Российская армия захлопнула Резниковский котел и добивает гарнизон ВСУ. Главные события СВО за неделю - 18.09.2026 Украина.ру
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Российская армия захлопнула Резниковский котел и добивает гарнизон ВСУ. Главные события СВО за неделю
Российская армия захлопнула Резниковский котел и добивает гарнизон ВСУ. Главные события СВО за неделю - 18.09.2026 Украина.ру
Российская армия захлопнула Резниковский котел и добивает гарнизон ВСУ. Главные события СВО за неделю
Окружение украинских подразделений на северо-востоке Харьковской области продолжается. ВСУ контратакуют, пытаясь деблокировать и вытащить из образовавшегося Резниковского котла оставшиеся части.
2026-09-18T16:38
2026-09-18T16:38
эксклюзив
вооруженные силы украины
яровая
россия
харьков
краснолиманское направление
генштаб
вкс
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Всю неделю наша разведка фиксировала переброску батальона из состава 23-го полка Нацгвардии из Харькова в район Великого Бурлука. На линии боевого соприкосновения в районе Приколотного отмечены подразделения сил специальных операций, которые, вероятно, будут осуществлять вылазки на наши позиции. Противник вынужден принимать экстренные меры для удержания Харьковского фронта.После недавнего освобождения Казачьей Лопани российские подразделения заняли Гоптовку, что позволило укрепить плацдарм на севере от Харькова. Бойцы штурмовых подразделений группировки "Север" в ходе боев установили контроль над двумя населёнными пунктами – Шевченково в Волчанском районе и Широком в Великобурлукском. В боях отличились военнослужащие 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии – они вынудили отступить части 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Перед тем, как начать штурмовые действия, была проведена основательная артиллерийская подготовка. По вражеским позициям также била авиация.Село Широкое заняли штурмовые группы 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, подавив оборону 1-го пограничного отряда ГПСУ. Под контроль взято село Черняков в северо-восточной части региона прямо у линии государственной границы. На тех участках, которые пока остаются за противником, не прекращают работу беспилотники и авиация – самолёты бьют фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования. В районе населённого пункта Бузово по запертым в окружении подразделениям противника отработали дроны "Герань".Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении идут бои в районах Мирного, Западного и Кондрашовки. На Краснолиманском направлении фиксируются боестолкновения в районах Заречного, Ивановки и Колодезей. С каждым днем контратаки противника усиливаются, малые группы пробиваются к реке Жеребец. Трижды фиксировались штурмовые действия в направлении Ковшаровки. Сохраняется высокая активность противника и севернее Купянска. В районе Двуречной украинские формирования продолжают атаковать российские позиции, пытаясь развить давление на этом участке. Обстановка остается напряженной, при этом основные боевые действия по-прежнему сосредоточены вокруг флангов Купянской группировки.На Краснолиманском направлении выявлены украинские подразделения в районе станции Зеленый Клин, а также в самом городе. Российская армия наносит удары по позициям и районам сосредоточения противника в Дробышево, Яровой и Новоселовке, а также по логистике в районе Брусовки и вдоль поймы на левом берегу Северского Донца. По имеющимся данным, маршрут Яровая — Дробышево — Красный Лиман используется украинской стороной для переброски сил и снабжения. Враг несет огромные потери.На Краматорском направлении передовые штурмовые группы группировки "Юг" подошли вплотную к окрестностям города. Об этом пишут украинские СМИ. По сообщениям с мест, речь идет о Василевской Пустоши, от которой до поселка Беленькое, входящего в Краматорск, — рукой подать.Войсковая группировка "Центр" взламывает оборонительный рубеж ВСУ Дружковка — Доброполье на всех участках первого эшелона обороны. Минобороны сообщило, что наши войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР. После вклинивания и расширения плацдармов на флангах (Андреевка и Новогришино) начались продвижения в центре: освобождены Грузское, а 12 сентября был расширен плацдарм в направлении к узлу обороны Золотой Колодезь — освободили Веселое.Этот населенный пункт расположен в устье балок Неробина и Кучерова, в заболоченной низине реки Грузская. До узлового района обороны в населённый пункт Золотой Колодезь — 1,5 километра. Дорога, соединяющая Золотой Колодезь с логистическим центром второго эшелона обороны ВСУ — Новотроицкое, под плотным огневым контролем российских подразделений. Выход российских штурмовых групп от села Рубежное к балке Попова, в районе которой находится последняя дорога, соединяющая Золотой Колодезь с рокадой Т-05-14 и обеспечивающая находящийся в районе села гарнизон противника, грозит врагу окружением и дальнейшим уничтожением подразделений ВСУ.Упорное сопротивление противника на любом участке, узле или районе обороны ломается за счет уже проверенной тактики действий. Узел сопротивления охватывают с флангов, перерезают пути снабжения, надежно блокируют и затем уничтожают. Все контратаки ВСУ, на любом из участков ЛБС, также заканчиваются однотипно. ВС РФ, при необходимости, отходят на запасные, заранее подготовленные позиции, уничтожают силы и средства противника в исходных районах, в процессе контратак, изматывают его в маневренной обороне и затем, применяя тактику охватов, вклиниваются в глубину обороны и разрушают оборонительные рубежи, продвигаясь вперед.Как отмечают военные эксперты, в таком случае войска не бьются за каждый рубеж, а последовательно оставляют их, перенося усилия вглубь обороны. Ключевой момент — не в долгом удержании одной позиции, а в том, чтобы организованно отойти, сохранив боеспособность, после чего нанести поражение атакующему противнику и перейти в контратаку.На Добропольском направлении российские подразделения продвигаются на рубеже Гришино — Сергеевка, заняли несколько лесополос. На западном фланге штурмовики продвигаются к югу от Новоподгороднего. С мест пришла информация о боях в районе остановочного пункта "5-й километр" в Сергеевке. Судя по всему, наши штурмовики забирают село у противника, который в спешном порядке отходит.Подразделения группировки войск "Восток" заняли сады западнее Червоной Криницы, а также установили полный огневой контроль над трассой Орехов-Преображенка-Омельник, тем самым отрезав пути снабжения подразделений ВСУ в городе. Операторы БпЛА разбирают укрытия противника в северной части Преображенки, а также ликвидируют военную технику украинских войск в районе заказника "Выгон Чабанка".Штурмовая авиация ВКС разрушила мост между Ореховом и Преображенкой, фактически разрезав район обороны противника. "Украинская сторона сообщает, что РФ на Запорожском направлении сменила тактику и теперь вместо закидывания занятой посадки дронами просто закидывает выбранную область ФАБ. При этом авиабомб, по сведениям принимающей стороны, стало применяться в несколько раз больше, что позволяет проводить „масштабные наступательные кампании без фактического ввода войск “на атакуемую территорию", — сообщает канал "Военная хроника". Судя по всему, Ореховский узел обороны противника находится в критическом положении, несмотря на все усилия украинской армии восстановить контроль над ним.На Херсонском направлении сохраняется высокая интенсивность позиционных боёв и артиллерийских дуэлей без существенных изменений линии фронта. Наблюдается высокая активность беспилотной авиации с обеих сторон, включая движение ударных БПЛА в направлении Чёрного моря, а также взаимные обстрелы правого и левого берегов Днепра с применением ствольной артиллерии и FPV-дронов. На временно оккупированной противником территории, в населённом пункте Казацкое, в ходе разведки была обнаружена скрытая техника ВСУ. Расчёт БПЛА уничтожил выявленные цели. На острове Карантинный наши дроноводы уничтожили живую силу противника и пункты временной дислокации ВСУ. В Херсоне ВКС РФ уничтожает критическую инфраструктуру противника."Новая антиРоссия": раскрыта истинная цель нападок Украины на Белоруссию
https://ukraina.ru/20260904/rossiyskaya-armiya-lomaet-oboronu-vsu-glavnye-sobytiya-svo-za-nedelyu-1083018215.html
https://ukraina.ru/20260807/novye-uspekhi-i-novye-voyska-glavnye-sobytiya-svo-za-nedelyu-1082282235.html
россия
харьков
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, вооруженные силы украины, яровая, россия, харьков, краснолиманское направление, генштаб, вкс
Эксклюзив, Вооруженные силы Украины, Яровая, Россия, Харьков, Краснолиманское направление, Генштаб, ВКС

Российская армия захлопнула Резниковский котел и добивает гарнизон ВСУ. Главные события СВО за неделю

16:38 18.09.2026
 
© Украина.руКоллаж: спецоперация на минувшей неделе
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
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Окружение украинских подразделений на северо-востоке Харьковской области продолжается. ВСУ контратакуют, пытаясь деблокировать и вытащить из образовавшегося Резниковского котла оставшиеся части.
Всю неделю наша разведка фиксировала переброску батальона из состава 23-го полка Нацгвардии из Харькова в район Великого Бурлука. На линии боевого соприкосновения в районе Приколотного отмечены подразделения сил специальных операций, которые, вероятно, будут осуществлять вылазки на наши позиции. Противник вынужден принимать экстренные меры для удержания Харьковского фронта.
После недавнего освобождения Казачьей Лопани российские подразделения заняли Гоптовку, что позволило укрепить плацдарм на севере от Харькова. Бойцы штурмовых подразделений группировки "Север" в ходе боев установили контроль над двумя населёнными пунктами – Шевченково в Волчанском районе и Широком в Великобурлукском.
В боях отличились военнослужащие 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии – они вынудили отступить части 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Перед тем, как начать штурмовые действия, была проведена основательная артиллерийская подготовка. По вражеским позициям также била авиация.
Село Широкое заняли штурмовые группы 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, подавив оборону 1-го пограничного отряда ГПСУ. Под контроль взято село Черняков в северо-восточной части региона прямо у линии государственной границы.
На тех участках, которые пока остаются за противником, не прекращают работу беспилотники и авиация – самолёты бьют фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования. В районе населённого пункта Бузово по запертым в окружении подразделениям противника отработали дроны "Герань".
Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении идут бои в районах Мирного, Западного и Кондрашовки. На Краснолиманском направлении фиксируются боестолкновения в районах Заречного, Ивановки и Колодезей. С каждым днем контратаки противника усиливаются, малые группы пробиваются к реке Жеребец.
Трижды фиксировались штурмовые действия в направлении Ковшаровки. Сохраняется высокая активность противника и севернее Купянска. В районе Двуречной украинские формирования продолжают атаковать российские позиции, пытаясь развить давление на этом участке. Обстановка остается напряженной, при этом основные боевые действия по-прежнему сосредоточены вокруг флангов Купянской группировки.
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
4 сентября, 18:00
Российская армия ломает оборону ВСУ. Главные события СВО за неделюРоссийская армия, владея инициативой на всех участках фронта, продвигается вперёд. Министерство обороны сообщило об освобождении сразу нескольких важных населённых пунктов в Харьковской области и на территории ДНР.
На Краснолиманском направлении выявлены украинские подразделения в районе станции Зеленый Клин, а также в самом городе. Российская армия наносит удары по позициям и районам сосредоточения противника в Дробышево, Яровой и Новоселовке, а также по логистике в районе Брусовки и вдоль поймы на левом берегу Северского Донца.
По имеющимся данным, маршрут Яровая — Дробышево — Красный Лиман используется украинской стороной для переброски сил и снабжения. Враг несет огромные потери.
На Краматорском направлении передовые штурмовые группы группировки "Юг" подошли вплотную к окрестностям города. Об этом пишут украинские СМИ. По сообщениям с мест, речь идет о Василевской Пустоши, от которой до поселка Беленькое, входящего в Краматорск, — рукой подать.
Войсковая группировка "Центр" взламывает оборонительный рубеж ВСУ Дружковка — Доброполье на всех участках первого эшелона обороны. Минобороны сообщило, что наши войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР. После вклинивания и расширения плацдармов на флангах (Андреевка и Новогришино) начались продвижения в центре: освобождены Грузское, а 12 сентября был расширен плацдарм в направлении к узлу обороны Золотой Колодезь — освободили Веселое.
Этот населенный пункт расположен в устье балок Неробина и Кучерова, в заболоченной низине реки Грузская. До узлового района обороны в населённый пункт Золотой Колодезь — 1,5 километра. Дорога, соединяющая Золотой Колодезь с логистическим центром второго эшелона обороны ВСУ — Новотроицкое, под плотным огневым контролем российских подразделений.
Выход российских штурмовых групп от села Рубежное к балке Попова, в районе которой находится последняя дорога, соединяющая Золотой Колодезь с рокадой Т-05-14 и обеспечивающая находящийся в районе села гарнизон противника, грозит врагу окружением и дальнейшим уничтожением подразделений ВСУ.
Упорное сопротивление противника на любом участке, узле или районе обороны ломается за счет уже проверенной тактики действий. Узел сопротивления охватывают с флангов, перерезают пути снабжения, надежно блокируют и затем уничтожают. Все контратаки ВСУ, на любом из участков ЛБС, также заканчиваются однотипно. ВС РФ, при необходимости, отходят на запасные, заранее подготовленные позиции, уничтожают силы и средства противника в исходных районах, в процессе контратак, изматывают его в маневренной обороне и затем, применяя тактику охватов, вклиниваются в глубину обороны и разрушают оборонительные рубежи, продвигаясь вперед.
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 07.08.2026
7 августа, 13:58
Новые успехи и новые войска. Главные события СВО за неделю
Как отмечают военные эксперты, в таком случае войска не бьются за каждый рубеж, а последовательно оставляют их, перенося усилия вглубь обороны. Ключевой момент — не в долгом удержании одной позиции, а в том, чтобы организованно отойти, сохранив боеспособность, после чего нанести поражение атакующему противнику и перейти в контратаку.
На Добропольском направлении российские подразделения продвигаются на рубеже Гришино — Сергеевка, заняли несколько лесополос. На западном фланге штурмовики продвигаются к югу от Новоподгороднего. С мест пришла информация о боях в районе остановочного пункта "5-й километр" в Сергеевке. Судя по всему, наши штурмовики забирают село у противника, который в спешном порядке отходит.
Подразделения группировки войск "Восток" заняли сады западнее Червоной Криницы, а также установили полный огневой контроль над трассой Орехов-Преображенка-Омельник, тем самым отрезав пути снабжения подразделений ВСУ в городе. Операторы БпЛА разбирают укрытия противника в северной части Преображенки, а также ликвидируют военную технику украинских войск в районе заказника "Выгон Чабанка".
Штурмовая авиация ВКС разрушила мост между Ореховом и Преображенкой, фактически разрезав район обороны противника.
"Украинская сторона сообщает, что РФ на Запорожском направлении сменила тактику и теперь вместо закидывания занятой посадки дронами просто закидывает выбранную область ФАБ. При этом авиабомб, по сведениям принимающей стороны, стало применяться в несколько раз больше, что позволяет проводить „масштабные наступательные кампании без фактического ввода войск “на атакуемую территорию", — сообщает канал "Военная хроника".
Судя по всему, Ореховский узел обороны противника находится в критическом положении, несмотря на все усилия украинской армии восстановить контроль над ним.
На Херсонском направлении сохраняется высокая интенсивность позиционных боёв и артиллерийских дуэлей без существенных изменений линии фронта. Наблюдается высокая активность беспилотной авиации с обеих сторон, включая движение ударных БПЛА в направлении Чёрного моря, а также взаимные обстрелы правого и левого берегов Днепра с применением ствольной артиллерии и FPV-дронов.
На временно оккупированной противником территории, в населённом пункте Казацкое, в ходе разведки была обнаружена скрытая техника ВСУ. Расчёт БПЛА уничтожил выявленные цели. На острове Карантинный наши дроноводы уничтожили живую силу противника и пункты временной дислокации ВСУ.
В Херсоне ВКС РФ уничтожает критическую инфраструктуру противника.
"Новая антиРоссия": раскрыта истинная цель нападок Украины на Белоруссию
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16:38Российская армия захлопнула Резниковский котел и добивает гарнизон ВСУ. Главные события СВО за неделю
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