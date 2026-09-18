https://ukraina.ru/20260918/kharkovskogo-okruzhnogo-prokurora-ulichili-v-sverkhdokhodakh-1083286768.html

Харьковского окружного прокурора уличили в сверхдоходах

Харьковского окружного прокурора уличили в сверхдоходах - 18.09.2026 Украина.ру

Харьковского окружного прокурора уличили в сверхдоходах

Высший антикоррупционный суд Украины признал необоснованными активы бывшего руководителя одной из окружных прокуратур Харькова и постановил взыскать их стоимость в доход государства. Об этом 18 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-09-18T16:14

2026-09-18T16:14

2026-09-18T16:14

новости

украина

харьков

высший антикоррупционный суд

гбр

сап

коррупция

антикоррупционеры

прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/12/1083286925_0:322:1081:930_1920x0_80_0_0_2125dd2c62520028fdf533b168a7d621.jpg

Основанием для взыскания более 6,4 млн гривен (более $142 тыс) с экс-прокурора стали обращения в суд Специализированной антикоррупционной прокуратуры.Сотрудники ГБР установили, что в 2023-2024 годах чиновник и его близкие родственники приобрели ряд дорогостоящих активов. Таковыми названы автомобили Lexus, Mercedes-Benz, Audi A4 и Audi Q3, а также квартира в одном из жилых комплексов Харькова. "Общая стоимость приобретенного имущества превысила 6,4 млн. гривен. В то же время анализ законных доходов и сбережений должностного лица и членов его семьи показал, что их было недостаточно для приобретения этих активов", - отметили в бюро.ВАКС 16 сентября удовлетворил иск САП, признав активы необоснованными и постановил взыскать их стоимость в доход государства.Ситуацию в постсоветской республике рассмотрел Захар Виноградов в публикации "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, харьков, высший антикоррупционный суд, гбр, сап, коррупция, антикоррупционеры, прокуратура