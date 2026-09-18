"Увиливают и скрывают улики": Мирошник разнес генсека ООН за игру в прятки вокруг Бучи - 18.09.2026 Украина.ру
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"Увиливают и скрывают улики": Мирошник разнес генсека ООН за игру в прятки вокруг Бучи
"Увиливают и скрывают улики": Мирошник разнес генсека ООН за игру в прятки вокруг Бучи - 18.09.2026 Украина.ру
"Увиливают и скрывают улики": Мирошник разнес генсека ООН за игру в прятки вокруг Бучи
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и его подчиненные целенаправленно избегают контактов с российской делегацией, чтобы не предоставлять сведения по провокации в Буче, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости
2026-09-18T14:58
2026-09-18T14:58
россия
буча
москва
мирошник
антониу гутерреш
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Дипломат подчеркнул, что глава всемирной организации осознанно уклоняется от передачи каких-либо верифицированных документов, способных подтвердить или опровергнуть ранее озвученные в адрес Москвы обвинения. По словам Мирошника, украинский фейк изначально создавался и тиражировался западными медиа и официальными спикерами исключительно как повод для легитимизации масштабных антироссийских санкций, а также для консолидации союзников против РФ. Представитель МИД выразил уверенность, что международное разоблачение этой фальсификации неизбежно, однако оно произойдет лишь после того, как тема окончательно потеряет свой политический смысл для Запада.Провокация в Буче была организована украинской стороной весной 2022 года, сразу после планового вывода российских подразделений из города. Тогда киевский режим и западные СМИ массово распространили кадры с телами погибших на улицах, обвинив в их гибели военнослужащих РФ. В Министерстве обороны России эти материалы официально назвали срежиссированной инсценировкой, подчеркнув, что за всё время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий, а украинские войска начали обстреливать Бучу сразу после ухода российских сил.Подробнее - в материале Почему весной 2022 года мы не вошли в Киев, и что было в Буче на самом деле на сайте Украина.ру.
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россия, буча, москва, мирошник, антониу гутерреш, оон, мид, украина.ру, новости
Россия, Буча, Москва, Мирошник, Антониу Гутерреш, ООН, МИД, Украина.ру, Новости

"Увиливают и скрывают улики": Мирошник разнес генсека ООН за игру в прятки вокруг Бучи

14:58 18.09.2026
 
© Фото : из личного архиваРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© Фото : из личного архива
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и его подчиненные целенаправленно избегают контактов с российской делегацией, чтобы не предоставлять сведения по провокации в Буче, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости
Дипломат подчеркнул, что глава всемирной организации осознанно уклоняется от передачи каких-либо верифицированных документов, способных подтвердить или опровергнуть ранее озвученные в адрес Москвы обвинения.
По словам Мирошника, украинский фейк изначально создавался и тиражировался западными медиа и официальными спикерами исключительно как повод для легитимизации масштабных антироссийских санкций, а также для консолидации союзников против РФ.
Представитель МИД выразил уверенность, что международное разоблачение этой фальсификации неизбежно, однако оно произойдет лишь после того, как тема окончательно потеряет свой политический смысл для Запада.
Провокация в Буче была организована украинской стороной весной 2022 года, сразу после планового вывода российских подразделений из города. Тогда киевский режим и западные СМИ массово распространили кадры с телами погибших на улицах, обвинив в их гибели военнослужащих РФ. В Министерстве обороны России эти материалы официально назвали срежиссированной инсценировкой, подчеркнув, что за всё время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий, а украинские войска начали обстреливать Бучу сразу после ухода российских сил.
Подробнее - в материале Почему весной 2022 года мы не вошли в Киев, и что было в Буче на самом деле на сайте Украина.ру.
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