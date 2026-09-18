"Сведение политических счетов": МИД РФ раскритиковал провокационный проект резолюции МАГАТЭ по Украине - 18.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260918/svedenie-politicheskikh-schetov-mid-rf-raskritikoval-provokatsionnyy-proekt-rezolyutsii-magate-po-ukraine-1083286004.html
"Сведение политических счетов": МИД РФ раскритиковал провокационный проект резолюции МАГАТЭ по Украине
"Сведение политических счетов": МИД РФ раскритиковал провокационный проект резолюции МАГАТЭ по Украине - 18.09.2026 Украина.ру
"Сведение политических счетов": МИД РФ раскритиковал провокационный проект резолюции МАГАТЭ по Украине
Новая резолюция МАГАТЭ откровенно провокационная и выходит далеко за рамки устава этой организации. Об этом 18 сентября заявили в МИД РФ
2026-09-18T16:00
2026-09-18T16:00
новости
украина
россия
магатэ
запад
ядерная безопасность
ядерная энергетика
мид рф
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039260307_0:132:3400:2044_1920x0_80_0_0_6eadcafe7bfedf719b6fe101d21d3e40.jpg
Генеральной конференции МАГАТЭ в ходе 70-й сессии 17 сентября был рассмотрен и проголосован подготовленный Канадой и Украиной проект резолюции "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине"."Ритуальное внесение данного политизированного и ставящего под сомнение территориальную целостность нашей страны документа на ежегодных сессиях Генконференции МАГАТЭ превратилось для Киева и его западных кураторов в обязательный элемент их курса на подрыв устойчивого и эффективного функционирования Агентства", - констатировали в министерстве.Там отметили, что, "как и раньше, большинство делегаций отказалась поддержать эту инициативу". При этом "несколько десятков государств-членов МАГАТЭ предпочли манкировать разыгранным Западом фарсом, выразив неприятие антироссийского опуса своим неучастием в голосовании"."Осуждаем очередную неуклюжую попытку узкой группы западных стран использовать Агентство для достижения своих политических целей вразрез с сугубо техническим мандатом данной организации, - сказано в заявлении МИД РФ. - Особенно цинично антироссийская затея государств Запада выглядит на фоне непрекращающихся нападений Украины на российскую Запорожскую АЭС (ЗАЭС), её сотрудников и членов их семей, а также город атомщиков Энергодар". Недружественные России государства "вместо того, чтобы наконец одёрнуть обнаглевший режим В.Зеленского, эти страны продолжают покрывать его безрассудные действия, провоцировать на новые авантюры", сказано в заявлении МИД РФ."Очевидно, что на деле авторов данной резолюции не интересуют ни ядерная и физическая ядерная безопасность, ни гарантии МАГАТЭ. Их единственная цель – сведение политических счетов с нашей страной. Резолюция не только носит откровенно провокационный характер, но и выходит далеко за рамки Устава Агентства", - заявили российские дипломаты.Они отметили, что эта нынешняя резолюция МАГАТЭ, как и предыдущие аналогичные документы "является для нас юридически и политически ничтожной и не будет никаких международно-правовых последствий". "Никакие её положения выполняться не будут,, - подчеркнули в МИД РФ. - Россия продолжит обеспечивать безопасность ЗАЭС в соответствии с национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами".Ранее в новостях: Киевский режим с особым цинизмом атаковал ЗАЭС - МИД РФИнтервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039260307_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47438f95fde0bc2b0067d0d3088d5960.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, магатэ, запад, ядерная безопасность, ядерная энергетика, мид рф, международная политика
Новости, Украина, Россия, МАГАТЭ, Запад, ядерная безопасность, Ядерная энергетика, МИД РФ, Международная политика

"Сведение политических счетов": МИД РФ раскритиковал провокационный проект резолюции МАГАТЭ по Украине

16:00 18.09.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРоссийская делегация принимает участие в конференции МАГАТЭ
Российская делегация принимает участие в конференции МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Новая резолюция МАГАТЭ откровенно провокационная и выходит далеко за рамки устава этой организации. Об этом 18 сентября заявили в МИД РФ
Генеральной конференции МАГАТЭ в ходе 70-й сессии 17 сентября был рассмотрен и проголосован подготовленный Канадой и Украиной проект резолюции "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине".
"Ритуальное внесение данного политизированного и ставящего под сомнение территориальную целостность нашей страны документа на ежегодных сессиях Генконференции МАГАТЭ превратилось для Киева и его западных кураторов в обязательный элемент их курса на подрыв устойчивого и эффективного функционирования Агентства", - констатировали в министерстве.
Там отметили, что, "как и раньше, большинство делегаций отказалась поддержать эту инициативу". При этом "несколько десятков государств-членов МАГАТЭ предпочли манкировать разыгранным Западом фарсом, выразив неприятие антироссийского опуса своим неучастием в голосовании".
"Осуждаем очередную неуклюжую попытку узкой группы западных стран использовать Агентство для достижения своих политических целей вразрез с сугубо техническим мандатом данной организации, - сказано в заявлении МИД РФ. - Особенно цинично антироссийская затея государств Запада выглядит на фоне непрекращающихся нападений Украины на российскую Запорожскую АЭС (ЗАЭС), её сотрудников и членов их семей, а также город атомщиков Энергодар".
Недружественные России государства "вместо того, чтобы наконец одёрнуть обнаглевший режим В.Зеленского, эти страны продолжают покрывать его безрассудные действия, провоцировать на новые авантюры", сказано в заявлении МИД РФ.
"Очевидно, что на деле авторов данной резолюции не интересуют ни ядерная и физическая ядерная безопасность, ни гарантии МАГАТЭ. Их единственная цель – сведение политических счетов с нашей страной. Резолюция не только носит откровенно провокационный характер, но и выходит далеко за рамки Устава Агентства", - заявили российские дипломаты.
Они отметили, что эта нынешняя резолюция МАГАТЭ, как и предыдущие аналогичные документы "является для нас юридически и политически ничтожной и не будет никаких международно-правовых последствий".
"Никакие её положения выполняться не будут,, - подчеркнули в МИД РФ. - Россия продолжит обеспечивать безопасность ЗАЭС в соответствии с национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами".
Ранее в новостях: Киевский режим с особым цинизмом атаковал ЗАЭС - МИД РФ
Интервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМАГАТЭЗападядерная безопасностьЯдерная энергетикаМИД РФМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:38Российская армия захлопнула Резниковский котел и добивает гарнизон ВСУ. Главные события СВО за неделю
16:18Выборы начались: Новороссия голосует, Киев истерит и угрожает
16:14Харьковского окружного прокурора уличили в сверхдоходах
16:00"Сведение политических счетов": МИД РФ раскритиковал провокационный проект резолюции МАГАТЭ по Украине
16:00"Галичане в тулупах". 135 лет с начала украинской иммиграции в Канаде
15:25Международный союз биатлонистов продолжает дискриминацию спортсменов России и Белоруссии
15:01"Спасибо нашим врагам": Памфилова рассказала о самодостаточности и стойкости России
14:58"Увиливают и скрывают улики": Мирошник разнес генсека ООН за игру в прятки вокруг Бучи
14:42Зеленский открывает первый "Карпатский саммит"
14:32Что на самом деле кроется за мирными инициативами Украины
14:24Бензин низкого качества – это временно! Когда в России стабилизируется рынок топлива – Юшков
14:07На Украине ускорят идентификацию погибших военнослужащих
13:58"Страх перерос в панику": Мендель рассказала о требованиях Зеленского взрывать мосты и метро
13:45Перекрыт канал побега украинских дезертиров в ЕС
13:16Журналисты под ударом Зеленского, фестиваль "Созидай будущее". 18 сентября 2026 года, утренний эфир 113:50
13:09Распродавали имущество ВСУ: на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружия
12:58Предупреждение для Лондона: МИД РФ объявил британские объекты на Украине легитимными целями
12:46Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской области
12:39Комвзвода украинской армии вымогал взятку у сестры подчинённого, угрожая отправкой на передовую
12:25"Мы за точкой невозврата": число школьников на Украине упало более чем в три раза
Лента новостейМолния