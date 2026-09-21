https://ukraina.ru/20260921/na-zapade-stremyatsya-kontrolirovat-informatsionnoe-prostranstvo---lavrov-1083321860.html
На Западе стремятся контролировать информационное пространство - Лавров
На Западе стремятся контролировать информационное пространство - Лавров - 21.09.2026 Украина.ру
На Западе стремятся контролировать информационное пространство - Лавров
На Западе по-прежнему стремятся взять под контроль глобальное информационное пространство и подавляют инакомыслие, однако процесс этот встречает противодействие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает 21 сентября РИА Новости
2026-09-21T11:28
2026-09-21T11:28
2026-09-21T11:28
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Глава российской дипломатии выступил с видеообращением к участникам медиафорума, посвященного 65-летию Организации азиатско-тихоокеанских информационных агентств."Мы видим, как на Западе не оставляют попыток взять под контроль глобальное информационное пространство, подавляется любое инакомыслие, блокируются неугодные средства массовой информации, преследуются неудобные журналисты", - сказал Лавров.Он отметил, что ставящим перед собой негодные цели добиться их не удастся. По словам главы МИД РФ, их проблема в том, что в мире растёт спрос на достоверную и объективную информацию, а также возрастает интерес к различным точкам зрения, отражающим многообразие культур и традиций.Россия продолжит решительно выступать в защиту свободы слова и ценностей непредвзятой журналистики, заверил Лавров.Новости на эту тему: Информационные войны не закончатся, фейки будут совершенствоваться - ПесковАктуальное интервью: "Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и БогеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, сергей лавров, сми, информационная война, информационная безопасность, медиа
Новости, Россия, Запад, Сергей Лавров, СМИ, информационная война, информационная безопасность, медиа
На Западе стремятся контролировать информационное пространство - Лавров
На Западе по-прежнему стремятся взять под контроль глобальное информационное пространство и подавляют инакомыслие, однако процесс этот встречает противодействие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает 21 сентября РИА Новости
Глава российской дипломатии выступил с видеообращением к участникам медиафорума, посвященного 65-летию Организации азиатско-тихоокеанских информационных агентств.
"Мы видим, как на Западе не оставляют попыток взять под контроль глобальное информационное пространство, подавляется любое инакомыслие, блокируются неугодные средства массовой информации, преследуются неудобные журналисты", - сказал Лавров.
Он отметил, что ставящим перед собой негодные цели добиться их не удастся. По словам главы МИД РФ, их проблема в том, что в мире растёт спрос на достоверную и объективную информацию, а также возрастает интерес к различным точкам зрения, отражающим многообразие культур и традиций.
Россия продолжит решительно выступать в защиту свободы слова и ценностей непредвзятой журналистики, заверил Лавров.
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