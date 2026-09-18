"Галичане в тулупах". 135 лет с начала украинской иммиграции в Канаде - 18.09.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260918/galichane-v-tulupakh-135-let-s-nachala-ukrainskoy-immigratsii-v-kanade-1083224915.html
"Галичане в тулупах". 135 лет с начала украинской иммиграции в Канаде
"Галичане в тулупах". 135 лет с начала украинской иммиграции в Канаде - 18.09.2026 Украина.ру
"Галичане в тулупах". 135 лет с начала украинской иммиграции в Канаде
19 сентября 1891 года считается датой начала иммиграции украинцев в Канаду. Хотя первые переселенцы-русины из Закарпатья и Галичины прибыли в Северную Америку ещё в 1870-е, однако массовым их приезд стал именно 135 лет назад
2026-09-18T16:00
2026-09-18T16:00
история
история
история украины
западная украина
галичина
xix век
австро-венгрия
канада
закарпатье
миграция
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Русины Австро-Венгерской монархии, составлявшие большинство населения на северо-востоке Венгрии (Закарпатье), в Восточной Галичине и Северной Буковине (Черновицкая область), со второй половины XIX века были вынуждены эмигрировать с родной земли по экономическим причинам.В Австро-Венгрии крепостное право было отменено в 1848 году, но демографический взрыв привёл к тому, что малые наделы не могли быть разделены между всеми детьми крестьян. Сельскохозяйственная деятельность была примитивной, неэффективной и трудоемкой, а производительность низкой. Большие участки лучших сельскохозяйственных земель принадлежали помещикам или церкви, где приходилось работать по найму за гроши.Города и села упомянутых не имели промышленности или производственной базы, которые могли бы охватить большое количество работников. Производство существовало в форме групп ремесленников. Занятость была сезонной, заработная плата – низкой, а уровень безработицы – высоким.Выехав на заработки в город, безземельные крестьяне были вынуждены работать только за еду и жильё. Кроме этого, в городах преобладали немцы, поляки и евреи, поэтому русин чувствовал себя иностранцем в своей стране. Ещё одной проблемой была обязательная служба в австро-венгерской армии, в которой безграмотные новобранцы-русины сталкивались с жестоким отношением офицеров. Эмиграция часто была единственным средством бегства от всего этого.В Австро-Венгрии широко практиковалась сезонная миграция, ведь промышленные рабочие и шахтеры требовались в Пруссии, Германии и Франции. А вскоре началась трудовая миграция за океан, и русины с территории нынешнего Закарпатья были первыми, кто выехал в Соединенные Штаты Америки в 1870-х годах на работу на угольных шахтах Пенсильвании. Первая же группа русинов из Восточной Галичины отправилась в США в 1879 году.К тому времени Канада переживала интенсивный период экономического роста. Строительная и горная промышленность, лесозаготовка и особенно сельское хозяйство нуждались в большом количестве работников. Завершение строительства трансконтинентальной железной дороги в 1885 году открыло канадский Запад для поселения и обеспечило возможность транспортировки пшеницы и других сельскохозяйственных продуктов в портовые города.Канадское правительство запустило интенсивную программу иммиграции. Главным вдохновителем этой кампании стал министр внутренних дел Канады Клиффорд Сифтон– представитель либерального правительства премьер-министра сэра Уилфреда Лориера.Сифтон энергично привлекал в Канаду американских фермеров, жителей Шотландии и северной Англии, а также восточноевропейских и центральноевропейских крестьян. Он считал, что желанными поселенцами канадских прерий могут стать только земледельцы, поскольку ремесленники, лавочники и промышленные рабочие будут увеличивать население крупных городов, что приведет к росту безработицы и возникновению трущоб.Услышав о буквально бесплатных земельных участках и политических и экономических свободах в Канаде, большое количество местных русинов (тогда они уже стали называть себя "украинцами") стало обращаться в иммиграционные центры. Приманкой для безземельных крестьян из Восточной Европы стало предложение 160 акров (65 га) земли как приусадебного участка за номинальную плату в размере $ 10. К иммиграции присоединялись даже целые деревни.19 сентября 1891 года с борта парохода "Орегон" на канадскую землю в порту Галифакс сошли двое крестьян из галицкого села Небылов (ныне Ивано-Франковская область) – Иван Пылыпив и Василий Еленяк. Их путешествие длилось более трёх недель.Именно они вошли в историю как первые официально зарегистрированные украинцы, ступившие на землю Канады. Стоит отметить, что в 1891 году население этого британского доминиона составляло всего 4 833 000 человек, из них в Манитобе проживало 152 506, в Виннипеге – 25 638, а в Эдмонтоне – 6 875 человек.Восторженные отзывы Пылыпива о Канаде расшевелили его родное село, и уже весной 1892 года первые 7 семей из Небылова осели неподалёку от Эдмонтона. А масштабная миграция переселенцев из Галичины, Буковины, Лемковщины и Закарпатья в Канаду пришлась на вторую половину 1890-х. К этому приложил усилия львовский агроном Осип Олеськив, который развернул настоящую агиткампанию: печатал брошюры, статьи и рекламные объявления в газетах, объезжал галицкие и буковинские сёла с лекциями. И с 1896 года русины-украинцы группами от нескольких сотен до тысячи с лишним человек выезжали в Канаду.Жизнь их была нелёгкой. Во-первых, подавляющее большинство иммигрантов покупали билет на пароход в долг, и иногда по несколько лет работали, чтобы его вернуть. Во-вторых, землю по символической цене можно было получить, лишь построив на ней дом на протяжении двух лет после приезда, что влекло новые долги.До 1895 года переселенцы могли сами выбирать месторасположение своих усадеб. Позднее решение принималось иммиграционными чиновниками. Ключевая ошибка канадских иммиграционных органов заключалась в убеждении, что все украинцы происходят из степей Центральной Украины, подобных прериям Западной Канады. Однако лесистая местность Галичины и Буковины по рельефу и климату более похожа на земли Южного Онтарио, куда иммигрантов не приглашали.Первые поселенцы в Западной Канаде сильно страдали от жаркого лета, холодных суровых зим и одиночества жизни в прериях. Кроме того, они не были подготовлены к крупномасштабному механизированному зерновому хозяйству, а только оно там было прибыльным. Многие новоприбывшие получили свои усадьбы на лесистых землях на севере прерий. Занимаясь небольшим смешанным земледелием, большинство украинских иммигрантов долго не могли подняться выше прожиточного уровня.Также их ожидал культурный шок. Будучи выходцами из сельской местности одного из самых неразвитых регионов Европы, они и сами шокировали канадцев, воспринимавших украинцев как примитивных и невоспитанных. Странная одежда, непонятная речь, нехватка навыков личной гигиены и чрезмерное употребление чеснока отнюдь не привлекали канадских хозяев. Газеты на востоке Канады начали печатать оскорбительные статьи о сплошной непригодности этих "галичан в тулупах"*.Отвечая на эту критику, Сифтон сделал свое известное заявление:"Когда я говорю о качестве, я имею в виду нечто совсем другое, чем среднестатистический писатель или докладчик по иммиграции. Я думаю, что выносливый крестьянин в овечьей шкуре, родившийся на земле, чьи предки были фермерами в течение десяти поколений, с сильной женой и полудюжиной детей – хорошего качества... Мне безразлично, родился ли он в Британии".Вера канадского правительства в способность и выносливость поселенцев из Галичины и Буковины оправдалась. Украинцы заняли достойное место среди пионеров, которые помогли развить большую часть Западной Канады. Упомянутые первопроходцы Пылыпив и Еленяк стали зажиточными фермерами и основали крупнейшее поселение украинцев в Канаде – Эдна-Стар, ныне город Чипман в канадской провинции Альберта. Там и в соседних провинциях возникли поселения с названиями Долина, Озёрная и даже Киев.Первая волна иммиграции из Австро-Венгрии в Канаду продолжалась до начала Первой мировой войны. К тому времени около 170 тысяч украинцев заселили целинные земли в провинциях Манитоба, Саскачеван, Альберта, Квебек. Впоследствии украинцев в Канаде начали называть Uke (Юки) и даже различать по местности происхождения – например, в обиход канадцев вошёл термин "галишинз" (Galicians).Несмотря на то, что украинские иммигранты с паспортами Австро-Венгрии снискали уважение канадского общества, после начала Первой мировой войны они были объявлены "нежелательными иностранцами" (как подданные страны, воевавшей с Великобританией). Более 5 тысяч украинцев были без суда отправлены в концентрационные лагеря – из-за подозрений в нелояльности, попыток покинуть страну или просто по причине безработицы.Заключённые содержались в тяжёлых условиях и использовались как бесплатная рабочая сила. Они строили дороги, железные дороги, вырубали леса и закладывали инфраструктуру канадских национальных парков. Ещё более 80 000 подданных Австро-Венгрии были обязаны регулярно отмечаться в полиции и носить специальные удостоверения личности.Василия Еленяка миновала чаша сия. В 1947 году именно он был избран правительством Канады, чтобы стать одним из почётных получателей канадского гражданства на первой подобной церемонии, состоявшегося в Верховном суде Канады в Оттаве. Выходец из Небылова, где ему и Пылыпиву в 1991 году открыли памятник, оставил многочисленное потомство, а его праправнучка Эрика Майа Еленяк стала моделью и актрисой, одной из звёзд сериала "Спасатели Малибу". Правда, к украинцам она себя не относит.P.S.: Миграция русин оставила след в американской литературе. "Русские работницы", с которыми общается Клайд в "Американской трагедии" Теодора Драйзера, – очевидно переселенки из Австро-Венгрии, хотя судя по именам – еврейки (Руза Никофорич, например). – Ред.* Украинцев в Канаде, как и поляков в США, и сейчас считают "чуть лучше индейцев" (цитата). – Ред.
https://ukraina.ru/20210501/1031255931.html
https://ukraina.ru/20210204/1030446080.html
https://ukraina.ru/20210815/1032059528.html
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западная украина
галичина
австро-венгрия
канада
закарпатье
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Олег Хавич
Олег Хавич
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история, история украины, западная украина, галичина, xix век, австро-венгрия, канада, закарпатье, миграция, трудовые мигранты, украинские эмигранты, диаспора
История, История, история Украины, Западная Украина, Галичина, XIX век, Австро-Венгрия, Канада, Закарпатье, миграция, трудовые мигранты, украинские эмигранты, диаспора

"Галичане в тулупах". 135 лет с начала украинской иммиграции в Канаде

16:00 18.09.2026
 
© Фото : Открытый источникГалицкие переселенцы на железнодорожной станции в провинции Квебек, Канада, 1911 год
Галицкие переселенцы на железнодорожной станции в провинции Квебек, Канада, 1911 год - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© Фото : Открытый источник
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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19 сентября 1891 года считается датой начала иммиграции украинцев в Канаду. Хотя первые переселенцы-русины из Закарпатья и Галичины прибыли в Северную Америку ещё в 1870-е, однако массовым их приезд стал именно 135 лет назад
Русины Австро-Венгерской монархии, составлявшие большинство населения на северо-востоке Венгрии (Закарпатье), в Восточной Галичине и Северной Буковине (Черновицкая область), со второй половины XIX века были вынуждены эмигрировать с родной земли по экономическим причинам.
В Австро-Венгрии крепостное право было отменено в 1848 году, но демографический взрыв привёл к тому, что малые наделы не могли быть разделены между всеми детьми крестьян. Сельскохозяйственная деятельность была примитивной, неэффективной и трудоемкой, а производительность низкой. Большие участки лучших сельскохозяйственных земель принадлежали помещикам или церкви, где приходилось работать по найму за гроши.
Города и села упомянутых не имели промышленности или производственной базы, которые могли бы охватить большое количество работников. Производство существовало в форме групп ремесленников. Занятость была сезонной, заработная плата – низкой, а уровень безработицы – высоким.
Выехав на заработки в город, безземельные крестьяне были вынуждены работать только за еду и жильё. Кроме этого, в городах преобладали немцы, поляки и евреи, поэтому русин чувствовал себя иностранцем в своей стране. Ещё одной проблемой была обязательная служба в австро-венгерской армии, в которой безграмотные новобранцы-русины сталкивались с жестоким отношением офицеров. Эмиграция часто была единственным средством бегства от всего этого.
В Австро-Венгрии широко практиковалась сезонная миграция, ведь промышленные рабочие и шахтеры требовались в Пруссии, Германии и Франции. А вскоре началась трудовая миграция за океан, и русины с территории нынешнего Закарпатья были первыми, кто выехал в Соединенные Штаты Америки в 1870-х годах на работу на угольных шахтах Пенсильвании. Первая же группа русинов из Восточной Галичины отправилась в США в 1879 году.
Олимпиада - 2010. Хоккей. Мужчины. Финал. Матч США - Канада - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая 2021, 16:57
«Гей-гоп, Канада, старых баб не надо...» Пять украинских мифов о Стране кленового листаКанада уже много десятилетий считается на Украине своеобразной «Землёй Обетованной», не зря туда отправляется уже пятая волна украинской эмиграции. Однако на поверку всё оказывается не столь радужно
К тому времени Канада переживала интенсивный период экономического роста. Строительная и горная промышленность, лесозаготовка и особенно сельское хозяйство нуждались в большом количестве работников. Завершение строительства трансконтинентальной железной дороги в 1885 году открыло канадский Запад для поселения и обеспечило возможность транспортировки пшеницы и других сельскохозяйственных продуктов в портовые города.
Канадское правительство запустило интенсивную программу иммиграции. Главным вдохновителем этой кампании стал министр внутренних дел Канады Клиффорд Сифтон– представитель либерального правительства премьер-министра сэра Уилфреда Лориера.
Сифтон энергично привлекал в Канаду американских фермеров, жителей Шотландии и северной Англии, а также восточноевропейских и центральноевропейских крестьян. Он считал, что желанными поселенцами канадских прерий могут стать только земледельцы, поскольку ремесленники, лавочники и промышленные рабочие будут увеличивать население крупных городов, что приведет к росту безработицы и возникновению трущоб.
© Фото : Открытый источникРеклама переселения в Канаду. Первые годы XX века
Реклама переселения в Канаду. Первые годы XX века - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© Фото : Открытый источник
Реклама переселения в Канаду. Первые годы XX века
Услышав о буквально бесплатных земельных участках и политических и экономических свободах в Канаде, большое количество местных русинов (тогда они уже стали называть себя "украинцами") стало обращаться в иммиграционные центры. Приманкой для безземельных крестьян из Восточной Европы стало предложение 160 акров (65 га) земли как приусадебного участка за номинальную плату в размере $ 10. К иммиграции присоединялись даже целые деревни.
19 сентября 1891 года с борта парохода "Орегон" на канадскую землю в порту Галифакс сошли двое крестьян из галицкого села Небылов (ныне Ивано-Франковская область) – Иван Пылыпив и Василий Еленяк. Их путешествие длилось более трёх недель.
Именно они вошли в историю как первые официально зарегистрированные украинцы, ступившие на землю Канады. Стоит отметить, что в 1891 году население этого британского доминиона составляло всего 4 833 000 человек, из них в Манитобе проживало 152 506, в Виннипеге – 25 638, а в Эдмонтоне – 6 875 человек.
Почему украинцы Канады часто попадали в концентрационные лагеря
4 февраля 2021, 05:04
«Белое рабство»: почему украинцы Канады часто попадали в концентрационные лагеряУкраинская диаспора в Канаде все годы независимости была одним из двигателей продвижения национализма и русофобии в украинском обществе. Диаспора, а вернее ее националистическая часть, поддержала майдан, собирала средства для неонацистских батальонов, за что получала и получает щедрую помощь от канадского правительства
Восторженные отзывы Пылыпива о Канаде расшевелили его родное село, и уже весной 1892 года первые 7 семей из Небылова осели неподалёку от Эдмонтона. А масштабная миграция переселенцев из Галичины, Буковины, Лемковщины и Закарпатья в Канаду пришлась на вторую половину 1890-х. К этому приложил усилия львовский агроном Осип Олеськив, который развернул настоящую агиткампанию: печатал брошюры, статьи и рекламные объявления в газетах, объезжал галицкие и буковинские сёла с лекциями. И с 1896 года русины-украинцы группами от нескольких сотен до тысячи с лишним человек выезжали в Канаду.
Жизнь их была нелёгкой. Во-первых, подавляющее большинство иммигрантов покупали билет на пароход в долг, и иногда по несколько лет работали, чтобы его вернуть. Во-вторых, землю по символической цене можно было получить, лишь построив на ней дом на протяжении двух лет после приезда, что влекло новые долги.
До 1895 года переселенцы могли сами выбирать месторасположение своих усадеб. Позднее решение принималось иммиграционными чиновниками. Ключевая ошибка канадских иммиграционных органов заключалась в убеждении, что все украинцы происходят из степей Центральной Украины, подобных прериям Западной Канады. Однако лесистая местность Галичины и Буковины по рельефу и климату более похожа на земли Южного Онтарио, куда иммигрантов не приглашали.
© Фото : Открытый источникГалицкие первопоселенцы в Канаде Иван Пылыпив (фото - не позже 1936 года) и Василий Еленяк (фото 1947 года)
Галицкие первопоселенцы в Канаде Иван Пылыпив (фото - не позже 1936 года) и Василий Еленяк (фото 1947 года) - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© Фото : Открытый источник
Галицкие первопоселенцы в Канаде Иван Пылыпив (фото - не позже 1936 года) и Василий Еленяк (фото 1947 года)
Первые поселенцы в Западной Канаде сильно страдали от жаркого лета, холодных суровых зим и одиночества жизни в прериях. Кроме того, они не были подготовлены к крупномасштабному механизированному зерновому хозяйству, а только оно там было прибыльным. Многие новоприбывшие получили свои усадьбы на лесистых землях на севере прерий. Занимаясь небольшим смешанным земледелием, большинство украинских иммигрантов долго не могли подняться выше прожиточного уровня.
Также их ожидал культурный шок. Будучи выходцами из сельской местности одного из самых неразвитых регионов Европы, они и сами шокировали канадцев, воспринимавших украинцев как примитивных и невоспитанных. Странная одежда, непонятная речь, нехватка навыков личной гигиены и чрезмерное употребление чеснока отнюдь не привлекали канадских хозяев. Газеты на востоке Канады начали печатать оскорбительные статьи о сплошной непригодности этих "галичан в тулупах"*.
Отвечая на эту критику, Сифтон сделал свое известное заявление:
"Когда я говорю о качестве, я имею в виду нечто совсем другое, чем среднестатистический писатель или докладчик по иммиграции. Я думаю, что выносливый крестьянин в овечьей шкуре, родившийся на земле, чьи предки были фермерами в течение десяти поколений, с сильной женой и полудюжиной детей – хорошего качества... Мне безразлично, родился ли он в Британии".
Украинская диаспора в Канаде флаг
15 августа 2021, 18:39
Здесь куют «настоящих патриотов». Как Канада приручала украинскую диаспоруУкраинская диаспора в Канаде давно известна господствующими в ней националистическими настроениями. Её представители с конца 1980-х посещают свою историческую родину и любят учить украинцев «правильному» образу жизни, языку, культуре и обычаям, якобы утраченным за годы «советской оккупации»
Вера канадского правительства в способность и выносливость поселенцев из Галичины и Буковины оправдалась. Украинцы заняли достойное место среди пионеров, которые помогли развить большую часть Западной Канады. Упомянутые первопроходцы Пылыпив и Еленяк стали зажиточными фермерами и основали крупнейшее поселение украинцев в Канаде – Эдна-Стар, ныне город Чипман в канадской провинции Альберта. Там и в соседних провинциях возникли поселения с названиями Долина, Озёрная и даже Киев.
Первая волна иммиграции из Австро-Венгрии в Канаду продолжалась до начала Первой мировой войны. К тому времени около 170 тысяч украинцев заселили целинные земли в провинциях Манитоба, Саскачеван, Альберта, Квебек. Впоследствии украинцев в Канаде начали называть Uke (Юки) и даже различать по местности происхождения – например, в обиход канадцев вошёл термин "галишинз" (Galicians).
Несмотря на то, что украинские иммигранты с паспортами Австро-Венгрии снискали уважение канадского общества, после начала Первой мировой войны они были объявлены "нежелательными иностранцами" (как подданные страны, воевавшей с Великобританией). Более 5 тысяч украинцев были без суда отправлены в концентрационные лагеря – из-за подозрений в нелояльности, попыток покинуть страну или просто по причине безработицы.
© Фото : Открытый источникУкраинский фермер Иван Герасимчук (Джон Харасмчак). Саскачеван, Канада, 1912 год
Украинский фермер Иван Герасимчук (Джон Харасмчак). Саскачеван, Канада, 1912 год - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© Фото : Открытый источник
Украинский фермер Иван Герасимчук (Джон Харасмчак). Саскачеван, Канада, 1912 год
Заключённые содержались в тяжёлых условиях и использовались как бесплатная рабочая сила. Они строили дороги, железные дороги, вырубали леса и закладывали инфраструктуру канадских национальных парков. Ещё более 80 000 подданных Австро-Венгрии были обязаны регулярно отмечаться в полиции и носить специальные удостоверения личности.
Василия Еленяка миновала чаша сия. В 1947 году именно он был избран правительством Канады, чтобы стать одним из почётных получателей канадского гражданства на первой подобной церемонии, состоявшегося в Верховном суде Канады в Оттаве. Выходец из Небылова, где ему и Пылыпиву в 1991 году открыли памятник, оставил многочисленное потомство, а его праправнучка Эрика Майа Еленяк стала моделью и актрисой, одной из звёзд сериала "Спасатели Малибу". Правда, к украинцам она себя не относит.
P.S.: Миграция русин оставила след в американской литературе. "Русские работницы", с которыми общается Клайд в "Американской трагедии" Теодора Драйзера, – очевидно переселенки из Австро-Венгрии, хотя судя по именам – еврейки (Руза Никофорич, например). – Ред.
Олимпиада - 2010. Хоккей. Мужчины. Финал. Матч США - Канада - РИА Новости, 1920, 14.02.2019
14 февраля 2019, 12:45
Как украинское лобби Канады управляет действиями властей страныМногочисленная украинская диаспора смогла не только интегрироваться в общество североамериканской страны, но и взять под свой контроль её внешнюю политику
* Украинцев в Канаде, как и поляков в США, и сейчас считают "чуть лучше индейцев" (цитата). – Ред.
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