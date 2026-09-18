https://ukraina.ru/20260918/chto-na-samom-dele-kroetsya-za-mirnymi-initsiativami-ukrainy-1083274061.html

Что на самом деле кроется за мирными инициативами Украины

Что на самом деле кроется за мирными инициативами Украины - 18.09.2026 Украина.ру

Что на самом деле кроется за мирными инициативами Украины

Украина готовится подписать энергетической и морское перемирие… с Америкой. Такой вывод можно сделать из заявления украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словении Тоне Кайзером.

2026-09-18T14:32

2026-09-18T14:32

2026-09-18T14:32

мнения

нато

ес

владимир зеленский

запад

украина

россия

дональд трамп

весь ищенко

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Какое отношение Словения имеет к украинско-американским отношениям? Примерно такое же, как США к перемирию, которое (именно перемирие, а не мир) американцам, конечно, необходимо, но они не могут его подписать, так как не признают себя стороной конфликта. Конфликта, неслучайно называемого прокси-войной, так как именно американским прокси (государством, неформально представляющим в конфликте американские интересы) является Украина.Украинские дипломаты и прочие официальные представители Киева, включая Зеленского, используют любую возможность, чтобы напомнить миру о собственной важности. Совместная пресс-конференция министров иностранных дел Украины и Словении – чем не площадка для такого напоминания? Любляна в ЕС и НАТО членствует, значит, с точки зрения Киева, всё, что происходит в "кусочке Запада" – Словении, должно быть в центре внимание "всего цивилизованного мира".Украина традиционно переоценивает не только свою роль в глобальной политике, но и интерес к Западу в остальном мире. Проблемы, нажитые Киевом за последние три с половиной десятилетия, возникли и никак не разрешаются именно потому, что, приняв как аксиому тезис о тотальном доминировании Запада, руководители Украины (все до одного) де-факто отказались от самостоятельной внешней политики, пытаясь следовать в фарватере международных инициатив коллективного Запада.В данный момент, после распада коллективного Запада на трамписткие США, леволиберальную Европу и выжидающих союзников США на Востоке, Украина не меньше стран Евросоюза заинтересована возвращения застрявшего в Иране Вашингтона на европейское направление. Киеву не меньше ЕС необходима победа над Россией для компенсации своих издержек и получения прибыли от участия в конфликте.Но, помимо этого, восстановление западного единства важно Украине концептуально. Идея украинской "евроинтеграции" исходит из того, что Запад нашёл правильный путь в "светлое будущее всего человечества" и "возвращение в европейскую семью" позволит Украине тоже пойти этим путём к национальному благополучию и социальному благоденствию. Поскольку "единственно верный путь" не предполагает наличие только одной единственной правильной дороги, Запад должен выступать как единое целое. Иначе получится, что "евроинтеграция" не гарантирует правильности выбора пути.Украинская дипломатия, несмотря на все поражения Запада и очевидный распад западного единства, продолжает исходить из его геополитического всемогущества. В рамках этой концепции Киев не видит противоречия в том, что конфликт у него – с Россией, а вести переговоры об "энергетическом и морском перемирии" Зеленский собирается с Трампом. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, что только мнение президента США в данном случае важно для его украинского коллеги, что все дипломатические усилия Киева направлены на убеждение Вашингтона в необходимости поддержать украинскую позицию, после чего "перемирие" должно наступить само собой, Сибига на той же пресс-конференции с Тино Кайзером призвал Запад усилить давление на Россию, чтобы заставить её принять украинские условия.Обратите внимание: российское руководство неоднократно заявляло, что для него неприемлемы разного рода "перемирия", что России необходим прочный мир, гарантирующий защиту её национальных интересов. А также, что Москва готова к прекращению огня и началу переговоров только после того, как Киев выполнит предварительные требования и выведет войска с территории бывших украинских регионов, вошедших в состав России. Тем не менее Зеленский обращается к Трампу с просьбой заставить Россию не просто согласиться на ограниченное перемирие в сферах, где Украина проигрывает, при продолжении военного противостояния в целом, но ещё и подписать это перемирие в максимально выгодном для Киева формате.И его ничто не смущает. Ни прогрессирующий развал фронта, ни исчерпание мобилизационного резерва, ни отсутствие у Запада технических возможностей снабжать Украину оружием и расходными материалами в необходимых для современных боевых действий высокой интенсивности объёмах. Это даже не немецкое "Рус, сдавайся!" времён Великой Отечественной войны. Это требование: "Трамп, скажи русским, чтобы они сдавались, а то они нас не слушают и уже дожимают до капитуляции".В "Пятнадцатилетнем капитане" Жюля Верна шхуна-бриг "Пилигрим" меняет курс и попадает вместо Америки в Африку, поскольку Негоро ломает компас. Украинский геополитический компас увечен изначально, ибо, как было сказано выше, Украина приняла в качестве собственного американский внешнеполитический курс. Идя чужим курсом, государство реализует и чужие геополитические интересы, оставляя в забвении собственные. Поэтому есть определённая логика в том, что Зеленский обращается к президенту США с просьбой заставить Россию согласиться на перемирие, в то время как Киеву именно мир нужен куда больше, чем России, так как речь уже идёт не о том, проиграет ли Украина войну, а о том, сохранится ли она как государство.Понятна и уверенность Зеленского, что Россию можно "заставить". Киев делал свой геополитический выбор, исходя именно из способности США навязать свою позицию любому государству, опираясь на ресурс коллективного Запада. Поэтому украинские руководители и видели высшую мудрость в подчинении сильнейшему добровольно, снискав таким образом его расположение. Поэтому украинцы и потешались над Россией с начала конфликта. Они были уверены, что Москва проиграет, так как выступает против США и коллективного Запада, в то время как Украина – лишь орудие Запада – механизм борьбы с Россией. В Киеве думали, что российское руководство просто не понимает этой очевидной вещи, потому что не могли даже представить, что можно добровольно ввязаться в конфликт с Вашингтоном, отказавшись выполнять его ясно выраженную непреклонную волю.Позиция Зеленского лишь выглядит противоречивой: он постоянно говорит о желании заключить с Россией соглашение и постоянно отвергает российские предложения. Россия хочет мира, а в то время как США хотят перемирия с последующим продолжением прокси-войны. Украина отказалась от проведения суверенной политики, неформально согласившись признать своими цели США. Следовательно, Киев требует не нужного ему мира, а необходимого американцам перемирия, пытаясь получить передышку и накопить силы для нового раунда боевых действий. Раз уж Россия не желает подписывать перемирие по "корейскому варианту" (прекратить огонь и вести бесплодные переговоры о мире), Украина пытается добиться отказа России от боевых действий хотя бы в тех сферах, где наносимый Киеву ущерб становится критическим – энергетика и морская блокада украинских портов. Если бы это получилось, вскоре Киев попытался бы вывести из-под ударов и сухопутную логистику.В качестве предлога используется приближающаяся зима и угроза гуманитарной катастрофы в украинских городах. Киев играет сразу на четырёх струнах:1. Апелляция к тому, что Украина – инструмент Запада и её поражение является поражением Запада, поэтому Запад должен её спасать и давить на Россию;2. Игра на жадности Запада: акцентирование внимания на том, что российские ракеты уничтожают предприятия с участием западного капитала или даже полностью принадлежащие западным владельцам;3. Попытка испугать Запад экономическим и политическим усилением России, убеждая его, что, разгромив Украину, Россия двинется дальше, и тогда несдобровать уже Европе;4. Моральное давление на Запад опасностью гуманитарной катастрофы, угрожающей не только жизням миллионов людей на Украине, но и благополучию самого Запада, который рискует столкнуться с миллионами беженцев с Украины.Информационная стратегия Киева выстроена достаточно грамотно – с учётом всех болевых точек Запада. Не работает же она и не будет работать потому, что, как бы Украина ни пыжилась, Запад не воспринимает её как часть себя – только как орудие. В отношении орудия не существует никаких моральных обязательств. Если орудие ломается, его бросают и берут новое. Кстати, аналогичное отношение "старого Запада" – и к странам Восточной Европы. Они вошли в НАТО и ЕС, но их там не считают полноправными партнёрами, относя к числу нахлебников, возможно, менее наглых и неприятных, чем Украина, но всё же наглых и неприятных. Именно поэтому новый "инструмент", который позволил бы продолжать прокси-войну с Россией, новую площадку для войны, Запад ищет именно среди этих стран, готовясь окончательно списать Украину. Раз уж Москву не удаётся уговорить согласиться на перемирие – передышку для Киева.Иван Скориков: Россия нашла способ сделать так, что украинцы будут готовы завершить войну на ее условиях

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20260918/spasatsya-pridtsya-samim-surovaya-pravda-kotoruyu-vlasti-skryvayut-ot-ukraintsev-1083266307.html

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мнения, нато, ес, владимир зеленский, запад, украина, россия, дональд трамп, весь ищенко