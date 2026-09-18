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Перекрыт канал побега украинских дезертиров в ЕС
Перекрыт канал побега украинских дезертиров в ЕС - 18.09.2026 Украина.ру
Перекрыт канал побега украинских дезертиров в ЕС
Две схемы незаконной переправки военнообязанных в ЕС перекрыты в Закарпатье и Тернопольской области. Об этом 18 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-09-18T13:45
2026-09-18T13:45
2026-09-18T13:45
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В Тернопольской области уклонистам помогал адвокат — руководитель отдела предоставления бесплатной юридической помощи. По данным следствия, он "за 20 тыс. долларов США обещал военнообязанному организовать незаконный выезд за границу"."Сначала адвокат предлагал оформить непригодность к военной службе с временным исключением из воинского учета на шесть месяцев, а затем трудоустроить мужчину на предприятие оборонно-промышленного комплекса и организовать выезд под видом служебной командировки", - рассказали в ГБР.Затем адвокат предложил другой способ побега с Украины - через оформление III группы инвалидности задним числом, якобы еще с 2021 года. Для этого уклонист должен был формально пройти длительное лечение и "оперативное вмешательство".В Закарпатье на схеме с уклонистами был пойман правоохранитель, а вместе с ним - еще один участник схемы — 42-летний дезертир. Они подыскивали желающих сбежать с Украины вне официальных пунктов пропуска. "Они предоставляли подробные инструкции по маршруту, логистике и мерам конспирации и планировали использовать служебные возможности одного из участников схемы для сопровождения "клиентов". За свои услуги они требовали 8 тыс. долларов США", - сообщили следователи.Схема работала по предоплате. Фигурирующий в деле дезертир был насильственно мобилизован и прослужил шесть дней, скрываясь около двух лет.Тем временем на Украине продолжается массовая насильственная мобилизация на защиту коррумпированного киевского режима. Западные и украинские советники Владимира Зеленского призывают к мобилизации женщин. Новости на эту тему: Комвзвода украинской армии вымогал взятку у сестры подчинённого, угрожая отправкой на передовуюАктуальное интервью: Андрей Выползов: В войне на Украине наступил решающий момент, и НАТО готовит агрессию против КалининградаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, евросоюз, украина, закарпатье, тернопольская область, владимир зеленский, ес, гбр, ситуация на украине, западная украина, евроинтеграция
Новости, Евросоюз, Украина, Закарпатье, Тернопольская область, Владимир Зеленский, ЕС, ГБР, ситуация на Украине, Западная Украина, евроинтеграция
Перекрыт канал побега украинских дезертиров в ЕС
Две схемы незаконной переправки военнообязанных в ЕС перекрыты в Закарпатье и Тернопольской области. Об этом 18 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
В Тернопольской области уклонистам помогал адвокат — руководитель отдела предоставления бесплатной юридической помощи. По данным следствия, он "за 20 тыс. долларов США обещал военнообязанному организовать незаконный выезд за границу".
"Сначала адвокат предлагал оформить непригодность к военной службе с временным исключением из воинского учета на шесть месяцев, а затем трудоустроить мужчину на предприятие оборонно-промышленного комплекса и организовать выезд под видом служебной командировки", - рассказали в ГБР.
Затем адвокат предложил другой способ побега с Украины - через оформление III группы инвалидности задним числом, якобы еще с 2021 года. Для этого уклонист должен был формально пройти длительное лечение и "оперативное вмешательство".
В Закарпатье на схеме с уклонистами был пойман правоохранитель, а вместе с ним - еще один участник схемы — 42-летний дезертир. Они подыскивали желающих сбежать с Украины вне официальных пунктов пропуска.
"Они предоставляли подробные инструкции по маршруту, логистике и мерам конспирации и планировали использовать служебные возможности одного из участников схемы для сопровождения "клиентов". За свои услуги они требовали 8 тыс. долларов США", - сообщили следователи.
Схема работала по предоплате. Фигурирующий в деле дезертир был насильственно мобилизован и прослужил шесть дней, скрываясь около двух лет.
Тем временем на Украине продолжается массовая насильственная мобилизация на защиту коррумпированного киевского режима. Западные и украинские советники Владимира Зеленского призывают к мобилизации женщин.
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