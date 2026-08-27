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Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют

Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют - 27.08.2026 Украина.ру

Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют

Наличие инвалидности не освобождает украинских мужчин от мобилизации. Об этом 27 августа сообщило издание unian.net

2026-08-27T11:31

2026-08-27T11:31

2026-08-27T11:31

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Оформленная инвалидность не гарантирует защиту от мобилизации - действующее на Украине законодательство позволяет это сделать, выяснило издание. "От призыва защищает не инвалидность сама по себе, а отсрочка, которую нужно оформить самостоятельно. Если этого не сделать, то в базе человека будут считать военнообязанным, и ТЦК могут законно его мобилизовать", - сказано в публикации.Поэтому инвалиду могут прислать повестку из переименованного военкомата (ТЦК). За игнорирование налагается штраф.Украинские инвалиды могут быть призваны в ВСУ при неявке на "перекомиссию", которая подтверждает или отменяет статус инвалида. Инвалидам также следует носить с собой документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации. Их следует предъявлять работникам ТЦК по их требованию.Ранее на Украине расследователи обнаружили множество прокуроров, оформлявших себе и родственникам фиктивную инвалидность. Она позволяла не только избегать насильственной мобилизации, но также пользоваться многочисленными льготами, получать надбавки к большим окладам и раньше выходить на пенсию. Также на эту тему: Эксперт: призыв Келлога к мобилизации женщин в ВСУ отражает позицию ЗеленскогоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, тцк, верховная рада, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, ситуация на украине, инвалиды