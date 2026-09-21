Спецслужбы Украины готовили кровавый теракт на избирательном участке — ФСБ - 21.09.2026 Украина.ру
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Спецслужбы Украины готовили кровавый теракт на избирательном участке — ФСБ
Спецслужбы Украины готовили кровавый теракт на избирательном участке — ФСБ - 21.09.2026 Украина.ру
Спецслужбы Украины готовили кровавый теракт на избирательном участке — ФСБ
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России 21 сентября сообщил о задержании жителя Донецка, который по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) планировал взорвать автомобиль возле избирательного участка во время проведения выборов в РФ
2026-09-21T11:11
2026-09-21T11:11
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По информации ведомства, мужчина сам вышел на связь с украинскими спецслужбами в интернете и согласился участвовать в террористической деятельности. Из заранее подготовленного тайника он забрал 20 килограммов взрывчатых веществ. В дополнение к этому с беспрепятственно пролетевшего дрона противник сбросил ему готовое взрывное устройство с двумя килограммами пластида, электронные взрыватели и плату для дистанционного управления подрывом. Все это задержанный спрятал в собственной машине, которую собирался припарковать у избирательного участка и взорвать в момент максимального скопления людей. Завершить задуманное ему помешали российские силовики, взявшие террориста с поличным. Суд пока не определил меру пресечения для фигуранта.На опубликованных кадрах допроса задержанный признался, что украинские кураторы обещали полностью оплатить его переезд и дальнейшую жизнь в любой выбранной им стране. В финале допроса дончанин констатировал, что в реальности спецслужбы Украины просто использовали его как дешевый расходный материал.Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, донецк, фсб, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Донецк, ФСБ, Украина.ру

Спецслужбы Украины готовили кровавый теракт на избирательном участке — ФСБ

11:11 21.09.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России 21 сентября сообщил о задержании жителя Донецка, который по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) планировал взорвать автомобиль возле избирательного участка во время проведения выборов в РФ
По информации ведомства, мужчина сам вышел на связь с украинскими спецслужбами в интернете и согласился участвовать в террористической деятельности.
Из заранее подготовленного тайника он забрал 20 килограммов взрывчатых веществ. В дополнение к этому с беспрепятственно пролетевшего дрона противник сбросил ему готовое взрывное устройство с двумя килограммами пластида, электронные взрыватели и плату для дистанционного управления подрывом.
Все это задержанный спрятал в собственной машине, которую собирался припарковать у избирательного участка и взорвать в момент максимального скопления людей.
Завершить задуманное ему помешали российские силовики, взявшие террориста с поличным. Суд пока не определил меру пресечения для фигуранта.
На опубликованных кадрах допроса задержанный признался, что украинские кураторы обещали полностью оплатить его переезд и дальнейшую жизнь в любой выбранной им стране. В финале допроса дончанин констатировал, что в реальности спецслужбы Украины просто использовали его как дешевый расходный материал.
Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
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