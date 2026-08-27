https://ukraina.ru/20260827/ukrainskikh-invalidov-bez-otsrochki-mobilizuyut-1082833167.html
Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют
Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют - 27.08.2026 Украина.ру
Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют
Наличие инвалидности не освобождает украинских мужчин от мобилизации. Об этом 27 августа сообщило издание unian.net
2026-08-27T11:31
2026-08-27T11:31
2026-08-27T11:31
новости
украина
тцк
верховная рада
вооруженные силы украины
мобилизация на украине
ситуация на украине
инвалиды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/11/1080301605_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_e2f79411d267566b99d3bb9bf7df37c5.jpg
Оформленная инвалидность не гарантирует защиту от мобилизации - действующее на Украине законодательство позволяет это сделать, выяснило издание. "От призыва защищает не инвалидность сама по себе, а отсрочка, которую нужно оформить самостоятельно. Если этого не сделать, то в базе человека будут считать военнообязанным, и ТЦК могут законно его мобилизовать", - сказано в публикации.Поэтому инвалиду могут прислать повестку из переименованного военкомата (ТЦК). За игнорирование налагается штраф.Украинские инвалиды могут быть призваны в ВСУ при неявке на "перекомиссию", которая подтверждает или отменяет статус инвалида. Инвалидам также следует носить с собой документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации. Их следует предъявлять работникам ТЦК по их требованию.Ранее на Украине расследователи обнаружили множество прокуроров, оформлявших себе и родственникам фиктивную инвалидность. Она позволяла не только избегать насильственной мобилизации, но также пользоваться многочисленными льготами, получать надбавки к большим окладам и раньше выходить на пенсию. Также на эту тему: Эксперт: призыв Келлога к мобилизации женщин в ВСУ отражает позицию ЗеленскогоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/11/1080301605_87:0:650:422_1920x0_80_0_0_15249ccc5eac4d3a640a563051529884.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, тцк, верховная рада, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, ситуация на украине, инвалиды
Новости, Украина, ТЦК, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, инвалиды
Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют
Наличие инвалидности не освобождает украинских мужчин от мобилизации. Об этом 27 августа сообщило издание unian.net
Оформленная инвалидность не гарантирует защиту от мобилизации - действующее на Украине законодательство позволяет это сделать, выяснило издание.
"От призыва защищает не инвалидность сама по себе, а отсрочка, которую нужно оформить самостоятельно. Если этого не сделать, то в базе человека будут считать военнообязанным, и ТЦК могут законно его мобилизовать", - сказано в публикации.
Поэтому инвалиду могут прислать повестку из переименованного военкомата (ТЦК). За игнорирование налагается штраф.
Украинские инвалиды могут быть призваны в ВСУ при неявке на "перекомиссию", которая подтверждает или отменяет статус инвалида.
Инвалидам также следует носить с собой документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации. Их следует предъявлять работникам ТЦК по их требованию.
Ранее на Украине расследователи обнаружили множество прокуроров, оформлявших себе и родственникам фиктивную инвалидность. Она позволяла не только избегать насильственной мобилизации, но также пользоваться многочисленными льготами, получать надбавки к большим окладам и раньше выходить на пенсию.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.