https://ukraina.ru/20260918/novaya-antirossiya-raskryta-istinnaya-tsel-napadok-ukrainy-na-belorussiyu-1083267573.html

"Новая антиРоссия": раскрыта истинная цель нападок Украины на Белоруссию

"Новая антиРоссия": раскрыта истинная цель нападок Украины на Белоруссию - 18.09.2026 Украина.ру

"Новая антиРоссия": раскрыта истинная цель нападок Украины на Белоруссию

В середине сентября украинские военные снова нашли виноватого в прилетах по своим глубоким тылам. Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что Белоруссия снова запустила ретрансляторы для координации российских дронов.

2026-09-18T06:02

2026-09-18T06:02

2026-09-18T06:02

эксклюзив

украина

минск

руслан демченко

александр лукашенко

василий дандыкин

вооруженные силы украины

госпогранслужба

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069688458_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_401700eb955a3c4812b603350eda6b6e.jpg

Поводом послужил удар по железнодорожному узлу около пограничного перехода «Ягодин» — прямо у границы с Польшей. Многие вспомнили, как пару месяцев назад Киев уже обвинял Минск в предоставлении радиосигнала для дронов. Тогда дело дошло даже до ультиматумов лично Александру Лукашенко.Украина пытается убедить весь мир и себя заодно, будто бы стационарная вышка в полесском лесу способна рулить стаями беспилотников через половину соседней страны и эшелонированную РЭБ.Но возможно ли это на самом деле?Давай по-новойВ Киеве снова, как и в начале лета, узрели невидимую руку Минска в небе над Волынью.«По состоянию на сегодняшний день Беларусь оказывает активную помощь России в обстрелах территории Украины. В том числе и ретрансляторами, которые включаются на территории Беларуси и подпитывают сигнал для российских "Шахедов" и "Гербер"», — заявил Демченко.В предыдущих версиях украинская пресса шумно обсуждала жесткий ультиматум Владимира Зеленского, где Минску отвели ровно неделю на «демонтаж» передатчиков под угрозой применения силы. Спустя несколько дней на Банковой радостно доложили, что аппаратуру в Белоруссии вроде как заглушили и выключили.Но стоило тяжелому ударному аппарату проскочить сквозь плотный огонь мобильных групп в Волынской области и разнести железнодорожное полотно перед самым носом у поляков, как белорусскую консерву снова пришлось расчехлять.Физика против политикиА теперь от домыслов перейдем к фактам. К главному, который известен даже первоклашкам — Земля круглая. А высокочастотные радиоволны, по которым передаются команды управления или картинка с камеры беспилотника, распространяются по прямой линии, огибать кривизну планеты они не умеют.Если ударный дрон вроде «Герани» крадется к цели на предельно малой высоте — метрах в тридцати или пятидесяти над кронами деревьев, чтобы его не засекли радары войсковой ПВО, — то дальность прямой видимости с обычной вышки составляет максимум 40 километров. Дальше поверхность планеты просто уходит вниз.До пограничного Ягодина или объектов во Львовской области от предполагаемых белорусских мачт — добрые 150 километров пересеченной местности. Решить проблему можно, но для этого дрон должен подняться на высоту в два, а то и три километра, что делает его удобной целью для ПВО.Но главная нестыковка кроется в самой начинке дальнобойных дронов. Ударному БПЛА не требуется оператор с джойстиком, ведь полетное задание уже зашито в его бортовой компьютер перед стартом. В воздухе беспилотник ориентируется по спутниковым координатам с помощью помехозащищенных антенн и сверяет свой курс со встроенными гироскопами инерциальной системы. Ему физически не нужен постоянный поводок от наземной вышки.Более того, сторонники теории о белорусских передатчиках полностью игнорируют украинские комплексы РЭБ. ВСУ годами учились глушить эфир, сбивать спутниковые сигналы и строить системы подмены координат вроде знаменитой «Покровы». Так что любой стационарный радиопередатчик, прикрученный к мачте в приграничном лесу, — лёгкая цель для украинских радиоэлектронщиков.После обнаружения источника сигнала военным даже не нужно посылать туда крылатую ракету или дрон-камикадзе. Достаточно развернуть направленную антенну мощной станции подавления прямо в сторону подозрительной рощи и залить весь рабочий диапазон глухим радиошумом.Тогда зачем городить сложную, дорогую и заведомо уязвимую систему стационарных ретрансляторов на чужой земле, если противник способен надежно заткнуть ее нажатием пары тумблеров?Да и зачем России белорусские вышки?В экспертном сообществе идея о жизненной необходимости вышек связи сама по себе кажется абсурдом.«История с ретрансляторами — это чистая провокация. Есть много других инструментов, которыми можно охватить всю территорию Украины — она не такая уж и большая. Например, та же система «Рассвет», пусть она пока и не развёрнута до конца, может покрывать те же задачи без помощи ретрансляторов», — рассказывает в беседе с изданием Украина.ру военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.Российская аэрокосмическая отрасль сейчас стремительно переводит системы управления на околоземную орбиту. Компания «Бюро 1440» быстрыми темпами строит собственную низкоорбитальную спутниковую группировку широкополосной связи «Рассвет», которая создается как прямой аналог американской системы Starlink.В космосе уже работают аппараты серий «Рассвет-1» и «Рассвет-2», а регулярные пакетные запуски выводят на рабочие траектории десятки спутников с лазерными каналами межспутниковой связи.Космическому аппарату на высоте пятисот километров плевать на кривизну земли, густые полесские болота и государственные шлагбаумы. Спутник светит на поле боя вертикально сверху вниз, сюда не достают приземные помехи, а линия горизонта не закрывает обзор.Если российским военным действительно понадобится в режиме реального времени корректировать полет дронов или принимать видеосигнал с камер из глубокого украинского тыла, они поставят на беспилотник спутниковый терминал — как уже, кстати, делают сами ВСУ, устанавливая на дронов семейства «Лютый» роутеры Starlink.Так какова же цель?Военное командование любого государства панически боится признавать собственные проколы перед гражданами. Когда российский дрон пролетает через половину областей страны, обманывает мобильные огневые группы, огибает рубежи радаров по руслам рек и разносит стратегический склад или железнодорожный локомотив у самой польской границы — нужно срочно найти виноватого.Украинцы закономерно спрашивают: куда делись миллиарды долларов помощи, хваленая западная противовоздушная оборона и хваленые комплексы радиоподавления?!Сказать правду, что дрон прорвался благодаря грамотному штурманскому расчету полетного задания и дырам в радиолокационном поле, политически невыгодно и тяжело. Зато можно объявить, что враг применил ретранслятор с сопредельной территории, до которой нельзя дотянуться без риска мировой войны.Второй мотив лежит еще глубже. Александр Лукашенко упорно пытается сохранять за Минском статус потенциальной дипломатической гавани. Белорусское руководство демонстративно выпускает на свободу группы осужденных оппозиционеров, принимает послов, ведет переговоры с посланниками из Азии, США и Ближнего Востока, а также посылает недвусмысленные сигналы западным столицам о готовности предоставить площадку для будущих мирных соглашений.Украинским властям этот миротворческий маневр Минска категорически не нужен. Стратегическая задача украинской дипломатии заключается в том, чтобы намертво связать Белоруссию статусом полноценного военного агрессора и лишить ее малейшего шанса на внешнеполитическую гибкость.«Абсурдные обвинения. Наверное, их прежде всего волнует, что у нас есть союзное государство, в рамках которого у России и Белоруссии есть обоюдные обязательства, в том числе оборонного характера. У них есть задача: не мытьем, так катаньем вырвать Белоруссию из Союзного государства и сделать ещё одну антиРоссию. Но не получится. Не получилось с Белоруссией, не получилось даже с Грузией», — говорит Василий Дандыкин.Пока существует Союзное государство с единой системой противовоздушной обороны и размещенным тактическим ядерным оружием, на Минск на Западе априори возложена презумпция виновности. Любой инцидент в воздухе трактуется против белорусов.Регулярные медийные атаки на Минск служат еще одной практической цели: заранее готовят общественное мнение к возможным украинским ударам по белорусской территории. Если изо дня в день внушать западным союзникам, что с белорусских вышек наводят ракеты, то завтрашний прилет украинского дрона по белорусской территории уже не вызовет у союзников шока и осуждения.Политическое руководство Украины снова использует белорусскую тему для оправдания собственных просчётов. Очевидно, пока СВО будет продолжаться, украинцев продолжат стращать белорусским пугалом.

https://ukraina.ru/20260630/voennyy-ekspert-zelenskiy-mozhet-ustroit-provokatsiyu-v-belorussii-esli-ego-dodavyat-anglosaksy-1080776948.html

https://ukraina.ru/20260623/zachem-belorussiyu-vtyagivayut-v-voynu-1080549039.html

https://ukraina.ru/20260620/ultimatum-zelenskogo-smysl-voyny-s-belorussiey-1080438903.html

https://ukraina.ru/20260709/my-budem-zaschischat-belorussiyu-ischenko-o-tom-pochemu-rossiya-razmestila-yadernoe-oruzhie-1081260595.html

украина

минск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, украина, минск, руслан демченко, александр лукашенко, василий дандыкин, вооруженные силы украины, госпогранслужба, украина.ру