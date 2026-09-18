https://ukraina.ru/20260918/vybory-nachalis-novorossiya-golosuet-kiev-isterit-i-ugrozhaet-1083287079.html

Выборы начались: Новороссия голосует, Киев истерит и угрожает

Выборы начались: Новороссия голосует, Киев истерит и угрожает - 18.09.2026 Украина.ру

Выборы начались: Новороссия голосует, Киев истерит и угрожает

Утром 18 сентября 2026 года в России стартовало трехдневное голосование на выборах в Государственную думу девятого созыва. По всей стране открылись избирательные участки, включились государственные серверы.

2026-09-18T16:18

2026-09-18T16:18

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В четырех новых регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — многие граждане отдали голоса заранее: там завершилось досрочное голосование. Жители этих регионов впервые напрямую выбирают представителей в федеральный парламент страны.В рамках выборов ведущие политические партии страны конкурируют за 450 мест в главном законодательном органе страны — Государственной думе. Первые 225 мест распределяют по партийным спискам — избиратель выбирает не конкретного кандидата, а саму партию, которая наиболее ему симпатизирует.Чем выше процент партийного объединения по всей стране, тем больше представителей партии въезжает в думские кабинеты. Оставшиеся 225 мест распределяют по одномандатным округам. Страну разрезали на двести двадцать пять географических секторов. От каждого сектора в столицу уезжает победитель, набравший большинство голосов среди соседей.В избирательной кампании участвуют политические силы, допущенные Центральной избирательной комиссией. В бюллетене представлена думская пятерка: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди", плюс непарламентские объединения с регистрацией.Голосование длится три дня: 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Трехдневный формат появился в пандемию и вскоре стал постоянной нормой. С таким подходом государственный аппарат решает сугубо прикладную задачу: прогнать через электоральный конвейер десятки миллионов граждан и получить рабочий парламент на ближайшие пять лет.Коробки и серверыВ центре внимания выборов-2026 – сразу две технологии: надомный обход с переносными ящиками и выбор депутатов через экраны смартфонов. Человеку, привыкшему в выходной день идти в ближайшую школу и там бросать бюллетень в ящик, это сильно упростит жизнь.По информации ЦИК, более четырех миллионов российских избирателей подали заявления на использование дистанционного электронного голосования, а техническая инфраструктура готова выдержать любые внешние атаки.В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях основным инструментом досрочного голосования стала механика поквартирного обхода. Сотрудники комиссии вооружались коробкой для бюллетеней и списком жильцов и отправлялись по домам, чтобы жителям не пришлось самим идти на ближайший участок.В поселках близ линии соприкосновения группу сопровождали сотрудники Росгвардии или полицейские в бронежилетах.Такие поквартирные обходы организаторы объясняют требованиями безопасности. Сбор пятисот рабочих или пенсионеров в фойе поселкового клуба превращает здание в идеальную цель для ракеты или дрона —пока писались эти строки, уже поступили новости о том, что некоторые избирательные участки пришлось эвакуировать в резервные помещения из-за угрозы атак.Доставка урны прямо к порогу исключает скопления людей на открытых площадках. Ящики закрывают номерными пластиковыми пломбами, члены комиссии ведут видеозапись, а вскрытие контейнеров происходит строго в воскресенье вечером при подсчете.Претензии из КиеваУкраинское руководство встретило избирательную кампанию серией дипломатических демаршей и угроз мирному населению. Киев официально считает организацию российского голосования на новых территориях прямым нарушением собственных границ. Верховная Рада заранее утвердила постановление с требованием к международным институтам и иностранным парламентам не признавать результаты новых выборов.Киевские спикеры атакуют избирательный процесс сразу по нескольким направлениям. Основной удар наносят по выездным комиссиям. Украинская сторона заявляет, что присутствие вооруженных силовиков превращает сбор подписей в принуждение — в украинских каналах и пабликах уже активно разгоняются истории про "выборы под дулом автомата".Электронную платформу украинские обозреватели называют цифровым непрозрачным сейфом, где невозможно проверить реальную волю избирателей. Также в заявлениях подчеркивается отсутствие международных наблюдателей из западных институтов.И, конечно, выборы стали новым поводом для террора мирного населения. Жителям региона регулярно напоминают об Уголовном кодексе Украины, статья 111-1 о коллаборационизме. По украинскому закону, организаторы избирательного процесса, члены участковых комиссий и агитаторы рискуют получить на подконтрольных Киеву территориях тюремный срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.Украинские спецслужбы открыто рапортуют о фиксации списков сотрудников комиссий для уголовных дел.Что у них: как голосуют в разных регионах мираВозьмем Индию — крупнейшую демократию планеты. На общенациональных выборах индийское государство возвело надомный формат в ранг официального стандарта.Избирательная комиссия страны целенаправленно отправляет мобильные группы к старикам и маломобильным гражданам. К индийскому пенсионеру в дом заходит целая команда: сотрудники избиркома, штатный видеооператор, фиксирующий процедуру, переносная складная ширма для тайны выбора и вооруженные полицейские для безопасности. Получается, в Индии тоже "голосуют под дулом автоматов"?Или взглянем на США. В штате Орегон участков со шторками и кабинками нет вовсе. Последние 25 лет выборы там проходят исключительно на дому. Гражданин пьет чай на кухне, ставит отметки в бланке, запечатывает конверт и опускает его в уличный ящик. В 2020 году почтовый формат переняли десятки американских штатов, и миллионы граждан выбирали президента, не выходя из дома.С интернет-голосованием – история схожая. Безусловным лидером здесь выступает Эстония. Государство запустило выборы в сети в 2005 году. Согласно отчётам эстонских властей, на парламентских выборах свыше 51% голосов граждане отдают через интернет со своих компьютеров.В Швейцарии также давно превалирует система голосования из дома. По данным Swissinfo, в кантоне Аргау доля жителей, отправляющих бюллетени по почте из квартир, доходит до 98%, а кантоны Базель-городской и Санкт-Галлен годами используют онлайн-системы. В Великобритании и Франции переносные урны возят по интернатам и больницам, обеспечивая право голоса каждому пациенту.Но когда американский почтальон опускает бюллетень в ящик в Портленде или индийский патруль несет ящик старику в деревне под охраной карабинеров, мировая пресса пишет об инклюзивности и заботе о людях. Возмущенных нот никто не публикует. Причина очевидна: в этих странах отсутствует территориальный конфликт, споры о флагах и юрисдикциях.Поэтому, конечно, причина здесь не в выбранных технологиях, а в самом факте проведения таких выборов. Когда Киев устами президента то угрожает атаковать дронами парад Победы, то призывает мировые авиакомпании не летать в Россию, то пытается лишить топлива целые города, атакуя НПЗ, каждый опущенный в ящик бюллетень, вне зависимости от того, за кого был голос, оборачивается звонкой, задорной пощёчиной украинским властям.Выборы в Госдуму — лучшая демонстрация того, что Россия из вернувшихся домой регионов больше уходить не собирается.

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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