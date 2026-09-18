Распродавали имущество ВСУ: на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружия - 18.09.2026 Украина.ру
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Распродавали имущество ВСУ: на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружия
Распродавали имущество ВСУ: на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружия - 18.09.2026 Украина.ру
Распродавали имущество ВСУ: на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружия
Пулемёты, БПЛА и другое военное имущество ВСУ, в том числе поставленное Западом, продавалось украинскими военнослужащими и теперь фигурирует в уголовных делах. Об этом 18 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-09-18T13:09
2026-09-18T13:09
новости
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вооруженные силы украины
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Ведомство продолжает масштабную спецоперацию "Стоп трафик", направленную на перекрытие каналов незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ. Особое внимание уделяется "чёрному рынку" оружия, который пополняют украинские военнослужащие.В рамках 26 уголовных производств уже сообщено о подозрении 21 фигуранту, проведены задержания и обыски."Среди самых резонансных результатов — разоблачение группы, которая снабжала оружие из районов боевых действий и сбывала его в Волынской и других областях. В ходе следственных действий изъяты автоматы, пистолет Glock-19, гранаты и сотни патронов, - рассказали в ГБР. - В другом производстве в Житомирской области военнослужащий продавал как "трофейное" оружие, так и вооружение своего подразделения, которое маскировал в документах как использованное или уничтоженное".Масштабный канал наладили пятеро военнослужащих, создавшие свой "онлайн-магазин" с предложением оружия. Большие партии они перевозили автомобилем для эвакуации раненых. Их криминальный доход исчислялся десятками тысяч долларов ежемесячно.В Донецкой области военнослужащий продал два беспилотника "Вампир" из своего подразделения, три пулемета и гранатомет. Во время обысков у него изъяли более 1,6 тыс. патронов и более 300 кг взрывчатки."По наркотическому направлению задокументировано, в частности, хранение и подготовку к сбыту психотропов в особо крупных размерах. В одном из столичных эпизодов у военнослужащего изъяли более 216 г PVP и более 10 г амфетамина, а в другом — 41 сверток с психотропными веществами и дополнительные запасы по месту жительства", - отметили в ГБР. - В Херсоне в суд рассмотрит дело обвиняемого в торговле из Нацгвардии, заказавшего через мессенджер почти килограмм наркотика.ГБР продолжает досудебные расследования 12 уголовных дел в отношении 20 человек, в том числе участников организованной группы.Тем временем Владимир Зеленский продолжает выпрашивать оружие у западных спонсоров. Евросоюз открыл кредитную линию поддержки киевского режима на 90 миллиардов евро в течение двух лет, из которых 60 миллиардов предназначены на военные нужды. Официальный Киев сообщил, что досрочно освоил западное финансирование и попросил помочь закрыть дефицит бюджета Минобороны Украины на $27 млрд. Зеленский объяснил перерасход сверхплановыми закупками вооружений и выплатами денежного довольствия военнослужащим.Ранее на эту тему: Киевскому режиму помогли на 220,3 млрд евро с начала СВО - Совет ЕСВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, житомирская область, донецкая область, вооруженные силы украины, коррупция, криминал, гбр, ес, военная помощь украине, торговля оружием, всу, минобороны украины, нацгвардия
Новости, Украина, Житомирская область, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, коррупция, криминал, ГБР, ЕС, военная помощь Украине, торговля оружием, ВСУ, Минобороны Украины, Нацгвардия

Распродавали имущество ВСУ: на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружия

13:09 18.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих 59-ого танкового полка на Краснолиманском направлении
Боевая работа военнослужащих 59-ого танкового полка на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Пулемёты, БПЛА и другое военное имущество ВСУ, в том числе поставленное Западом, продавалось украинскими военнослужащими и теперь фигурирует в уголовных делах. Об этом 18 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
Ведомство продолжает масштабную спецоперацию "Стоп трафик", направленную на перекрытие каналов незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ. Особое внимание уделяется "чёрному рынку" оружия, который пополняют украинские военнослужащие.
В рамках 26 уголовных производств уже сообщено о подозрении 21 фигуранту, проведены задержания и обыски.
"Среди самых резонансных результатов — разоблачение группы, которая снабжала оружие из районов боевых действий и сбывала его в Волынской и других областях. В ходе следственных действий изъяты автоматы, пистолет Glock-19, гранаты и сотни патронов, - рассказали в ГБР. - В другом производстве в Житомирской области военнослужащий продавал как "трофейное" оружие, так и вооружение своего подразделения, которое маскировал в документах как использованное или уничтоженное".
Масштабный канал наладили пятеро военнослужащих, создавшие свой "онлайн-магазин" с предложением оружия. Большие партии они перевозили автомобилем для эвакуации раненых. Их криминальный доход исчислялся десятками тысяч долларов ежемесячно.
В Донецкой области военнослужащий продал два беспилотника "Вампир" из своего подразделения, три пулемета и гранатомет. Во время обысков у него изъяли более 1,6 тыс. патронов и более 300 кг взрывчатки.
"По наркотическому направлению задокументировано, в частности, хранение и подготовку к сбыту психотропов в особо крупных размерах. В одном из столичных эпизодов у военнослужащего изъяли более 216 г PVP и более 10 г амфетамина, а в другом — 41 сверток с психотропными веществами и дополнительные запасы по месту жительства", - отметили в ГБР. -
В Херсоне в суд рассмотрит дело обвиняемого в торговле из Нацгвардии, заказавшего через мессенджер почти килограмм наркотика.
ГБР продолжает досудебные расследования 12 уголовных дел в отношении 20 человек, в том числе участников организованной группы.
Тем временем Владимир Зеленский продолжает выпрашивать оружие у западных спонсоров. Евросоюз открыл кредитную линию поддержки киевского режима на 90 миллиардов евро в течение двух лет, из которых 60 миллиардов предназначены на военные нужды.
Официальный Киев сообщил, что досрочно освоил западное финансирование и попросил помочь закрыть дефицит бюджета Минобороны Украины на $27 млрд. Зеленский объяснил перерасход сверхплановыми закупками вооружений и выплатами денежного довольствия военнослужащим.
Ранее на эту тему: Киевскому режиму помогли на 220,3 млрд евро с начала СВО - Совет ЕС
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