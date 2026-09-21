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Россия продолжает СВО и не исключает переговоров для достижения своих целей - Песков

Россия продолжает СВО и не исключает переговоров для достижения своих целей - Песков - 21.09.2026 Украина.ру

Россия продолжает СВО и не исключает переговоров для достижения своих целей - Песков

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, не исключая участия в переговорах для достижения этих целей мирным путем. Об этом 21 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-09-21T11:48

2026-09-21T11:48

2026-09-21T11:48

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В общении с прессой глава пресс-службы Кремля снова подтвердил неизменность позиции России - цели СВО будут достигнуты. "Мы продолжаем специальную операцию, нашу военную работу для достижения поставленных целей. Но мы надеемся, что все-таки мы выйдем на возобновление трехсторонних переговоров и предпримем еще одну попытку по достижению наших целей мирным путем", - сказал Песков.В общении с прессой он отметил, что в переговорном процессе по украинской проблеме "никаких подвижек нет".Песков также констатировал безуспешные попытки украинской стороны сорвать выборы в России. В частности, были массированные налёты БПЛА с Украины, однако "никакого эффекта это не возымело", сообщил Песков. Весной и летом руководитель пресс-службы Кремля неоднократно подтверждал намерение России продолжать СВО и достичь поставленных целей. При этом Песков отмечал, что дипломатический путь урегулирования конфликта предпочтительный, однако "в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы".Неделей ранее, 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились отказаться от взаимных ударов по объектам энергетики. Трамп также заявил, что завершение этого конфликта "произойдет очень скоро". После этого Владимир Зеленский заявил о готовности к к трёхсторонним переговорам с Россией при участии США.Тем временем стало известно, что Спецслужбы Украины готовили кровавый теракт на избирательном участке — ФСБИнтервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, кремль, дмитрий песков, когда закончится сво: прогнозы, переговоры по украине 2026, сша, владимир зеленский