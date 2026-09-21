Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине - 21.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260921/millionnye-ubytki-pri-voennykh-zakupkakh-vyyavili-na-ukraine-1083325075.html
Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине
Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине - 21.09.2026 Украина.ру
Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине
Служебная халатность во время закупок для военных подразделений нанесла ущерб свыше двух миллионов гривен (около $45 тыс). Об этом 21 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-09-21T12:13
2026-09-21T12:26
новости
украина
киевская область
нацгвардия
сбу
гбр
нацполиция
ситуация на украине
криминал
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101625/73/1016257359_0:239:2792:1810_1920x0_80_0_0_8dfe2a97de6b4f9a9d88191eb85cbd5d.jpg
"В Киевской области из-за ненадлежащей проверки поставленного оборудования военная часть получила более дешевую и худшую по характеристикам технику, чем предполагал договор. Ущерб государству превысил 1 млн грн", - рассказали в ведомстве.За это будут судить неназванного заместителя командира неназванной воинской части.Ещё больший ущерб выявлен на закупках колючей проволоки для Нацгвардии Украины. Товар приобрели по завышенной стоимости. Расследование осуществлялось ГБР во взаимодействии с Нацполицией и СБУ.Фигурантам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Ранее в новостях: Распродавали имущество ВСУ: на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружияАктуальное интервью: Елена Маркосян: Пока Россия ломает планы Запада, Украина погружается в бандитский террорВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киевская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101625/73/1016257359_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_c7abed6ddf4ca9f715783d38f068d54d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киевская область, нацгвардия, сбу, гбр, нацполиция, ситуация на украине, криминал, всу, мвд украины
Новости, Украина, Киевская область, Нацгвардия, СБУ, ГБР, Нацполиция, ситуация на Украине, криминал, ВСУ, МВД Украины

Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине

12:13 21.09.2026 (обновлено: 12:26 21.09.2026)
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Служебная халатность во время закупок для военных подразделений нанесла ущерб свыше двух миллионов гривен (около $45 тыс). Об этом 21 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
"В Киевской области из-за ненадлежащей проверки поставленного оборудования военная часть получила более дешевую и худшую по характеристикам технику, чем предполагал договор. Ущерб государству превысил 1 млн грн", - рассказали в ведомстве.
За это будут судить неназванного заместителя командира неназванной воинской части.
Ещё больший ущерб выявлен на закупках колючей проволоки для Нацгвардии Украины. Товар приобрели по завышенной стоимости.
Расследование осуществлялось ГБР во взаимодействии с Нацполицией и СБУ.
Фигурантам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Ранее в новостях: Распродавали имущество ВСУ: на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружия
Актуальное интервью: Елена Маркосян: Пока Россия ломает планы Запада, Украина погружается в бандитский террор
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевская областьНацгвардияСБУГБРНацполицияситуация на УкраинекриминалВСУМВД Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:02ВСУ в попытках помочь окруженцам несут большие потери
12:43Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму
12:43Армия России контролирует Польную и Новоалександровку в Харьковской области
12:41Дрова на Украине превратились в дефицитный товар с заоблачной стоимостью — Bloomberg
12:31Россия нарастит производство ударных БПЛА в Татарстане
12:13Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине
12:12Психологическая помощь в Геническе, хоккей и теннис в ДНР. 21 сентября 2026 года, утренний эфир 111:20
11:50Космическая дыра вместо бюджета оставит украинцев без копейки уже к октябрю — аналитик
11:48Россия продолжает СВО и не исключает переговоров для достижения своих целей - Песков
11:28На Западе стремятся контролировать информационное пространство - Лавров
11:19Информационные войны не закончатся, фейки будут совершенствоваться - Песков
11:11Спецслужбы Украины готовили кровавый теракт на избирательном участке — ФСБ
10:55Танцы, выборы и дроны: чем сегодня живет ДНР
10:50Паника из-за приближения худшей в истории зимы толкает украинцев к эмиграции - Bloomberg
10:15Матвиенко объявила о крахе планов Запада расколоть Россию через выборы
09:42ЦИК назвал фаворитов выборов в Госдуму на финишной прямой подсчета
09:41Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке"
09:25Разгром сухогрузов и газораспределительной станции: Минобороны раскрыло цели ночных ударов
09:04Восемь дронов "Баба-Яга" за 20 минут: рекордная "Ёлочка" и другие подробности
09:00Торг за мир, успехи ВС РФ, народный бунт. Хроника событий на утро 21 сентября
Лента новостейМолния