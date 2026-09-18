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Зеленский открывает первый "Карпатский саммит"

Зеленский открывает первый "Карпатский саммит" - 18.09.2026 Украина.ру

Зеленский открывает первый "Карпатский саммит"

Владимир Зеленский открывает первый "Карпатский саммит" с участием восьми государств. Об этом 18 сентября сообщает французская газета Le Figaro

2026-09-18T14:42

2026-09-18T14:42

2026-09-18T14:42

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Зеленский обозначил цель мероприятия — "создать новую прочную основу для сотрудничества на уровне Европейского союза". По оценке французского издания, инициатива Киева направлена ​​на укрепление экономического сотрудничества со странами Евросоюза."Мы запускаем новый формат – "С8", Карпатскую восьмерку, – который объединяет Украину и наших европейских соседей: Румынию , Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно же, Европейский союз в целом ", – заявил Зеленский.По его словам, этот саммит призван "создать новую, надежную основу для сотрудничества на уровне Европейского союза ", в частности, в сферах безопасности, энергетики и трансграничного экономического сотрудничества.Саммит продлится до субботы. В повестке обозначены двусторонние переговоры и экономический форум. На саммите присутствуют официальные лица и лидеры семи приглашенных стран. "Нас всех ждут трудные недели и месяцы. Сегодня в Украине мы демонстрируем свою солидарность", — написал премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети.По оценке французского издания, сейчас Украина "сталкивается со значительными экономическими трудностями". К 2027 году ей необходимо привлечь $52,6 млрд внешнего финансирования.До этого, летом Зеленский пообещал чиновникам и главам общин, что в сентябре состоится реализация давней идеи - первый экономический саммит "Карпатская интеграционная инициатива". Дело сдвинулось с мёртвой точки только после смены власти Венгрии.На саммит приглашались более 500 представителей бизнеса из разных стран. Планировалось подписание договоров, договорённостей об инвестициях и обмен опытом в вопросах безопасности, защиты энергетики, продовольственной безопасности, которую партнёры хотят изучать на Украине.Ситуацию рассматривал Олег Хавич в публикации Зеленский поиграл в пинг-понг, "Аллеи героев" превращают в свалки и туалеты. Западная Украина за неделюНовости на эту тему: Вучич, Фицо и Туск приехали к Зеленскому на курорт в БуковельАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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