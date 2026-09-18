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"Сведение политических счетов": МИД РФ раскритиковал провокационный проект резолюции МАГАТЭ по Украине

"Сведение политических счетов": МИД РФ раскритиковал провокационный проект резолюции МАГАТЭ по Украине - 18.09.2026 Украина.ру

"Сведение политических счетов": МИД РФ раскритиковал провокационный проект резолюции МАГАТЭ по Украине

Новая резолюция МАГАТЭ откровенно провокационная и выходит далеко за рамки устава этой организации. Об этом 18 сентября заявили в МИД РФ

2026-09-18T16:00

2026-09-18T16:00

2026-09-18T16:00

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Генеральной конференции МАГАТЭ в ходе 70-й сессии 17 сентября был рассмотрен и проголосован подготовленный Канадой и Украиной проект резолюции "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине"."Ритуальное внесение данного политизированного и ставящего под сомнение территориальную целостность нашей страны документа на ежегодных сессиях Генконференции МАГАТЭ превратилось для Киева и его западных кураторов в обязательный элемент их курса на подрыв устойчивого и эффективного функционирования Агентства", - констатировали в министерстве.Там отметили, что, "как и раньше, большинство делегаций отказалась поддержать эту инициативу". При этом "несколько десятков государств-членов МАГАТЭ предпочли манкировать разыгранным Западом фарсом, выразив неприятие антироссийского опуса своим неучастием в голосовании"."Осуждаем очередную неуклюжую попытку узкой группы западных стран использовать Агентство для достижения своих политических целей вразрез с сугубо техническим мандатом данной организации, - сказано в заявлении МИД РФ. - Особенно цинично антироссийская затея государств Запада выглядит на фоне непрекращающихся нападений Украины на российскую Запорожскую АЭС (ЗАЭС), её сотрудников и членов их семей, а также город атомщиков Энергодар". Недружественные России государства "вместо того, чтобы наконец одёрнуть обнаглевший режим В.Зеленского, эти страны продолжают покрывать его безрассудные действия, провоцировать на новые авантюры", сказано в заявлении МИД РФ."Очевидно, что на деле авторов данной резолюции не интересуют ни ядерная и физическая ядерная безопасность, ни гарантии МАГАТЭ. Их единственная цель – сведение политических счетов с нашей страной. Резолюция не только носит откровенно провокационный характер, но и выходит далеко за рамки Устава Агентства", - заявили российские дипломаты.Они отметили, что эта нынешняя резолюция МАГАТЭ, как и предыдущие аналогичные документы "является для нас юридически и политически ничтожной и не будет никаких международно-правовых последствий". "Никакие её положения выполняться не будут,, - подчеркнули в МИД РФ. - Россия продолжит обеспечивать безопасность ЗАЭС в соответствии с национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами".Ранее в новостях: Киевский режим с особым цинизмом атаковал ЗАЭС - МИД РФИнтервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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