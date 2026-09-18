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"Страх перерос в панику": Мендель рассказала о требованиях Зеленского взрывать мосты и метро
"Страх перерос в панику": Мендель рассказала о требованиях Зеленского взрывать мосты и метро - 18.09.2026 Украина.ру
"Страх перерос в панику": Мендель рассказала о требованиях Зеленского взрывать мосты и метро
В начале спецоперации Владимир Зеленский находился в состоянии глубокой паники и настаивал на уничтожении ключевой инфраструктуры украинской столицы, рассказала в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель
2026-09-18T13:58
2026-09-18T13:58
2026-09-18T13:58
новости
киев
владимир зеленский
юлия мендель
такер карлсон
украина.ру
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По ее словам, в феврале и марте 2022 года, когда российские подразделения подходили к Киеву, Зеленский не занимался обороной города, а скрывался в убежище и занимался исключительно записью видеороликов. Мендель подчеркнула, что охваченный страхом он отдавал приказы о подрыве городских мостов, невзирая на то, что на противоположной стороне еще оставались украинские военнослужащие.Как отметила Мендель, исполнители на местах ответили на требования категорическим отказом. Кроме того, бывший пресс-секретарь добавила, что панические настроения Зеленского доходили до распоряжений уничтожить станции киевского метрополитена.Мендель занимала пост пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года по июль 2021 года, после чего перешла к открытой критике бывшего начальника. В частности, весной в резонансном интервью американскому журналисту Такеру Карлсону она назвала Зеленского "скрытым злом" и "медведем гризли", прямо объявив его главным препятствием на пути к миру, а также публично заявила о наличии у него пагубной кокаиновой зависимости и тотальной коррупции в его окружении.Подробнее о ее высказываниях - в материале "Совершает национальное самоубийство": что будет с Зеленским после откровений Мендель на сайте Украина.ру.
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новости, киев, владимир зеленский, юлия мендель, такер карлсон, украина.ру
Новости, Киев, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Такер Карлсон, Украина.ру
"Страх перерос в панику": Мендель рассказала о требованиях Зеленского взрывать мосты и метро
В начале спецоперации Владимир Зеленский находился в состоянии глубокой паники и настаивал на уничтожении ключевой инфраструктуры украинской столицы, рассказала в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель
По ее словам, в феврале и марте 2022 года, когда российские подразделения подходили к Киеву, Зеленский не занимался обороной города, а скрывался в убежище и занимался исключительно записью видеороликов.
Мендель подчеркнула, что охваченный страхом он отдавал приказы о подрыве городских мостов, невзирая на то, что на противоположной стороне еще оставались украинские военнослужащие.
Как отметила Мендель, исполнители на местах ответили на требования категорическим отказом.
Кроме того, бывший пресс-секретарь добавила, что панические настроения Зеленского доходили до распоряжений уничтожить станции киевского метрополитена.
Мендель занимала пост пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года по июль 2021 года, после чего перешла к открытой критике бывшего начальника. В частности, весной в резонансном интервью американскому журналисту Такеру Карлсону она назвала Зеленского "скрытым злом" и "медведем гризли", прямо объявив его главным препятствием на пути к миру, а также публично заявила о наличии у него пагубной кокаиновой зависимости и тотальной коррупции в его окружении.