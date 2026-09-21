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Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине

Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине - 21.09.2026 Украина.ру

Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине

Служебная халатность во время закупок для военных подразделений нанесла ущерб свыше двух миллионов гривен (около $45 тыс). Об этом 21 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-09-21T12:13

2026-09-21T12:13

2026-09-21T12:26

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"В Киевской области из-за ненадлежащей проверки поставленного оборудования военная часть получила более дешевую и худшую по характеристикам технику, чем предполагал договор. Ущерб государству превысил 1 млн грн", - рассказали в ведомстве.За это будут судить неназванного заместителя командира неназванной воинской части.Ещё больший ущерб выявлен на закупках колючей проволоки для Нацгвардии Украины. Товар приобрели по завышенной стоимости. Расследование осуществлялось ГБР во взаимодействии с Нацполицией и СБУ.Фигурантам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Ранее в новостях: Распродавали имущество ВСУ: на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружияАктуальное интервью: Елена Маркосян: Пока Россия ломает планы Запада, Украина погружается в бандитский террорВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киевская область, нацгвардия, сбу, гбр, нацполиция, ситуация на украине, криминал, всу, мвд украины