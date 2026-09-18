https://ukraina.ru/20260918/spasibo-nashim-vragam-pamfilova-rasskazala-o-samodostatochnosti-i-stoykosti-rossii-1083284761.html

"Спасибо нашим врагам": Памфилова рассказала о самодостаточности и стойкости России

"Спасибо нашим врагам": Памфилова рассказала о самодостаточности и стойкости России - 18.09.2026 Украина.ру

"Спасибо нашим врагам": Памфилова рассказала о самодостаточности и стойкости России

Враги России пытались её ослабить, но добились противоположного результата. Об этом 18 сентября заявила глава Центризбиркома ФР Элла Памфилова

2026-09-18T15:01

2026-09-18T15:01

2026-09-18T15:01

новости

россия

запад

цик

парламентские выборы

государственная дума рф

международная политика

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/12/1083283991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf728e0aefe71537e15afccd0e49ff6.jpg

Памфилова выступила на московской международной конференции "Выборы в период турбулентности" и рассказала о ситуации с электоральным процессом."Спасибо нашим врагам и тем, кто поставил свою цель - а вы знаете, что коалиция пятидесяти стран Запада поставили цель максимально ослабить Россию, вплоть до ее уничтожения, - вот спасибо им за то, что мы перестали расслабляться. Поскольку нас пытались задушить беспрецедентными санкциями", - сказала глава ЦИК РФ.Она отметила, сообщает РИА Новости, что санкций против России было введено больше, чем против всех остальных государств вместе взятых."Большое им спасибо, потому что наконец мы проснулись и поняли, что мы сами по себе самодостаточны во всем. У нас достаточно высокий потенциал в культуре, в науке, в образовании, во всех сферах жизни, чтобы не надеяться ни на западного дядю, ни на их технологии и самим делать все, что необходимо для нас", - подчеркнула Памфилова.Российская избирательная система опирается на отечественные технологии, обратила внимание Памфилова. "В таких условиях мы ввели цифровую государственную автоматизированную систему - ГАС "Выборы" - исключительно на отечественных разработках, исключительно на отечественном конструктиве, исключительно российское программное обеспечение. И так все, что мы сейчас делаем", - уточнила она.Тем временем "Блокируют выборы": Захарова обвинила Запад в срыве голосованияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, цик, парламентские выборы, государственная дума рф, международная политика, антироссийские санкции