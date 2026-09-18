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"Спасибо нашим врагам": Памфилова рассказала о самодостаточности и стойкости России
"Спасибо нашим врагам": Памфилова рассказала о самодостаточности и стойкости России - 18.09.2026 Украина.ру
"Спасибо нашим врагам": Памфилова рассказала о самодостаточности и стойкости России
Враги России пытались её ослабить, но добились противоположного результата. Об этом 18 сентября заявила глава Центризбиркома ФР Элла Памфилова
2026-09-18T15:01
2026-09-18T15:01
2026-09-18T15:01
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Памфилова выступила на московской международной конференции "Выборы в период турбулентности" и рассказала о ситуации с электоральным процессом."Спасибо нашим врагам и тем, кто поставил свою цель - а вы знаете, что коалиция пятидесяти стран Запада поставили цель максимально ослабить Россию, вплоть до ее уничтожения, - вот спасибо им за то, что мы перестали расслабляться. Поскольку нас пытались задушить беспрецедентными санкциями", - сказала глава ЦИК РФ.Она отметила, сообщает РИА Новости, что санкций против России было введено больше, чем против всех остальных государств вместе взятых."Большое им спасибо, потому что наконец мы проснулись и поняли, что мы сами по себе самодостаточны во всем. У нас достаточно высокий потенциал в культуре, в науке, в образовании, во всех сферах жизни, чтобы не надеяться ни на западного дядю, ни на их технологии и самим делать все, что необходимо для нас", - подчеркнула Памфилова.Российская избирательная система опирается на отечественные технологии, обратила внимание Памфилова. "В таких условиях мы ввели цифровую государственную автоматизированную систему - ГАС "Выборы" - исключительно на отечественных разработках, исключительно на отечественном конструктиве, исключительно российское программное обеспечение. И так все, что мы сейчас делаем", - уточнила она.Тем временем "Блокируют выборы": Захарова обвинила Запад в срыве голосованияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, цик, парламентские выборы, государственная дума рф, международная политика, антироссийские санкции
Новости, Россия, Запад, ЦИК, парламентские выборы, Государственная дума РФ, Международная политика, антироссийские санкции
"Спасибо нашим врагам": Памфилова рассказала о самодостаточности и стойкости России
Враги России пытались её ослабить, но добились противоположного результата. Об этом 18 сентября заявила глава Центризбиркома ФР Элла Памфилова
Памфилова выступила на московской международной конференции "Выборы в период турбулентности" и рассказала о ситуации с электоральным процессом.
"Спасибо нашим врагам и тем, кто поставил свою цель - а вы знаете, что коалиция пятидесяти стран Запада поставили цель максимально ослабить Россию, вплоть до ее уничтожения, - вот спасибо им за то, что мы перестали расслабляться. Поскольку нас пытались задушить беспрецедентными санкциями", - сказала глава ЦИК РФ.
Она отметила, сообщает РИА Новости, что санкций против России было введено больше, чем против всех остальных государств вместе взятых.
"Большое им спасибо, потому что наконец мы проснулись и поняли, что мы сами по себе самодостаточны во всем. У нас достаточно высокий потенциал в культуре, в науке, в образовании, во всех сферах жизни, чтобы не надеяться ни на западного дядю, ни на их технологии и самим делать все, что необходимо для нас", - подчеркнула Памфилова.
Российская избирательная система опирается на отечественные технологии, обратила внимание Памфилова.
"В таких условиях мы ввели цифровую государственную автоматизированную систему - ГАС "Выборы" - исключительно на отечественных разработках, исключительно на отечественном конструктиве, исключительно российское программное обеспечение. И так все, что мы сейчас делаем", - уточнила она.
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