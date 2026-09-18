https://ukraina.ru/20260918/rasprodavali-imuschestvo-vsu-na-ukraine-otchitalis-za-spetsoperatsiyu-protiv-chrnogo-rynka-oruzhiya--1083278075.html

Распродавали имущество ВСУ: на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружия

Распродавали имущество ВСУ: на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружия - 18.09.2026 Украина.ру

Распродавали имущество ВСУ: на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружия

Пулемёты, БПЛА и другое военное имущество ВСУ, в том числе поставленное Западом, продавалось украинскими военнослужащими и теперь фигурирует в уголовных делах. Об этом 18 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-09-18T13:09

2026-09-18T13:09

2026-09-18T13:09

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Ведомство продолжает масштабную спецоперацию "Стоп трафик", направленную на перекрытие каналов незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ. Особое внимание уделяется "чёрному рынку" оружия, который пополняют украинские военнослужащие.В рамках 26 уголовных производств уже сообщено о подозрении 21 фигуранту, проведены задержания и обыски."Среди самых резонансных результатов — разоблачение группы, которая снабжала оружие из районов боевых действий и сбывала его в Волынской и других областях. В ходе следственных действий изъяты автоматы, пистолет Glock-19, гранаты и сотни патронов, - рассказали в ГБР. - В другом производстве в Житомирской области военнослужащий продавал как "трофейное" оружие, так и вооружение своего подразделения, которое маскировал в документах как использованное или уничтоженное".Масштабный канал наладили пятеро военнослужащих, создавшие свой "онлайн-магазин" с предложением оружия. Большие партии они перевозили автомобилем для эвакуации раненых. Их криминальный доход исчислялся десятками тысяч долларов ежемесячно.В Донецкой области военнослужащий продал два беспилотника "Вампир" из своего подразделения, три пулемета и гранатомет. Во время обысков у него изъяли более 1,6 тыс. патронов и более 300 кг взрывчатки."По наркотическому направлению задокументировано, в частности, хранение и подготовку к сбыту психотропов в особо крупных размерах. В одном из столичных эпизодов у военнослужащего изъяли более 216 г PVP и более 10 г амфетамина, а в другом — 41 сверток с психотропными веществами и дополнительные запасы по месту жительства", - отметили в ГБР. - В Херсоне в суд рассмотрит дело обвиняемого в торговле из Нацгвардии, заказавшего через мессенджер почти килограмм наркотика.ГБР продолжает досудебные расследования 12 уголовных дел в отношении 20 человек, в том числе участников организованной группы.Тем временем Владимир Зеленский продолжает выпрашивать оружие у западных спонсоров. Евросоюз открыл кредитную линию поддержки киевского режима на 90 миллиардов евро в течение двух лет, из которых 60 миллиардов предназначены на военные нужды. Официальный Киев сообщил, что досрочно освоил западное финансирование и попросил помочь закрыть дефицит бюджета Минобороны Украины на $27 млрд. Зеленский объяснил перерасход сверхплановыми закупками вооружений и выплатами денежного довольствия военнослужащим.Ранее на эту тему: Киевскому режиму помогли на 220,3 млрд евро с начала СВО - Совет ЕСВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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