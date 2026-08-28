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Оператор БПЛА ВСУ пытался убить мать с младенцем при эвакуации из Константиновки

Оператор БПЛА ВСУ пытался убить мать с младенцем при эвакуации из Константиновки - 28.08.2026 Украина.ру

Оператор БПЛА ВСУ пытался убить мать с младенцем при эвакуации из Константиновки

Оператор украинского дрона намеренно атаковал жительницу Константиновки Евгению Кириченко, когда она с младенцем на руках пыталась выбраться из оккупированного ВСУ донецкого города. Об этом утром 28 августа пишет РИА Новости

2026-08-28T06:31

2026-08-28T06:31

2026-08-28T06:31

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семья

младенец

удары

удары дронами

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Женщина с мужем и маленьким ребёнком была вынуждена бежать из Константиновки, где не было воды, электричества и газа. Когда семью заметил украинский дрон, она показала оператору БПЛА младенца. Несмотря на это дрон попытался их убить, выжить удалось чудом."Мы выходили, там были с двух сторон деревья. Нам повезло, что мы как раз заскочили под дерево, и дрон разорвался прямо рядом с нами, осколки посыпались. Слава богу, просто не зацепило", — рассказала Евгения.Супруги по очереди несли на руках дочь, которая большую часть дороги спала. В укрытиях мать её кормила."Мы пока шли, ваши "птички" [БПЛА], нам помогали, они вели нас, показывали дорогу", — добавила женщина.Российские войска освободили Константиновку 3 июля, что стало "ключом к последнему оплоту" Киева в Донбассе — краматорско-славянской агломерации.Подробнее об этом - в публикации Welt: освобождение Константиновки стало сюрпризом даже для западных СМИ.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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