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Международный союз биатлонистов продолжает дискриминацию спортсменов России и Белоруссии
Международный союз биатлонистов продолжает дискриминацию спортсменов России и Белоруссии - 18.09.2026 Украина.ру
Международный союз биатлонистов продолжает дискриминацию спортсменов России и Белоруссии
Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение не восстанавливать в правах национальные федерации России и Белоруссии. Об этом сообщают украинские спортивные издания
2026-09-18T15:25
2026-09-18T15:25
2026-09-18T15:25
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IBU не выступил с официальными комментариями на тему продления дискриминационных мер. По данным СМИ, решение было принято на 17-м Конгрессе IBU, который проходит в немецком Берхтесгадене. Голосование по участию представителей России и Белоруссии состоялось в пятницу, 18 сентября.По данным украинских СМИ, одним из препятствий восстановления сборных в правах является условие неучастия спортсменов и функционеров национальных федераций к силовым структурам России и Белоруссии.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, спорт, биатлон, антироссийские санкции, белоруссия, международная политика, международные отношения
Новости, Россия, Украина, спорт, биатлон, антироссийские санкции, Белоруссия, Международная политика, международные отношения
Международный союз биатлонистов продолжает дискриминацию спортсменов России и Белоруссии
Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение не восстанавливать в правах национальные федерации России и Белоруссии. Об этом сообщают украинские спортивные издания