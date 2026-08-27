https://ukraina.ru/20260827/pushechnoe-myaso-iz-za-granitsy-kakoy-tryuk-kiev-perenyal-u-zapada-khronika-sobytiy-na-utro-27-avgusta--1082827860.html

"Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа

"Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа - 27.08.2026 Украина.ру

"Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа

Украина намерена отправить наемников из бедных стран вместо своих солдат. Страны ЕС снова ищут пути обхода вето по активам РФ. Президент США Дональд Трамп созвал силовиков после поездки директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию

2026-08-27T09:00

2026-08-27T09:00

2026-08-27T09:00

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родион мирошник

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цру

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Свои солдаты кончаются — Киев нанимает чужихУкраинский режим, насмотревшись на европейских кураторов, теперь мечтает повторить их трюк — отправить на фронт наемников из бедных стран вместо собственных граждан. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его словам, в Киеве откровенно завидуют европейцам, которые уже несколько лет используют украинцев в качестве пушечного мяса, подставляя их под российские удары вместо своих солдат.Мирошник отметил, что в Киеве активно развивается идея нанять боевиков из бедных стран и отправить их на передовую вместо мобилизованных украинцев. Причина проста — количество убитых и раненых среди граждан Украины уже достигло критических отметок и продолжает расти, что неизбежно снижает мотивацию к "добровольному" участию в боевых действиях."Слишком уж негативно влияет на мозги людей на Украине количество убитых и пострадавших, и, соответственно, снижает мотивацию", — полагает Мирошник.ЕС ищет способы украсть российские активыРяд стран Европейского союза планируют направить в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить усилия по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины. Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с текстом документа, инициаторами выступают Швеция, Нидерланды, Испания и Польша.По данным издания, поводом для нового нажима на Брюссель стали опасения, что Киев столкнется с очередным бюджетным кризисом. Украинский режим, уже привыкший жить за чужой счет, вновь требует денег — на этот раз из кармана российских налогоплательщиков.Как отмечает FT, письмо, которое будет отправлено в четверг, является "призывом к Еврокомиссии выполнить техническую работу" по использованию активов и облегчить бюджетные потребности Киева. Страны-инициаторы просят Еврокомиссию прояснить, есть ли альтернативные правовые механизмы, позволяющие обойти вето Бельгии, которая до сих пор блокировала попытки конфискации.Напомним, что после начала специальной военной операции ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской системы Euroclear.В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Трехчасовое совещание в Белом доме: итоги московского визитаВизит директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москву, состоявшийся 25 августа, вызвал широкий резонанс в международных СМИ и породил множество догадок о его истинных целях. Однако ни в Кремле, ни в Белом доме не стали раскрывать детали поездки, ограничившись туманными формулировками.Самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III приземлился во Внуково днем 25 августа, прибыв из Риги, куда в свою очередь прилетел с военной базы Эндрюс в штате Мэриленд. Вскоре после этого на центральных улицах Москвы были замечены автомобили с американскими дипломатическими номерами. Корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники сообщила, что в российской столице находится директор ЦРУ Джон Рэтклифф.На следующее утро пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о контактах по линии спецслужб, но отказался сообщать какие-либо подробности. При этом он подчеркнул, что встреча с президентом Владимиром Путиным не проводилась.Вечером того же дня ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его словам, Рэтклифф прилетал в Москву "по довольно обычному, в некотором роде рутинному делу"."Не хочу разочаровывать людей", — добавил американский лидер.Накануне вечером, 26 августа, в Белом доме прошло закрытое совещание с участием президента Трампа, главы Пентагона Пита Хегсета, председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Встреча длилась около трех часов.Трамп уточнил, что США продолжают работать над завершением конфликта между Россией и Украиной, и визит Рэтклиффа "может принести какие-то результаты".Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 267 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило в четверг Министерство обороны РФ.Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Между тем российские ВС нанесли массированный комбинированный удар по объектам на территории Украины, поразив цели в Киеве, Одессе, Кривом Роге и других городах. Как сообщает издание Life.ru, атака велась с применением баллистических ракет и беспилотников-камикадзе.Взрывы прогремели в столице Украины, где, по данным местных властей, обломки сбитых целей упали в нескольких районах, включая территорию учебного заведения и двор жилого дома. Сообщалось также о взрывах в Броварах Киевской области.В Одессе и области удары пришлись по объектам складской и промышленной инфраструктуры. В Кривом Роге, по информации местных властей, повреждено промышленное предприятие, имеются двое пострадавших.Кроме того, взрывы были зафиксированы в Запорожье, Херсоне и Кременчуге.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении российские подразделения установили полный контроль над Першомарьевкой и продолжают теснить противника в районе Змеиной горы. Ведутся активные бои за Василевскую Пустошь и Никаноровку. Расширена зона контроля в Пискуновке. В Николаевке и Стародубовке — тяжелые встречные бои, в ходе которых ВСУ несут значительные потери.На Добропольском направлении продолжаются бои за Доброполье. Российские войска продвигаются в сторону Белозёрского и Нововодяного, расширяя зону контроля у Золотого Колодезя. Противник пытается удержать позиции, но под натиском ВС РФ вынужден отступать.На Константиновском направлении российские войска продвигаются в "карманах" у Николайполья и выходят к Белокузьминовке. Зачистка территории продолжается, противник несет потери и не может остановить наступление.На Днепровском направлении противник предпринимает контратаки, пытаясь растянуть российские силы и затормозить продвижение к Орехову. Однако ВС РФ удерживают Марьевку и наносят ответные удары по резервам ВСУ. Все попытки противника дестабилизировать оборону российских войск пресекаются.О том, что тем временем происходит на самой Украине, в публикации Уничтоженная экономика и власть на штыках "коалиции Эпштейна": эксперты о том, куда катится Украина.

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Кристина Черкасова

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