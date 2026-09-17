https://ukraina.ru/20260917/zaporozhskiy-front-rossiyskaya-armiya-vzyala-orekhov-v-ognevoy-meshok-1083260171.html

Запорожский фронт: российская армия взяла Орехов в огневой мешок

Запорожский фронт: российская армия взяла Орехов в огневой мешок - 17.09.2026 Украина.ру

Запорожский фронт: российская армия взяла Орехов в огневой мешок

Российская армия продолжает наступление на Запорожском фронте. Еще 14 сентября Министерство обороны РФ заявило о взятии Новоандреевки, населенного пункта на западе от Орехова, превращенного ВСУ в серьезный укрепрайон. Это село стоит прямо на дороге, по которой украинский гарнизон в городе снабжается через Малые Щербаки.

2026-09-17T16:25

2026-09-17T16:25

2026-09-17T16:27

эксклюзив

елена бобкова

орехов

запорожский фронт

днр

новороссия

бпла

дроны

славянско-краматорская агломерация

горловка

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О том, что происходит в регионе сейчас, а также о воздушных боях над ДНР изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова.По её словам, наши бойцы взяли Орехов в огневой мешок: все трассы, по которым идет снабжение, перекрыты. "Мы сейчас будем брать Орехов по классической схеме, как берем важные города уже несколько лет: охватываем с флангов, изолируем театр боевых действий (в результате у гарнизона иссякают запасы б/к, ГСМ и продовольствия), ротации прекращаются, раненых вывезти невозможно. Потом разрезаем населенный пункт на сектора и зачищаем их", – рассказывает Бобкова. При этом она признаёт, что гарнизон ВСУ в городе ещё может продержаться месяц, а то и больше – до полугода. "Сейчас на Запорожском фронте уже идет война будущего: в небе – дроны, на земле – НРТК (наземные роботизированные технические комплексы). Последние используются и в наступлении, когда на них ставится пулемет, а также как эвакуатор, как способ подвоза бойцам на передовой всего того, в чем они нуждаются. Не удивлюсь, если через год-два на передовой воевать начнет роботизированная техника, которая в итоге станет такой же обыденностью, как и дроны", – отмечает волонтер.По ее словам, Украина сегодня стала главным мировым полигоном, на котором испытываются передовые военные наработки.В свою очередь ВСУ активно применяют дроны, чтобы кошмарить города и трассы Новороссии. Например, в ДНР, как указала наша собеседница, 50% ударов приходится по Горловке. Очевидно, украинское командование считает, что в этом городе находятся тыловые базы российских подразделений, которые с юга наступают на Краматорско-Славянскую агломерацию.Сейчас, продолжает Бобкова, поездка по многим городам ДНР превратилась в донецкую рулетку. Дроны бьют не только ночью, но и днем. Например, в Донецке 7 сентября бандеровский беспилотник днем ударил в центре города – по перекрестку улиц Артема и 50-летия освобождения Донбасса. Причем в тот момент, когда загорелся зеленый свет и машины поехали. 8 сентября, опять же днем, когда город отмечал День Освобождения Донбасса, за час до возложения цветов к монументу героям Донбасса в Парке Ленинского комсомола ударил украинский дрон – повредил памятник."А когда над городами Донбасса темнеет небо, появляются бензиновые дроны и начинают противно выть, как мопеды. Жители слышат звуки работающих пулеметов мобильных огневых групп, которые работают по дронам. Обычно наши уже на подлете могут сбить 20 дронов, а долетает 10. Могут сбить семь, а долетают два. В общем, ночные бои – это теперь повседневность в ДНР", – рассказала Бобкова.Читайте также статью Александра Чаленко Трудности освобождения Малой Токмачки: выжженная местность и бандеровские дроны, но половина уже за нами

https://ukraina.ru/20260915/protivnik--byvshie-azovtsy-chto-proiskhodit-na-fronte-vozle-krasnogo-limana-1083207241.html

орехов

днр

новороссия

славянско-краматорская агломерация

горловка

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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