https://ukraina.ru/20260918/zelenskiy-otkryvaet-pervyy-karpatskiy-sammit--1083281342.html
Зеленский открывает первый "Карпатский саммит"
Зеленский открывает первый "Карпатский саммит" - 18.09.2026 Украина.ру
Зеленский открывает первый "Карпатский саммит"
Владимир Зеленский открывает первый "Карпатский саммит" с участием восьми государств. Об этом 18 сентября сообщает французская газета Le Figaro
2026-09-18T14:42
2026-09-18T14:42
2026-09-18T14:42
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Зеленский обозначил цель мероприятия — "создать новую прочную основу для сотрудничества на уровне Европейского союза". По оценке французского издания, инициатива Киева направлена на укрепление экономического сотрудничества со странами Евросоюза."Мы запускаем новый формат – "С8", Карпатскую восьмерку, – который объединяет Украину и наших европейских соседей: Румынию , Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно же, Европейский союз в целом ", – заявил Зеленский.По его словам, этот саммит призван "создать новую, надежную основу для сотрудничества на уровне Европейского союза ", в частности, в сферах безопасности, энергетики и трансграничного экономического сотрудничества.Саммит продлится до субботы. В повестке обозначены двусторонние переговоры и экономический форум. На саммите присутствуют официальные лица и лидеры семи приглашенных стран. "Нас всех ждут трудные недели и месяцы. Сегодня в Украине мы демонстрируем свою солидарность", — написал премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети.По оценке французского издания, сейчас Украина "сталкивается со значительными экономическими трудностями". К 2027 году ей необходимо привлечь $52,6 млрд внешнего финансирования.До этого, летом Зеленский пообещал чиновникам и главам общин, что в сентябре состоится реализация давней идеи - первый экономический саммит "Карпатская интеграционная инициатива". Дело сдвинулось с мёртвой точки только после смены власти Венгрии.На саммит приглашались более 500 представителей бизнеса из разных стран. Планировалось подписание договоров, договорённостей об инвестициях и обмен опытом в вопросах безопасности, защиты энергетики, продовольственной безопасности, которую партнёры хотят изучать на Украине.Ситуацию рассматривал Олег Хавич в публикации Зеленский поиграл в пинг-понг, "Аллеи героев" превращают в свалки и туалеты. Западная Украина за неделюНовости на эту тему: Вучич, Фицо и Туск приехали к Зеленскому на курорт в БуковельАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, украина, польша, венгрия, олег хавич, ес, сербия, александр вучич, словакия, роберт фицо, восточная европа, восточное партнерство
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Польша, Венгрия, Олег Хавич, ЕС, Сербия, Александр Вучич, Словакия, Роберт Фицо, Восточная Европа, Восточное партнерство
Зеленский открывает первый "Карпатский саммит"
Владимир Зеленский открывает первый "Карпатский саммит" с участием восьми государств. Об этом 18 сентября сообщает французская газета Le Figaro
Зеленский обозначил цель мероприятия — "создать новую прочную основу для сотрудничества на уровне Европейского союза".
По оценке французского издания, инициатива Киева направлена на укрепление экономического сотрудничества со странами Евросоюза.
"Мы запускаем новый формат – "С8", Карпатскую восьмерку, – который объединяет Украину и наших европейских соседей: Румынию , Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно же, Европейский союз в целом ", – заявил Зеленский.
По его словам, этот саммит призван "создать новую, надежную основу для сотрудничества на уровне Европейского союза ", в частности, в сферах безопасности, энергетики и трансграничного экономического сотрудничества.
Саммит продлится до субботы. В повестке обозначены двусторонние переговоры и экономический форум. На саммите присутствуют официальные лица и лидеры семи приглашенных стран.
"Нас всех ждут трудные недели и месяцы. Сегодня в Украине мы демонстрируем свою солидарность", — написал премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети.
По оценке французского издания, сейчас Украина "сталкивается со значительными экономическими трудностями". К 2027 году ей необходимо привлечь $52,6 млрд внешнего финансирования.
До этого, летом Зеленский пообещал чиновникам и главам общин, что в сентябре состоится реализация давней идеи - первый экономический саммит "Карпатская интеграционная инициатива". Дело сдвинулось с мёртвой точки только после смены власти Венгрии.
На саммит приглашались более 500 представителей бизнеса из разных стран. Планировалось подписание договоров, договорённостей об инвестициях и обмен опытом в вопросах безопасности, защиты энергетики, продовольственной безопасности, которую партнёры хотят изучать на Украине.
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