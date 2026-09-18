Харьковского окружного прокурора уличили в сверхдоходах - 18.09.2026 Украина.ру
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Харьковского окружного прокурора уличили в сверхдоходах
Харьковского окружного прокурора уличили в сверхдоходах - 18.09.2026 Украина.ру
Харьковского окружного прокурора уличили в сверхдоходах
Высший антикоррупционный суд Украины признал необоснованными активы бывшего руководителя одной из окружных прокуратур Харькова и постановил взыскать их стоимость в доход государства. Об этом 18 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-09-18T16:14
2026-09-18T16:14
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Основанием для взыскания более 6,4 млн гривен (более $142 тыс) с экс-прокурора стали обращения в суд Специализированной антикоррупционной прокуратуры.Сотрудники ГБР установили, что в 2023-2024 годах чиновник и его близкие родственники приобрели ряд дорогостоящих активов. Таковыми названы автомобили Lexus, Mercedes-Benz, Audi A4 и Audi Q3, а также квартира в одном из жилых комплексов Харькова. "Общая стоимость приобретенного имущества превысила 6,4 млн. гривен. В то же время анализ законных доходов и сбережений должностного лица и членов его семьи показал, что их было недостаточно для приобретения этих активов", - отметили в бюро.ВАКС 16 сентября удовлетворил иск САП, признав активы необоснованными и постановил взыскать их стоимость в доход государства.Ситуацию в постсоветской республике рассмотрел Захар Виноградов в публикации "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, харьков, высший антикоррупционный суд, гбр, сап, коррупция, антикоррупционеры, прокуратура
Новости, Украина, Харьков, Высший антикоррупционный суд, ГБР, САП, коррупция, антикоррупционеры, Прокуратура

Харьковского окружного прокурора уличили в сверхдоходах

16:14 18.09.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© Фото : ГБР Украины
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Высший антикоррупционный суд Украины признал необоснованными активы бывшего руководителя одной из окружных прокуратур Харькова и постановил взыскать их стоимость в доход государства. Об этом 18 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
Основанием для взыскания более 6,4 млн гривен (более $142 тыс) с экс-прокурора стали обращения в суд Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Сотрудники ГБР установили, что в 2023-2024 годах чиновник и его близкие родственники приобрели ряд дорогостоящих активов. Таковыми названы автомобили Lexus, Mercedes-Benz, Audi A4 и Audi Q3, а также квартира в одном из жилых комплексов Харькова.
"Общая стоимость приобретенного имущества превысила 6,4 млн. гривен. В то же время анализ законных доходов и сбережений должностного лица и членов его семьи показал, что их было недостаточно для приобретения этих активов", - отметили в бюро.
ВАКС 16 сентября удовлетворил иск САП, признав активы необоснованными и постановил взыскать их стоимость в доход государства.
Ситуацию в постсоветской республике рассмотрел Захар Виноградов в публикации "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине
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