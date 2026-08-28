https://ukraina.ru/20260828/retkliff-priezzhal-v-rossiyu-chtoby-sverit-chasy-kolpashnikov-o-vizite-glavy-tsru-1082874746.html

"Рэтклифф приезжал в Россию, чтобы сверить часы": Колпашников о визите главы ЦРУ

"Рэтклифф приезжал в Россию, чтобы сверить часы": Колпашников о визите главы ЦРУ - 28.08.2026 Украина.ру

"Рэтклифф приезжал в Россию, чтобы сверить часы": Колпашников о визите главы ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Москву не для секретных переговоров, а чтобы сверить часы и обсудить параметры возможной эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-08-28T14:55

2026-08-28T14:55

2026-08-28T15:22

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Ранее Колпашников написал в Телеграм, что визит директора ЦРУ в Москву нужно рассматривать в контексте тренировок авиации НАТО по ударам по Калининграду, планов ввода войск на Украину и поставок дальнобойных британских ракет. По его мнению, если стороны не готовы к миру, главной темой переговоров стала эскалация с сопутствующими угрозами.Отвечая на вопрос о возможной эскалации и её параметрах, эксперт заявил, что визит Рэтклиффа связан с военно-политическими планами России, о которых, вероятно, знают США.По словам Колпашникова, директор ЦРУ – это человек, которому Трамп полностью доверяет. "Держать на посту главы ЦРУ нелояльную фигуру он уже не будет. В прошлый раз [президент США Дональд] Трамп уже на этом споткнулся. И теперь он уже расставил своих людей во всех спецслужбах", — пояснил эксперт.Он также отметил, что Рэтклифф имеет репутацию одного из главных русофобов и лоббистов Украины в команде Трампа."Обычно прилетает тот, кому разговор больше нужен. Если бы нам нужно было что-то от них, наши руководители приехали бы в США или встретились в нейтральной стране. А тут прилетел Рэтклифф и прилетел официально", — уточнил Колпашников.По его мнению, визит связан с тем, что ранее Зеленский продлил "40 дней принуждения России к миру" до весны, а также с тем, что США знают о военно-политических планах Москвы после выборов. "Рэтклифф приезжал в Россию, чтобы сверить часы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.

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