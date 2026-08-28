Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье - 28.08.2026 Украина.ру
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Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье
Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье - 28.08.2026 Украина.ру
Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье
Наши войска образовали в Сумской области три плацдарма: с севера Юнаковский, с северо-востока Миропольский, с юго-востока Краснопольский. Наступление с этих плацдармов, авиационная и ракетная обработка Сум могут привести к тому, что этот город падет.
2026-08-28T06:30
2026-08-28T06:30
интервью
британия
украина
славянско-краматорская агломерация
андрей билецкий
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мид
мотор сич
краматорск
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов.Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов заявил, что "Южная" группировка преодолела на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона, российские войска находятся в четырех километрах от восточных окраин Славянска, бои идут на аэродроме в трех километрах восточнее Краматорска, а половина Алексеево-Дружковки находится под российским контролем.- Алексей Николаевич, судя по озвученной информации, сейчас происходит нарезание Славянско-Краматорской агломерации и за каждый город будет вестись отдельное сражение?- Стратегия взятия оборонительного рубежа Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка именно так, видимо, и строилась. Северо-восточнее Славянска в районе Лимана движение из-за сильно пресечённой местности затруднено и для ВСУ, и для наших войск. Но обход Славянска с севера и выход противнику в тыл, там читается. Клин наступления южнее Красного Лимана отрежет Славянск от Краматорска. Сообщение между ними уже находится под серьезным огневым контролем.На южную окраину Краматорска направлен клин со стороны Белокузьминовки. Краматорск, до центра которого от наших передовых позиций остается 10-15 километров, мы держим под огневым контролем всех дальнобойных средств поражения. Наши разведгруппы доходили и до Дружковки с юга со стороны Алексеево-Дружковки, но не стали заниматься флаговтыками и отошли.- Недавно на украинских ресурсах сокрушались по поводу того, что российская ДРГ проникла в Дружковку и перебила там расчет украинских дроноводов из четырёх человек. Мы переходим к практике точечного уничтожения операторов БПЛА противника?- Это системная спланированная работа с участием войсковой разведки и штурмовых групп. Будут ли это масштабировать на других участках фронта? Все будет зависеть от того, какие силы и средства будут выделяться для уничтожения выявленных объектов ВСУ. Если штаб или пункт управления легче уничтожить дистанционно, это сделают при помощи дронов или авиации. Или чтобы не уничтожать жилые дома с мирными жителями, туда могут отправить группу спецназа, обеспечив ее беспилотной разведкой.- Зеленский заявил о создании двух группировок в Донбассе. Их командирами станут Денис "Редис" Прокопенко и Андрей Билецкий*. На что рассчитывает Зеленский, отправляя их на ответственное направление?- Зеленскому надо устранить и того, и другого, поскольку он создает себе культ нацистского лидера на Украине. Откровенные нацисты, вроде "Редиса" и Билецкого ему откровенно мешают, потому что являются культовыми фигурами для своих подчиненных, численность которых равняется армии.Зеленский присваивает звание героя Украины и Билецкому и предлагает ему отличиться. Но управлять боевыми действиями на сверхсложных участках ни он, ни Прокопенко не смогут. То, что неудачи украинской армии в Донбассе запланированы, самим ходом событий, это однозначно. Поэтому Зеленский решает задачу устранения своих политических конкурентов, отправляя туда Билецкого и Прокопенко.- Что может предпринять противник, чтобы удержать Славянско-Краматорскую агломерацию, когда его линии снабжения находятся под огневым воздействием?- Наши войска пока не перерезали все логистические пути снабжения этой группировки, хотя это является стратегической задачей. Фронтовая ПВО не дает возможности нашим самолетам и вертолетам действовать активно. Пока мы пользуемся средствами дальнего поражения, уничтожая укрепления противника.- Как вы оцениваете обстановку в полосе наступления группировки войск "Север" в Сумской области?- Сейчас на этом участке затишье. Но наши войска образовали там три плацдарма: с севера Юнаковский, с северо-востока Миропольский, с юго-востока Краснопольский. Наступление с этих плацдармов, авиационная и ракетная обработка Сум могут привести к тому, что этот город падет.Второй серьезный участок — это Волчанско-Двуречанский мешок на северо-востоке Харьковской области. Южнее этого мешка находится Великий Бурлук. Оттуда прямая дорога на Изюм. Кроме того, это создаёт возможность блокирования Чугуевской трассы. В таком случае у Купянской группировки противника сразу возникают серьезные проблемы с логистикой.Оставив Купянск, эта группировка может переместиться на Славянско-Краматорское направление и на Запорожский фронт под Орехов. Ситуацию в районе Доброполья мы рассматриваем в связи с операцией по освобождению Славянско-Краматорской агломерации, потому что продвижение на северо-восток от Доброполья дает возможность выхода в тыл Дружковки.Вопрос в том, смогут ли ВСУ оперативно перебрасывать штурмовые подразделения для затыкания дыр. Фронт может рухнуть в нескольких местах.- Поговорим о недавнем заявлении нашего МИД, который предупредил, что Россия может нанести удары по британским военным объектам на территории самой Великобритании и за её пределами в ответ на украинские атаки британским оружием. Британия обладает базами на Кипре, в Африке и на Ближнем Востоке. Какие из этих объектов могут попасть под удар?- Еще 14 августа Лавров заявил, что Россия передала Госдепартаменту США вопросы о поставках разведданных Киеву. Через четыре дня глава МИД отметил, что Россия вправе считать Британию прямым участником конфликта. То есть эти заявления - системная политика нашего государства и высшего руководства.Тем временем Британия намерена передать Украине лицензию на производство ракеты SCALP. Комплектующие будут производиться где-нибудь в Европе, а большая крупноузловая модульная сборка будет проводиться уже непосредственно где-нибудь рядом с линией боевого соприкосновения. Эта ракета воздушного базирования, поэтому ее попытаются запускать с наземной стартовой площадки.В связи со словами Лаврова, следует вспомнить, что в Британии около 40 ядерных объектов, это в том числе закрытые АЭС на стадии выводов из эксплуатации, исследовательские центры, заводы по производству топлива и военные базы.Кроме того, согласно заявлению главкома Тихоокеанского флота, в Азиатско-Тихоокеанском регионе ходит много судов под британским флагом. Поэтому их аресты, а в случае серьезных нарушений абордаж и потопление тоже вполне вероятны.Что касается баз за рубежом, то их зачистка наиболее вероятна на Ближнем Востоке, потому что там есть прокси-силы, которые не вполне с нами ассоциируются. Поэтому Ближний Восток или Юго-Восточная Азия – эти два региона наиболее сейчас небезопасны для Британии.- Что мы будем делать в плане ПВО, если они решат успокоиться с запуском БПЛА по "старым" регионам и будут со всей силой бить по Донбассу и Новороссии? Недавно ракетный удар нанесли по Донецку.- "Фламинго-5", которые ударили по Донецку, это крылатые ракеты совместного производства Украины, Британии и Саудовской Аравии. Там стоят двигатели запорожского завода "Мотор Сич", которые использовались для двухместных учебных самолетов. Ракета "Фламинго" летит с небольшой скоростью. Другое дело, что в Донецке пока еще не собрана достаточно мощная группировка ПВО.С нашей стороны возможны ответные удары по центрам производства прежде всего на Украине и центрам конструкторской разработки. С Саудовской Аравией мы вряд ли будем портить отношения, а где находятся КБ британской стороны, нашей разведке известно.*признан террористом в РФ
https://ukraina.ru/20260827/bez-razgovora-s-ukrainoy-ne-oboydemsya-fedor-lukyanov-o-voyne-rossii-i-buduschem-kieva-1082824215.html
https://ukraina.ru/20260827/1082832996.html
https://ukraina.ru/20260826/1082814943.html
британия
украина
славянско-краматорская агломерация
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, британия, украина, славянско-краматорская агломерация, андрей билецкий, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мид, мотор сич, краматорск
Интервью, Британия, Украина, Славянско-Краматорская агломерация, Андрей Билецкий, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, МИД, мотор сич, Краматорск

Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье

06:30 28.08.2026
 
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Николаевич Самойлов интервью
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Наши войска образовали в Сумской области три плацдарма: с севера Юнаковский, с северо-востока Миропольский, с юго-востока Краснопольский. Наступление с этих плацдармов, авиационная и ракетная обработка Сум могут привести к тому, что этот город падет.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов.
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов заявил, что "Южная" группировка преодолела на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона, российские войска находятся в четырех километрах от восточных окраин Славянска, бои идут на аэродроме в трех километрах восточнее Краматорска, а половина Алексеево-Дружковки находится под российским контролем.
- Алексей Николаевич, судя по озвученной информации, сейчас происходит нарезание Славянско-Краматорской агломерации и за каждый город будет вестись отдельное сражение?
- Стратегия взятия оборонительного рубежа Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка именно так, видимо, и строилась. Северо-восточнее Славянска в районе Лимана движение из-за сильно пресечённой местности затруднено и для ВСУ, и для наших войск. Но обход Славянска с севера и выход противнику в тыл, там читается. Клин наступления южнее Красного Лимана отрежет Славянск от Краматорска. Сообщение между ними уже находится под серьезным огневым контролем.
На южную окраину Краматорска направлен клин со стороны Белокузьминовки. Краматорск, до центра которого от наших передовых позиций остается 10-15 километров, мы держим под огневым контролем всех дальнобойных средств поражения.
Наши разведгруппы доходили и до Дружковки с юга со стороны Алексеево-Дружковки, но не стали заниматься флаговтыками и отошли.
Федор Лукьянов интервью - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
Вчера, 06:06
“Без разговора с Украиной не обойдемся”. Федор Лукьянов о войне, России и будущем КиеваУкраина — инструмент Запада или самостоятельный игрок в войне с Россией? Должна ли Москва вести с ней самостоятельный политический диалог — отдельно от переговоров с США и Европой? Или Киев уже намертво встроен в западную систему и прямой разговор не имеет практического смысла?
- Недавно на украинских ресурсах сокрушались по поводу того, что российская ДРГ проникла в Дружковку и перебила там расчет украинских дроноводов из четырёх человек. Мы переходим к практике точечного уничтожения операторов БПЛА противника?
- Это системная спланированная работа с участием войсковой разведки и штурмовых групп. Будут ли это масштабировать на других участках фронта? Все будет зависеть от того, какие силы и средства будут выделяться для уничтожения выявленных объектов ВСУ. Если штаб или пункт управления легче уничтожить дистанционно, это сделают при помощи дронов или авиации. Или чтобы не уничтожать жилые дома с мирными жителями, туда могут отправить группу спецназа, обеспечив ее беспилотной разведкой.
- Зеленский заявил о создании двух группировок в Донбассе. Их командирами станут Денис "Редис" Прокопенко и Андрей Билецкий*. На что рассчитывает Зеленский, отправляя их на ответственное направление?
- Зеленскому надо устранить и того, и другого, поскольку он создает себе культ нацистского лидера на Украине. Откровенные нацисты, вроде "Редиса" и Билецкого ему откровенно мешают, потому что являются культовыми фигурами для своих подчиненных, численность которых равняется армии.
Зеленский присваивает звание героя Украины и Билецкому и предлагает ему отличиться. Но управлять боевыми действиями на сверхсложных участках ни он, ни Прокопенко не смогут. То, что неудачи украинской армии в Донбассе запланированы, самим ходом событий, это однозначно. Поэтому Зеленский решает задачу устранения своих политических конкурентов, отправляя туда Билецкого и Прокопенко.
- Что может предпринять противник, чтобы удержать Славянско-Краматорскую агломерацию, когда его линии снабжения находятся под огневым воздействием?
- Наши войска пока не перерезали все логистические пути снабжения этой группировки, хотя это является стратегической задачей. Фронтовая ПВО не дает возможности нашим самолетам и вертолетам действовать активно. Пока мы пользуемся средствами дальнего поражения, уничтожая укрепления противника.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
Вчера, 11:04
Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на ИзюмЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
- Как вы оцениваете обстановку в полосе наступления группировки войск "Север" в Сумской области?
- Сейчас на этом участке затишье. Но наши войска образовали там три плацдарма: с севера Юнаковский, с северо-востока Миропольский, с юго-востока Краснопольский. Наступление с этих плацдармов, авиационная и ракетная обработка Сум могут привести к тому, что этот город падет.
Второй серьезный участок — это Волчанско-Двуречанский мешок на северо-востоке Харьковской области. Южнее этого мешка находится Великий Бурлук. Оттуда прямая дорога на Изюм. Кроме того, это создаёт возможность блокирования Чугуевской трассы. В таком случае у Купянской группировки противника сразу возникают серьезные проблемы с логистикой.
Оставив Купянск, эта группировка может переместиться на Славянско-Краматорское направление и на Запорожский фронт под Орехов. Ситуацию в районе Доброполья мы рассматриваем в связи с операцией по освобождению Славянско-Краматорской агломерации, потому что продвижение на северо-восток от Доброполья дает возможность выхода в тыл Дружковки.
Вопрос в том, смогут ли ВСУ оперативно перебрасывать штурмовые подразделения для затыкания дыр. Фронт может рухнуть в нескольких местах.
- Поговорим о недавнем заявлении нашего МИД, который предупредил, что Россия может нанести удары по британским военным объектам на территории самой Великобритании и за её пределами в ответ на украинские атаки британским оружием. Британия обладает базами на Кипре, в Африке и на Ближнем Востоке. Какие из этих объектов могут попасть под удар?
- Еще 14 августа Лавров заявил, что Россия передала Госдепартаменту США вопросы о поставках разведданных Киеву. Через четыре дня глава МИД отметил, что Россия вправе считать Британию прямым участником конфликта. То есть эти заявления - системная политика нашего государства и высшего руководства.
Тем временем Британия намерена передать Украине лицензию на производство ракеты SCALP. Комплектующие будут производиться где-нибудь в Европе, а большая крупноузловая модульная сборка будет проводиться уже непосредственно где-нибудь рядом с линией боевого соприкосновения. Эта ракета воздушного базирования, поэтому ее попытаются запускать с наземной стартовой площадки.
В связи со словами Лаврова, следует вспомнить, что в Британии около 40 ядерных объектов, это в том числе закрытые АЭС на стадии выводов из эксплуатации, исследовательские центры, заводы по производству топлива и военные базы.
Кроме того, согласно заявлению главкома Тихоокеанского флота, в Азиатско-Тихоокеанском регионе ходит много судов под британским флагом. Поэтому их аресты, а в случае серьезных нарушений абордаж и потопление тоже вполне вероятны.
Что касается баз за рубежом, то их зачистка наиболее вероятна на Ближнем Востоке, потому что там есть прокси-силы, которые не вполне с нами ассоциируются. Поэтому Ближний Восток или Юго-Восточная Азия – эти два региона наиболее сейчас небезопасны для Британии.
Виталий Колпашников - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
26 августа, 16:30
Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУСША шокированы успешностью наших ударов по инфраструктуре киевского режима. Наверняка они попросят ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам. Но мы же прекрасно знаем, что если американцы о чем-то просят и что-то обещают, то они все равно нас обманут. Поэтому надо их внимательно выслушать и сделать все наоборот
- Что мы будем делать в плане ПВО, если они решат успокоиться с запуском БПЛА по "старым" регионам и будут со всей силой бить по Донбассу и Новороссии? Недавно ракетный удар нанесли по Донецку.
- "Фламинго-5", которые ударили по Донецку, это крылатые ракеты совместного производства Украины, Британии и Саудовской Аравии. Там стоят двигатели запорожского завода "Мотор Сич", которые использовались для двухместных учебных самолетов. Ракета "Фламинго" летит с небольшой скоростью. Другое дело, что в Донецке пока еще не собрана достаточно мощная группировка ПВО.
С нашей стороны возможны ответные удары по центрам производства прежде всего на Украине и центрам конструкторской разработки. С Саудовской Аравией мы вряд ли будем портить отношения, а где находятся КБ британской стороны, нашей разведке известно.
*признан террористом в РФ
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