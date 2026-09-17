Зеленский выбрал нового руководителя Генпрокуратуры - 17.09.2026 Украина.ру
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Зеленский выбрал нового руководителя Генпрокуратуры
Зеленский выбрал нового руководителя Генпрокуратуры - 17.09.2026 Украина.ру
Зеленский выбрал нового руководителя Генпрокуратуры
Владимир Зеленский подписал указ, которым временно возложил исполнение обязанностей генерального прокурора Украины на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского
2026-09-17T10:43
2026-09-17T10:47
новости
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хмельницкая область
кравченко
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сап
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Это решение Зеленский принял напрямую, воспользовавшись полномочиями военного положения. До переезда в Киев Ковальский руководил прокуратурой в Хмельницкой области, а журналисты заранее называли его одним из главных кандидатов на пост генпрокурора.Кадровое решение последовало за громким скандалом вокруг бывшего генпрокурора Руслана Кравченко. Он ушел в отставку на фоне расследования НАБУ и САП о покровительстве мошенническим колл-центрам. Перед увольнением Кравченко обвинил эти антикоррупционные ведомства в том, что под прикрытием обысков по делу "Карфаген" они пытались похитить секретные материалы следствия, заведенные на их собственных сотрудников. Бывший прокурор подписал подозрение главе НАБУ Семену Кривоносу, после чего сразу уехал из страны.Зеленский обратился к парламенту с требованием незамедлительно поддержать увольнение чиновника. Верховная рада одобрила его отставку. Кравченко освободили от должности. Подробнее - в материале Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, хмельницкая область, кравченко, владимир зеленский, сап, набу, верховная рада
Новости, Украина, Киев, Хмельницкая область, Кравченко, Владимир Зеленский, САП, НАБУ, Верховная Рада

Зеленский выбрал нового руководителя Генпрокуратуры

10:43 17.09.2026 (обновлено: 10:47 17.09.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский подписал указ, которым временно возложил исполнение обязанностей генерального прокурора Украины на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского
Это решение Зеленский принял напрямую, воспользовавшись полномочиями военного положения.
До переезда в Киев Ковальский руководил прокуратурой в Хмельницкой области, а журналисты заранее называли его одним из главных кандидатов на пост генпрокурора.
Кадровое решение последовало за громким скандалом вокруг бывшего генпрокурора Руслана Кравченко. Он ушел в отставку на фоне расследования НАБУ и САП о покровительстве мошенническим колл-центрам. Перед увольнением Кравченко обвинил эти антикоррупционные ведомства в том, что под прикрытием обысков по делу "Карфаген" они пытались похитить секретные материалы следствия, заведенные на их собственных сотрудников. Бывший прокурор подписал подозрение главе НАБУ Семену Кривоносу, после чего сразу уехал из страны.
Зеленский обратился к парламенту с требованием незамедлительно поддержать увольнение чиновника. Верховная рада одобрила его отставку. Кравченко освободили от должности.
Подробнее - в материале Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко на сайте Украина.ру.
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