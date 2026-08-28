https://ukraina.ru/20260828/spetsoperatsiya-za-nedelyu-rossiyskaya-armiya-vskryvaet-glavnyy-oboronitelnyy-rubezh-donbassa-1082862050.html

Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса

Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса - 28.08.2026 Украина.ру

Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на неделе провел совещание на командном пункте группировки войск "Юг". Он отметил, что в настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса

2026-08-28T09:50

2026-08-28T09:50

2026-08-28T09:50

эксклюзив

россия

славянск

украина

валерий герасимов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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Для этого на Северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанные между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений.В этих условиях войска "Южной" группировки, наступая на широком фронте около 160 км одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона. Соединения 3-й армии продолжают наступление на правом фланге группировки в общем направлении на Славянск. В течение июля и августа штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. До восточных окраин Славянска осталось четыре километра.Успешно действуют войска группировки по ликвидации обороняющегося противника восточнее Краматорска. Передовые группы штурмовых подразделений ведут бои на территории аэродрома в трех километрах от окраин города. Наносится огневое поражение дальнобойными средствами по логистическим маршрутам, которые противник использует для снабжения своего гарнизона. На левом фланге часть сил группировки продолжает активные наступательные действия в городских кварталах Алексеево-Дружковки, одного из основных узлов обороны противника на Северодонецком направлении. Под нашим контролем находится около половины населенного пункта. Кроме того, идут уличные бои по освобождению Куртовки и Веролюбовки. Передовые подразделения вплотную подошли к Дружковке и находятся в полутора километрах от города. Всего за два прошедших месяца на Дружковском направлении освобождено более 100 кв. км территории.Уже в закрытой части рабочего совещания, на которой присутствовали офицеры и генералы высшего командного состава, были детально рассмотрены результаты боевых действий соединений и воинских частей, уточнены перспективные задачи "Южной" группировки войск, определены порядок и наиболее эффективные способы их выполнения.Ситуация в зоне ответственности других группировок войск выглядит следующим образом. В Сумской и Харьковской областях действуют армейские части и подразделения группировок "Север" и "Запад". Штурмовые группы "северян" выбили остатки 5-й отдельной механизированной бригады ВСУ из села Новоконстантиновка (до 2024 года — Перше Травня). Бои за населенный пункт шли долго, с переменным успехом. Противник постоянно контратаковал во фланг наступающим подразделениям российской армии. Усилилось давление с нашей стороны на всех участках по направлению к Сумам.Подразделения 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, в составе которого, по данным российских силовых структур, находятся иностранные наемники, переброшены в Харьков. Предполагается, что их могут задействовать для усиления обороны юго-восточнее Волчанского района, чтобы не допустить полного окружения украинских подразделений на этом участке. Упорные боестолкновения не утихают вблизи границы с Белгородской областью по линии Казачья Лопань - Слатино - Золочев.Армейские подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции на Купянском и Краснолиманском направлениях. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Изюмское, Селище, Червоный Оскол Харьковской области и Святогорск Донецкой Народной Республики.Подразделения группировки войск "Центр" выбили противника из Кучерова Яра и полностью освободили населенный пункт. Минобороны РФ в официальных сводках отмечает, что украинские формирования не выдержали давления и оставили занимаемые позиции. Потери противника в ходе боев составили свыше 300 военнослужащих, более 5 единиц бронетехники, свыше 10 автомобилей и более 12 артиллерийских орудий. Также уничтожено свыше 80 БПЛА и НРТК.Аналитики и военкоры подчеркивают усиление наступательных действий российской армии даже в условиях ухудшения погоды. К примеру, ранее попытки штурма Новопавловки предпринимались именно в период осенних туманов. Продолжаются удары авиации и беспилотников по украинским позициям и объектам в ближайшем тылу. Гвардейцы 394-го мотострелкового полка 5-й армии вклинились в оборону противника юго-западнее Ровного и освободили село Долинка Запорожской области. Взят под контроль крупный район обороны, заблаговременно подготовленный противником, зачищено свыше 300 строений.Противоречивая информация поступает из Запорожской области. Украинский эксперт Константин Машовец предрекает Орехову скорое падение. Он пишет: "Судя по всему, у ВСУ на данном направлении просто отсутствуют соответствующие силы и средства, дабы быстро и эффективно "зачистить" этих "проникателей". Посему противник, вероятно, в ближайшее время, пользуясь моментом, попытается нарастить своё присутствие на указанной местности. По сути, добиваясь этого эффекта путем массированного перемещения своей штурмовой пехоты своеобразными "перекатами", от одной "закрепленной" точки к следующей за ней и так далее. Собственно, так же, как он это делал при штурме других более-менее крупных населённых пунктов, таких как Купянск, Покровск, Константиновка". По его данным, ВСУ опять выбиты с северо-восточных окраин Степногорска.Российские военкоры отмечают встречные бои на Ореховском направлении, где продвигаются ВС РФ, а ВСУ усиливают контратаки. По их мнению, противник обеспокоен попытками охвата с севера и перебрасывает на участок штурмовые части. Наиболее напряженная обстановка складывается в районе Новосолошино, Любицкого и Долинки. Выход российских войск к Орехову способен серьезно осложнить положение украинской обороны, особенно если наши штурмовики выйдут в тыл линии обороны, построенной еще в 2023 году. На соседнем участке, где ранее ВСУ предпринимали попытку контрнаступления, активность украинских подразделений заметно снизилась. При этом небольшие группы продолжают действовать в зоне соприкосновения.Владимир Зеленский прокомментировал удары ВСУ по российской территории, заявив о необходимости наращивать дальнобойные возможности украинской армии. В обращении по случаю Дня независимости Украины он отметил, что удары вглубь России, по его словам, должны усиливать давление на российскую экономику.Глава киевского режима также призвал западных партнеров продолжать поставки Киеву финансовых средств, беспилотников и ракет. По его словам, необходимо добиться таких условий, при которых Россия согласится завершить боевые действия. Заявления прозвучали после очередной массированной атаки украинских БПЛА по российским регионам. По данным Минобороны РФ, за ночь был перехвачен и уничтожен 351 беспилотник.Российская армия продолжает наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, которые, по данным Минобороны РФ, используются для доставки военных грузов. В оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 25 августа целью атаки в порту Южный стало судно, прибывшее с грузом для ВСУ. Помимо него, поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные при разгрузке поставок военного назначения. В Минобороны подчеркнули, что удары по портам и транспортной инфраструктуре являются частью продолжающейся серии атак на объекты, связанные с обеспечением украинской армии.Настоящей проблемой для киевского режима стали не только баллистические и крылатые ракеты ВС РФ. Авторитетные западные аналитики особо подчеркивают, что реальную неостановимую силу представляют собой БПЛА "Герань-4" с реактивным двигателем. Эти машины Украине сбивать также нечем, а вот их количество позволяет использовать сотни единиц в одном налете.Реактивные "Герани" имеют прямой оптический канал с оператором, могут управляться в реальном времени и автоматически захватывать цель. Такие дроны могут быть применены не только по стационарным объектам, но и по переднему краю ВСУ и ближнему тылу.Россия с января 2026 года применяет новый реактивный дрон-камикадзе "Герань-5", который представляет собой эволюционный шаг вперёд по сравнению с винтовыми "Геранями-2". Скорость 450–600 км/ч, дальность до 950 км и боевая часть ~90 кг делают его, по сути, дешёвой крылатой ракетой. Украинская ПВО, эффективно перехватывающая медленные дроны, испытывает проблемы с этим типом из-за скорости, высоты и тактики насыщения. "Герань-5" меняет баланс в воздушной войне, создавая новый класс угроз между медленными дронами-камикадзе и дорогими крылатыми ракетами.ВСУ из-за топливного кризиса и огромных потерь вынуждены переходить на симуляторы вместо реальных танков для обучения своих солдат. Первая партия тренажёров Leopard и Т-72, по некоторым данным, поступит в Украину к октябрю. По оценкам специалистов и аналитиков, необходимость внедрения симуляторов вместо реальных машин продиктована острым дефицитом топлива в стране и сильными потерями западной техники на фронте: общие потери танков Leopard с начала кампании составляют уже порядка 87 единиц. Кроме этого, удары ВС РФ по АЗС и нефтехранилищам серьёзно осложнили логистику ВСУ.

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https://ukraina.ru/20260828/aleksey-samoylov-vsu-mogut-ostavit-kupyansk-chtoby-popytatsya-uderzhat-slavyansk-kramatorsk-i-1082850261.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, россия, славянск, украина, валерий герасимов, владимир зеленский, вооруженные силы украины