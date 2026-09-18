https://ukraina.ru/20260918/preduprezhdenie-dlya-londona-mid-rf-obyavil-britanskie-obekty-na-ukraine-legitimnymi-tselyami-1083278434.html

Предупреждение для Лондона: МИД РФ объявил британские объекты на Украине легитимными целями

Предупреждение для Лондона: МИД РФ объявил британские объекты на Украине легитимными целями - 18.09.2026 Украина.ру

Предупреждение для Лондона: МИД РФ объявил британские объекты на Украине легитимными целями

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакию, предъявив ей официальный перечень международных обязательств, которые Лондон нарушает из-за поддержки Украины

2026-09-18T12:58

2026-09-18T12:58

2026-09-18T13:09

новости

россия

лондон

великобритания

сергей лавров

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102004/35/1020043563_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_6c65d4d2f71cce6ddc26e52dca637051.jpg

В российском дипведомстве подчеркнули, что масштабное снабжение Киева дальнобойными наступательными системами вооружения фактически делает Великобританию соучастником преступлений украинских властей.В МИД РФ отметили, что действия Лондона и оказываемая им военная помощь напрямую способствуют атакам, которые квалифицируются российской стороной как террористические акты и военные преступления.Дипломатическое ведомство вынесло британской стороне жесткое предупреждение касательно присутствия ее сил в зоне конфликта. МИД РФ указал, что абсолютно любые военные объекты Великобритании на украинской территории, которые будут задействованы для организации или нанесения ударов по регионам России, незамедлительно признаются легитимными целями для поражения российскими вооруженными силами.Подробнее о позиции Лондона - в материале Лавров пожалел пообещавшую оставаться с Киевом до конца Британию на сайте Украина.ру.

россия

лондон

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, лондон, великобритания, сергей лавров, украина.ру