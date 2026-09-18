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На Украине ускорят идентификацию погибших военнослужащих

На Украине ускорят идентификацию погибших военнослужащих - 18.09.2026 Украина.ру

На Украине ускорят идентификацию погибших военнослужащих

Вопросы ускорения опознания тел украинских военнослужащих и гражданских лиц обсудили чиновники и силовики Украины. Об этом 18 сентября сообщил глава Кабмина постсоветской республики Сергей Корецкий

2026-09-18T14:07

2026-09-18T14:07

2026-09-18T14:07

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"Государство должно ускорить процесс идентификации тел репатриированных военных и гражданских. Убрать лишние задержки, усилить взаимодействие и обмен информацией между ведомствами", - заявил глава правительства Украины.По его словам, детально разобрали весь процесс на совещании с Минздравом, МВД и Минобороны — от судебно-медицинской экспертизы до действий после ее проведения.Корецкий уверен, что на каждом из этих этапов необходимо усилить координацию между ведомствами, чтобы поскорее проводить все процедуры. Он поручил за неделю подготовить план совершенствований. Параллельно будет совершенствоваться система судебно-медицинской экспертизы. В ней 21 региональное бюро СМЭ в подчинении Минздрава. "Должны сделать так, чтобы семьи как можно быстрее получали точную информацию и могли достойно попрощаться со своими близкими", - отметил премьер-министр Украины.Накануне, 17 сентября на украино-белорусском пропускном пункте "Новая Гута" прошел обмен телами российских и украинских военнослужащих. Российская сторона передала Украине 252 тела погибших, а украинская сторона вернула 23 тела. В этот день Белоруссия отмечала государственный праздник - День народного единства в память об Освободительном походе Красной Армии. 17 сентября 1939 года части РККА Киевского и Белорусского военных округов вошли в Западную Белоруссию и на Западную Украину в условиях распада польского государства, атакованного гитлеровской Германией и Словакией. Результатом похода (известного также как "Польский поход РККА") стало воссоединение Западной Белоруссии с БССР и Западной Украины с УССР. Событие рассмотрел Дмитрий Заборин в публикации "Ошибка товарища Сталина": 85 лет Польскому походу РККАВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сергей корецкий, минздрав, кабмин, мвд, потери всу, мирные жители, ситуация на украине