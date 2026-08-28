Оператор БПЛА ВСУ пытался убить мать с младенцем при эвакуации из Константиновки - 28.08.2026 Украина.ру
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Оператор БПЛА ВСУ пытался убить мать с младенцем при эвакуации из Константиновки
Оператор БПЛА ВСУ пытался убить мать с младенцем при эвакуации из Константиновки - 28.08.2026 Украина.ру
Оператор БПЛА ВСУ пытался убить мать с младенцем при эвакуации из Константиновки
Оператор украинского дрона намеренно атаковал жительницу Константиновки Евгению Кириченко, когда она с младенцем на руках пыталась выбраться из оккупированного ВСУ донецкого города. Об этом утром 28 августа пишет РИА Новости
2026-08-28T06:31
2026-08-28T06:31
украина.ру
россия
донбасс
днр
константиновка
беженцы
семья
младенец
удары
удары дронами
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Женщина с мужем и маленьким ребёнком была вынуждена бежать из Константиновки, где не было воды, электричества и газа. Когда семью заметил украинский дрон, она показала оператору БПЛА младенца. Несмотря на это дрон попытался их убить, выжить удалось чудом."Мы выходили, там были с двух сторон деревья. Нам повезло, что мы как раз заскочили под дерево, и дрон разорвался прямо рядом с нами, осколки посыпались. Слава богу, просто не зацепило", — рассказала Евгения.Супруги по очереди несли на руках дочь, которая большую часть дороги спала. В укрытиях мать её кормила."Мы пока шли, ваши "птички" [БПЛА], нам помогали, они вели нас, показывали дорогу", — добавила женщина.Российские войска освободили Константиновку 3 июля, что стало "ключом к последнему оплоту" Киева в Донбассе — краматорско-славянской агломерации.Подробнее об этом - в публикации Welt: освобождение Константиновки стало сюрпризом даже для западных СМИ.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, россия, донбасс, днр, константиновка, беженцы, семья, младенец, удары, удары дронами, всу, вооруженные силы украины, атака бпла, военные преступления, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Донбасс, ДНР, Константиновка, беженцы, Семья, младенец, удары, Удары дронами, ВСУ, Вооруженные силы Украины, атака БПЛА, Военные преступления, СВО, Спецоперация

Оператор БПЛА ВСУ пытался убить мать с младенцем при эвакуации из Константиновки

06:31 28.08.2026
 
© Фото : Petr Topič, MAFRAДроны ВСУ
Дроны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Фото : Petr Topič, MAFRA
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Оператор украинского дрона намеренно атаковал жительницу Константиновки Евгению Кириченко, когда она с младенцем на руках пыталась выбраться из оккупированного ВСУ донецкого города. Об этом утром 28 августа пишет РИА Новости
Женщина с мужем и маленьким ребёнком была вынуждена бежать из Константиновки, где не было воды, электричества и газа. Когда семью заметил украинский дрон, она показала оператору БПЛА младенца. Несмотря на это дрон попытался их убить, выжить удалось чудом.
"Мы выходили, там были с двух сторон деревья. Нам повезло, что мы как раз заскочили под дерево, и дрон разорвался прямо рядом с нами, осколки посыпались. Слава богу, просто не зацепило", — рассказала Евгения.
Супруги по очереди несли на руках дочь, которая большую часть дороги спала. В укрытиях мать её кормила.
"Мы пока шли, ваши "птички" [БПЛА], нам помогали, они вели нас, показывали дорогу", — добавила женщина.
Российские войска освободили Константиновку 3 июля, что стало "ключом к последнему оплоту" Киева в Донбассе — краматорско-славянской агломерации.
Подробнее об этом - в публикации Welt: освобождение Константиновки стало сюрпризом даже для западных СМИ.
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