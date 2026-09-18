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Перекрыт канал побега украинских дезертиров в ЕС

Перекрыт канал побега украинских дезертиров в ЕС - 18.09.2026 Украина.ру

Перекрыт канал побега украинских дезертиров в ЕС

Две схемы незаконной переправки военнообязанных в ЕС перекрыты в Закарпатье и Тернопольской области. Об этом 18 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-09-18T13:45

2026-09-18T13:45

2026-09-18T13:45

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В Тернопольской области уклонистам помогал адвокат — руководитель отдела предоставления бесплатной юридической помощи. По данным следствия, он "за 20 тыс. долларов США обещал военнообязанному организовать незаконный выезд за границу"."Сначала адвокат предлагал оформить непригодность к военной службе с временным исключением из воинского учета на шесть месяцев, а затем трудоустроить мужчину на предприятие оборонно-промышленного комплекса и организовать выезд под видом служебной командировки", - рассказали в ГБР.Затем адвокат предложил другой способ побега с Украины - через оформление III группы инвалидности задним числом, якобы еще с 2021 года. Для этого уклонист должен был формально пройти длительное лечение и "оперативное вмешательство".В Закарпатье на схеме с уклонистами был пойман правоохранитель, а вместе с ним - еще один участник схемы — 42-летний дезертир. Они подыскивали желающих сбежать с Украины вне официальных пунктов пропуска. "Они предоставляли подробные инструкции по маршруту, логистике и мерам конспирации и планировали использовать служебные возможности одного из участников схемы для сопровождения "клиентов". За свои услуги они требовали 8 тыс. долларов США", - сообщили следователи.Схема работала по предоплате. Фигурирующий в деле дезертир был насильственно мобилизован и прослужил шесть дней, скрываясь около двух лет.Тем временем на Украине продолжается массовая насильственная мобилизация на защиту коррумпированного киевского режима. Западные и украинские советники Владимира Зеленского призывают к мобилизации женщин. Новости на эту тему: Комвзвода украинской армии вымогал взятку у сестры подчинённого, угрожая отправкой на передовуюАктуальное интервью: Андрей Выползов: В войне на Украине наступил решающий момент, и НАТО готовит агрессию против КалининградаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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