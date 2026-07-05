https://ukraina.ru/20260705/welt-osvobozhdenie-konstantinovki-stalo-syurprizom-dazhe-dlya-zapadnykh-smi-1081053831.html
Welt: освобождение Константиновки стало сюрпризом даже для западных СМИ
Welt: освобождение Константиновки стало сюрпризом даже для западных СМИ - 05.07.2026 Украина.ру
Welt: освобождение Константиновки стало сюрпризом даже для западных СМИ
Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что его удивляет скорость, с которой российская армия освободила Константиновку
2026-07-05T09:47
2026-07-05T09:47
2026-07-05T09:47
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Стремительное освобождение Константиновки российскими войсками вызвало удивление у западного журналиста. Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, признал, что не ожидал столь быстрого развития событий."То, что все произошло так быстро, конечно, меня удивляет. Пусть у нас и нет подтверждения от украинской стороны, <…> Хотя мы уже можем с уверенностью сказать, что там (в Константиновке) происходит", — сказал Ваннер.По его словам, украинские источники не хотят подтверждать факт потери города. Журналист связал это с его ключевой ролью в оборонительной системе ВСУ."Константиновка считалась важным опорным пунктом украинских оборонительных сооружений", — добавил он.3 июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей ДНР, открывающим путь на Славянск и Краматорск.Город находился под контролем ВСУ и служил логистическим центром, через который осуществлялось снабжение и ротация украинских сил в Краматорско-Славянской агломерации.4 июля военкор Александр Коц подготовил эмоциональный репортаж из освобождённой Константиновки. Подробнее в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, константиновка, валерий герасимов, владимир путин, киев, россия, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру, александр коц
Новости, Константиновка, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Украина.ру, Александр Коц
Welt: освобождение Константиновки стало сюрпризом даже для западных СМИ
Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что его удивляет скорость, с которой российская армия освободила Константиновку
Стремительное освобождение Константиновки российскими войсками вызвало удивление у западного журналиста. Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, признал, что не ожидал столь быстрого развития событий.
"То, что все произошло так быстро, конечно, меня удивляет. Пусть у нас и нет подтверждения от украинской стороны, <…> Хотя мы уже можем с уверенностью сказать, что там (в Константиновке) происходит", — сказал Ваннер.
По его словам, украинские источники не хотят подтверждать факт потери города. Журналист связал это с его ключевой ролью в оборонительной системе ВСУ.
"Константиновка считалась важным опорным пунктом украинских оборонительных сооружений", — добавил он.
3 июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей ДНР, открывающим путь на Славянск и Краматорск.
Город находился под контролем ВСУ и служил логистическим центром, через который осуществлялось снабжение и ротация украинских сил в Краматорско-Славянской агломерации.
4 июля военкор Александр Коц подготовил эмоциональный репортаж из освобождённой Константиновки. Подробнее в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за Константиновку
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру