыгее, Мордовии, в Ямало-Ненецком автономном округе.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 20 сентября и в ночь на 21 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (дополнительные, 18:07 мск), Сочи (19:10 и 23:11 мск), Краснодара (21:15 мск), Саратова (0:16 мск), Пензы (0:48 мск), Волгограда (2:03 мск), Ульяновска (2:32 мск), Саранска (2:38 мск).К этому часу также продолжают действовать ограничения на полёты, введённые до полудня в аэропорту Калуги. Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара сняты.Кроме того, подмосковные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО пресекли попытку киевского режима сорвать выборы в Госдуму РФ и местные законодательные органы власти — перехватили и уничтожили над регионами России около двух тысяч вражеских беспилотник и крылатых ракет большой дальности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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