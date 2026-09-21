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Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине
Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине - 21.09.2026 Украина.ру
Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине
Служебная халатность во время закупок для военных подразделений нанесла ущерб свыше двух миллионов гривен (около $45 тыс). Об этом 21 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-09-21T12:13
2026-09-21T12:13
2026-09-21T12:26
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"В Киевской области из-за ненадлежащей проверки поставленного оборудования военная часть получила более дешевую и худшую по характеристикам технику, чем предполагал договор. Ущерб государству превысил 1 млн грн", - рассказали в ведомстве.За это будут судить неназванного заместителя командира неназванной воинской части.Ещё больший ущерб выявлен на закупках колючей проволоки для Нацгвардии Украины. Товар приобрели по завышенной стоимости. Расследование осуществлялось ГБР во взаимодействии с Нацполицией и СБУ.Фигурантам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Ранее в новостях: Распродавали имущество ВСУ: на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружияАктуальное интервью: Елена Маркосян: Пока Россия ломает планы Запада, Украина погружается в бандитский террорВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киевская область, нацгвардия, сбу, гбр, нацполиция, ситуация на украине, криминал, всу, мвд украины
Новости, Украина, Киевская область, Нацгвардия, СБУ, ГБР, Нацполиция, ситуация на Украине, криминал, ВСУ, МВД Украины
Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине
12:13 21.09.2026 (обновлено: 12:26 21.09.2026)
Служебная халатность во время закупок для военных подразделений нанесла ущерб свыше двух миллионов гривен (около $45 тыс). Об этом 21 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
"В Киевской области из-за ненадлежащей проверки поставленного оборудования военная часть получила более дешевую и худшую по характеристикам технику, чем предполагал договор. Ущерб государству превысил 1 млн грн", - рассказали в ведомстве.
За это будут судить неназванного заместителя командира неназванной воинской части.
Ещё больший ущерб выявлен на закупках колючей проволоки для Нацгвардии Украины. Товар приобрели по завышенной стоимости.
Расследование осуществлялось ГБР во взаимодействии с Нацполицией и СБУ.
Фигурантам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
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