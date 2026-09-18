Международный союз биатлонистов продолжает дискриминацию спортсменов России и Белоруссии - 18.09.2026 Украина.ру
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Международный союз биатлонистов продолжает дискриминацию спортсменов России и Белоруссии
Международный союз биатлонистов продолжает дискриминацию спортсменов России и Белоруссии - 18.09.2026 Украина.ру
Международный союз биатлонистов продолжает дискриминацию спортсменов России и Белоруссии
Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение не восстанавливать в правах национальные федерации России и Белоруссии. Об этом сообщают украинские спортивные издания
2026-09-18T15:25
2026-09-18T15:25
новости
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спорт
биатлон
антироссийские санкции
белоруссия
международная политика
международные отношения
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IBU не выступил с официальными комментариями на тему продления дискриминационных мер. По данным СМИ, решение было принято на 17-м Конгрессе IBU, который проходит в немецком Берхтесгадене. Голосование по участию представителей России и Белоруссии состоялось в пятницу, 18 сентября.По данным украинских СМИ, одним из препятствий восстановления сборных в правах является условие неучастия спортсменов и функционеров национальных федераций к силовым структурам России и Белоруссии.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, спорт, биатлон, антироссийские санкции, белоруссия, международная политика, международные отношения
Новости, Россия, Украина, спорт, биатлон, антироссийские санкции, Белоруссия, Международная политика, международные отношения

Международный союз биатлонистов продолжает дискриминацию спортсменов России и Белоруссии

15:25 18.09.2026
 
© РИА Новости . Денис Костюченко / Перейти в фотобанкБиатлон. Гонка Легенд - 2019
Биатлон. Гонка Легенд - 2019 - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Денис Костюченко
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Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение не восстанавливать в правах национальные федерации России и Белоруссии. Об этом сообщают украинские спортивные издания
IBU не выступил с официальными комментариями на тему продления дискриминационных мер.
По данным СМИ, решение было принято на 17-м Конгрессе IBU, который проходит в немецком Берхтесгадене. Голосование по участию представителей России и Белоруссии состоялось в пятницу, 18 сентября.
По данным украинских СМИ, одним из препятствий восстановления сборных в правах является условие неучастия спортсменов и функционеров национальных федераций к силовым структурам России и Белоруссии.
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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