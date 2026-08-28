Удар по больнице, раненые и прилеты в цистерны: ПВО перехватила больше полутысячи вражеских дронов над РФ - 28.08.2026 Украина.ру
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Удар по больнице, раненые и прилеты в цистерны: ПВО перехватила больше полутысячи вражеских дронов над РФ
Удар по больнице, раненые и прилеты в цистерны: ПВО перехватила больше полутысячи вражеских дронов над РФ - 28.08.2026 Украина.ру
Удар по больнице, раненые и прилеты в цистерны: ПВО перехватила больше полутысячи вражеских дронов над РФ
Российская система противовоздушной обороны минувшей ночью перехватила и уничтожила 512 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Министерстве обороны
2026-08-28T09:35
2026-08-28T09:57
сво
спецоперация
московская область
россия
краснодарский край
сергей собянин
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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Их сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.В частности, мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении двух дронов, летевших на столицу. Он добавил, что на местах падения обломков оперативно развернули работу специалисты экстренных служб.В Подмосковье один из беспилотных аппаратов попал в здание супермаркета "Магнит" в Павловском Посаде, в результате чего взрывной волной выбило 46 окон в соседней взрослой поликлинике и повредило два рабочих кабинета. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что детское отделение не пострадало, а само медицинское учреждение продолжит принимать пациентов в штатном режиме за исключением кабинета физиотерапии. Помимо этого, два вражеских беспилотника были ликвидированы над Костромской областью в районе села Емсна и города Волгореченск, где взрывная волна повредила окна в местной школе и нескольких жилых домах. Еще четыре беспилотника были сбиты силами противовоздушной обороны в небе над Рязанской областью, а подразделения ПВО в Тульской области уничтожили семь аппаратов. Главы этих регионов Павел Малков и Дмитрий Миляев уточнили, что в результате инцидентов никто не пострадал, а предварительный осмотр не выявил разрушений местной инфраструктуры.Также одиночный БПЛА был успешно ликвидирован в Лопатинском районе Пензенской области, о чем сообщил губернатор Олег Мельниченко, добавив, что на месте падения обломков обошлось без последствий.Серьезный удар пришелся на приграничные районы страны: в течение суток над Курской областью российские защитники сбили 137 украинских беспилотников различного типа. По информации губернатора Александра Хинштейна, противник несколько раз применял артиллерию по отселенным пунктам и четырежды атаковал территорию сбросами взрывных устройств, в результате чего в слободе Белая Беловского района пострадали шесть человек, которым оперативно оказали медицинскую помощь. Одновременно с этим военные и мобильные группы отразили атаку на Севастополь, где губернатор Михаил Развожаев зафиксировал попадание беспилотника в старые резервуары, содержавшие лишь технические остатки топлива, что исключило возникновение сильного возгорания.Подобные масштабные налеты украинских дронов по мирным объектам в российском тылу эксперты объясняют бессилием ВСУ на линии фронта. Сталкиваясь с неудачами в реальных боевых действиях, киевский режим перенаправляет удары на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Оператор БПЛА ВСУ пытался убить мать с младенцем при эвакуации из Константиновки на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, московская область, россия, краснодарский край, сергей собянин, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Московская область, Россия, краснодарский край, Сергей Собянин, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Удар по больнице, раненые и прилеты в цистерны: ПВО перехватила больше полутысячи вражеских дронов над РФ

09:35 28.08.2026 (обновлено: 09:57 28.08.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская система противовоздушной обороны минувшей ночью перехватила и уничтожила 512 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Министерстве обороны
Их сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
В частности, мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении двух дронов, летевших на столицу. Он добавил, что на местах падения обломков оперативно развернули работу специалисты экстренных служб.
В Подмосковье один из беспилотных аппаратов попал в здание супермаркета "Магнит" в Павловском Посаде, в результате чего взрывной волной выбило 46 окон в соседней взрослой поликлинике и повредило два рабочих кабинета. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что детское отделение не пострадало, а само медицинское учреждение продолжит принимать пациентов в штатном режиме за исключением кабинета физиотерапии.
Помимо этого, два вражеских беспилотника были ликвидированы над Костромской областью в районе села Емсна и города Волгореченск, где взрывная волна повредила окна в местной школе и нескольких жилых домах.
Еще четыре беспилотника были сбиты силами противовоздушной обороны в небе над Рязанской областью, а подразделения ПВО в Тульской области уничтожили семь аппаратов. Главы этих регионов Павел Малков и Дмитрий Миляев уточнили, что в результате инцидентов никто не пострадал, а предварительный осмотр не выявил разрушений местной инфраструктуры.
Также одиночный БПЛА был успешно ликвидирован в Лопатинском районе Пензенской области, о чем сообщил губернатор Олег Мельниченко, добавив, что на месте падения обломков обошлось без последствий.
Серьезный удар пришелся на приграничные районы страны: в течение суток над Курской областью российские защитники сбили 137 украинских беспилотников различного типа. По информации губернатора Александра Хинштейна, противник несколько раз применял артиллерию по отселенным пунктам и четырежды атаковал территорию сбросами взрывных устройств, в результате чего в слободе Белая Беловского района пострадали шесть человек, которым оперативно оказали медицинскую помощь.
Одновременно с этим военные и мобильные группы отразили атаку на Севастополь, где губернатор Михаил Развожаев зафиксировал попадание беспилотника в старые резервуары, содержавшие лишь технические остатки топлива, что исключило возникновение сильного возгорания.
Подобные масштабные налеты украинских дронов по мирным объектам в российском тылу эксперты объясняют бессилием ВСУ на линии фронта. Сталкиваясь с неудачами в реальных боевых действиях, киевский режим перенаправляет удары на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Оператор БПЛА ВСУ пытался убить мать с младенцем при эвакуации из Константиновки на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияМосковская областьРоссиякраснодарский крайСергей СобянинМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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