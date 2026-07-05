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Welt: освобождение Константиновки стало сюрпризом даже для западных СМИ

Welt: освобождение Константиновки стало сюрпризом даже для западных СМИ - 05.07.2026 Украина.ру

Welt: освобождение Константиновки стало сюрпризом даже для западных СМИ

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что его удивляет скорость, с которой российская армия освободила Константиновку

2026-07-05T09:47

2026-07-05T09:47

2026-07-05T09:47

новости

константиновка

валерий герасимов

владимир путин

киев

россия

вооруженные силы украины

генштаб

украина.ру

александр коц

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Стремительное освобождение Константиновки российскими войсками вызвало удивление у западного журналиста. Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, признал, что не ожидал столь быстрого развития событий."То, что все произошло так быстро, конечно, меня удивляет. Пусть у нас и нет подтверждения от украинской стороны, <…> Хотя мы уже можем с уверенностью сказать, что там (в Константиновке) происходит", — сказал Ваннер.По его словам, украинские источники не хотят подтверждать факт потери города. Журналист связал это с его ключевой ролью в оборонительной системе ВСУ."Константиновка считалась важным опорным пунктом украинских оборонительных сооружений", — добавил он.3 июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей ДНР, открывающим путь на Славянск и Краматорск.Город находился под контролем ВСУ и служил логистическим центром, через который осуществлялось снабжение и ротация украинских сил в Краматорско-Славянской агломерации.4 июля военкор Александр Коц подготовил эмоциональный репортаж из освобождённой Константиновки. Подробнее в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, константиновка, валерий герасимов, владимир путин, киев, россия, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру, александр коц